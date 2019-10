Un grupo de usuarios ha firmado una petición en Change.org para que Microsoft desarrolle un Surface Duo con Windows 10X y cumpla «lo que prometió durante años»:un nuevo smartphone Windows.

«Panos y Satya … Danos un ‘teléfono’ Microsoft Surface Duo con Windows 10x», titulan en una petición que por el momento no ha tenido demasiados adeptos, pero por la que seguro que millones de usuarios nos preguntamos cuando la semana pasada Microsoft celebró el evento hardware para Surface y como mayores innovaciones presentó dos dispositivos similares en diseño y concepto, pero muy distintos en todo lo demás.

Mientras que el 2 en 1 Surface Neo usa una versión especial Windows 10X (variante ligera de la versión regular optimizada para dispositivos plegables) y ejecuta software de Windows, Microsoft apuesta por Android y por «una asociación con Google» para su smartphone plegable Surface Duo. Es el único Surface gobernado con Android y el único hardware de marca propia Microsoft que no funciona con Windows.

Ya sabes que Duo es importante por varios motivos. Aunque Microsoft no quiere calificarlo como un «teléfono móvil» es un smartphone en toda regla. Además del estreno de diseño para ofrecer un modelo propio en la nueva generación de dispositivos plegables, supone la reentrada de la compañía en el segmento del móvil, abandonado años atrás ante el desastre de la compra y gestión de Nokia que también se llevó por delante a la plataforma Windows Mobile. Y hablamos de «reentrada» de Microsoft solo en hardware, porque en software no se ha producido. Todavía…

¿Necesita la industria un Surface Duo con Windows 10X?

Eso es precisamente lo que están pidiendo en Change.org, un móvil innovador como Surface Duo, pero con Windows. Android tiene una cuota de mercado global cercano al 85% y salvo lo que llega del iOS de Apple, poca o ninguna alternativa más ofrece la industria actual. Si en el escritorio necesitamos alternativas reales a Windows, en movilidad necesitamos alternativas al duopolio de Google y Apple.

Cuando Microsoft pasó página de Windows Phone/Mobile, su CEO Satya Nadella prometió volver al segmento móvil cuando pudieran ofrecer un dispositivo «innovador, distinto a lo que hubiera en el mercado». Surface Duo es novedoso y tiene un aspecto estupendo, pero no es el primero con diseño plegable y cuando llegue en las navidades de 2020 puedes tener seguro que una gran cantidad de modelos similares de otros fabricantes habrán inundado el mercado. Si en hardware es discutible la «innovación», en software definitivamente es nula y -aunque Microsoft lo posicione como otra cosa- no deja de ser un «móvil con Android» de los que hay miles.

Aquí volvemos a la petición: «Queremos un dispositivo Surface Duo que ejecute el nuevo sistema operativo Windows 10x y que emule aplicaciones de Android». En ella explican que cuando Microsoft anunció las aplicaciones UWP, «prometió una base de código para ejecutarse en cualquier factor de forma», incluidos los teléfonos y otros dispositivos ‘de bolsillo’ con este factor de forma.

«Muchos desarrolladores, tanto en el lado del consumidor como en el de las empresas, realmente quieren crear apps UWP en estos dispositivos de factor de forma pequeño. Solo que no existe ninguno desde que matastéis a Lumia«, aseguran. «Panos Panay y Satya Nadella, les instamos a que cumplan su promesa a los desarrolladores y fans de UWP y nos brinde Windows 10x en el Surface Duo».

«Por cierto, al permitirnos emular aplicaciones de Android en dicho dispositivo, lograrían efectivamente lo mismo que ya están intentando con Duo sin cerrar la puerta a UWP en teléfonos móviles. Un Surface Duo… un dispositivo verdaderamente «dúo» … compatible con Win10x y Android, que nos daría lo mejor de ambos mundos«, rematan.

¿Es posible resucitar Windows Mobile?

La petición es convincente, pero será difícil verla implementada si Microsoft ha valorado la situación actual y no quiere arriesgarse a sufrir otro Windows Phone fallido. En cuanto a UWP, ha sido otro fiasco y hoy está más muerta que viva. En el escritorio son cuasi-inútiles, pero no así en movilidad. Precisamente donde sí podrían triunfar (en dispositivos de factor de forma pequeño con pantalla multitáctil) es donde no las promocionaba Microsoft. Las veremos funcionar en el nuevo Surface Neo con Windows 10X y ello nos dará un buen punto de vista de su futuro y en general de las aplicaciones para Windows.

Otra solución (razonable y práctica) sería desarrollar un tiempo de ejecución de UWP para Android, lo que facilitaría que los desarrolladores programaran solo una vez una app que se ejecutaría en cualquier dispositivo.

¿Qué te parece? ¿Comprarías un Surface Duo con Windows 10X? ¿Debe ser la apuesta de Microsoft en el futuro o el futuro es Android y Windows no debe ser resucitado en móviles?