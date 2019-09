Hace un par de semanas os hablamos de Project Resistance, un juego desarrollado por Capcom que se presentaba como un spin-off de la franquicia Resident Evil, y os dijimos que la compañía nipona tenía previsto ofrecer más información el 9 de septiembre aprovechando el marco previo del Tokyo Game Show. Pues bien, han cumplido, aunque no de la manera que nos habría gustado, ya que al final no han mostrado escenas de juego real.

En el vídeo que acompañamos al final de artículo podemos ver que efectivamente, Project Resistance es un Resident Evil pensado para jugar con hasta cuatro personas que bebe directamente de la esencia de la saga Outbreak, y que también adopta algunos elementos de títulos más recientes, como World War Z.

La calidad gráfica raya a un gran nivel, cosa que no nos sorprende, ya que este juego está basado en el RE Engine, el conocido motor gráfico de Capcom que tan buenos resultados ha dado en maravillas como Resident Evil 7 y Resident Evil 2 Remake, aunque habrá que esperar a ver otros aspectos importantes, como la ambientación y la localización del juego (los diferentes escenarios que recorreremos).

No tenemos más información aparte de lo que vemos en el vídeo (Capcom ha prometido más detalles el 12 de septiembre), pero lo cierto es que podemos sacar algunas conclusiones interesantes del mismo:

Tenemos a cuatro personajes con armas y capacidades diferenciadas, lo que sugiere que podremos elegir entre distintos roles con los que dar forma a un equipo equilibrado.

Estos abordan un escenario cerrado y un planteamiento que parece bastante lineal, ya que los protagonistas quedan encerrados hasta que acaban con todos los enemigos (enfoque tipo «limpia oleadas para avanzar»).

Es posible interactuar con diferentes elementos del escenario para tenerlo un poco más fácil a la hora de lidiar con los enemigos. Y hablando de enemigos, no podemos olvidarnos de la aparición estelar de un Mr. X controlado de forma remota por un sujeto (Wesker, ¿eres tú?) que, al parecer, tiene a los protagonistas encerrados en su propia «sala de juegos».

Personalmente me mantengo a la espera antes de opinar, pero debo decir que de momento no estoy demasiado entusiasmado con Project Resistance. Con World War Z mi primera impresión fue diferente gracias al sistema de hordas y al enfoque de los ataques masivos de zombis, pero en lo nuevo de Capcom no veo nada que me atraiga especialmente, al menos de momento, ¿y vosotros?