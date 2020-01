Capcom ha publicado un nuevo tráiler de Resident Evil 3 Remake en el que el gran protagonista ha sido Nemesis. Los que habéis jugado al clásico de finales de los noventa recordaréis que este enemigo nos perseguía de forma incansable y estaba, además, armado con un lanzacohetes.

Pues bien, en Resident Evil 3 Remake Capcom ha querido ir más allá y le ha dado un nuevo «juguete», un lanzallamas, arma que, como podemos ver en el vídeo, Nemesis no duda en utilizar a su antojo. En espacios muy pequeños puede acabar dando pie a situaciones muy complicadas, lo que supone, sin duda, un importante desafío para el jugador.

Echando un vistazo al apartado técnico veo una similitud clara con Resident Evil 2 Remake. Es comprensible, al fin y al cabo Resident Evil 3 Remake utiliza el mismo motor gráfico que dicho juego, el RE Engine, aunque no podemos descartar que la versión para PC traiga algunas mejoras interesantes.

En su momento se llegó a especular que el primero iba a contar con soporte de trazado de rayos, algo que al final se acabó desmintiendo, y en este caso no tenemos ni siquiera rumores que apunten en esa dirección, pero Capcom tiene entre manos un motor gráfico altamente escalable y PS5 y Xbox Series X «a la vuelta de la esquina» no sería descabellado pensar en dos versiones, una centrada en aprovechar el potencial de la generación actual y otra más orientada a exprimir el PC y las consolas de nueva generación.

La calidad gráfica que vemos en el vídeo es sublime, tanto por el realismo de los personajes como por el grado de detalle que presentan los escenarios. Tiene muy buena pinta, la verdad.

Con respecto a la jugabilidad Capcom ha confirmado que Resident Evil 3 Remake estará más enfocado a la acción, y que traerá cambios importantes en algunos de los personajes más importantes, algo que al final acabará afectando de forma irreversible al desarrollo de la historia. No tenemos detalles concretos sobre esta cuestión, pero todo parece indicar que habrá sorpresas.

Sobre el salto a la acción el vídeo que os dejamos al final muestra de forma clara lo que podemos esperar. No veremos un desarrollo «frenético», pero tampoco tendremos ese toque más inclinado hacia el terror que vimos en Resident Evil 2 Remake. A priori parece que Capcom ha apostado por un equilibrio ligeramente inclinado hacia la acción, pero hasta que no lo pruebe no puedo lanzar una valoración definitiva.

El lanzamiento de Resident Evil 3 Remake se producirá el de 3 abril de este mismo año, estará disponible para PS4, Xbox One y PC, y vendrá acompañado del modo multijugador Project Resistance. En principio debería contar también con una adaptación a PS5 y Xbox Series X, dos consolas que, salvo sorpresa, llegarán al mercado a finales de este mismo año. Antes de terminar os recuerdo las especificaciones que deberemos cumplir para jugar a Resident Evil 3 Remake con garantías en PC.

Requisitos mínimos de Resident Evil 3 Remake

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 serie 4000 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB de memoria gráfica.

50 GB de espacio libre (puede requerir más con futuros parches y contenidos descargables).

En este nivel deberíamos poder jugar en 1080p con calidades medias de forma fluida.

Requisitos recomendados de Resident Evil 3 Remake

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 3770 o AMD Ryzen 5 1500.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 de 8 GB.

50 GB de espacio libre (puede requerir más con futuros parches y contenidos descargables).

Debería ser suficiente para jugarlo en 1080p con calidades máximas y una fluidez total.