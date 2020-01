Novedades VOD 03/20: ‘El visitante’ de Stephen King llega a HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y El visitante es posiblemente lo más interesante de la semana, que tampoco va mucho más allá. Por cierto: hay cambios. A partir de ahora mis peculiares comentarios en el apartado de «más contenidos exclusivos» son reemplazados por la introducción oficial (entre comillas para que quede claro). Así evitamos la quejas cuando califique algo como basura. Por otro lado, me permitiréis que siga haciéndolo en los contenidos destacados, porque de lo contrario la sección pierde su personalidad y tampoco queremos eso, ¿verdad?

HBO

HBO va recuperando el ritmo normal y recibe varios capítulos nuevos de sus series en emisión, tanto propias como exclusivas. Muy poca cosa, y sin embargo el lugar destacado es para el único lanzamiento que nos deja esta semana.

Basada en una de las últimas novelas de Stephen King, El visitante (The Outsider) es una nueva miniserie que trae lo mejor de lo que el maestro del terror es capaz, que no es crear monstruos o escenas dantescas, sino atmósferas y microcosmos. La historia parte de una premisa sencilla: en un pequeño y pacífico pueblo, alguien asesina a un niño, la policía lo atrapa y tienen pruebas más que de sobra para determinar su culpabilidad, pero… No puede ser él. No es como para reventar mentes, pero la crítica la está tratando bien y… no había nada mejor.



Nuevos capítulos:

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Legacies (T2)

Stumptown (T1)

Tell Me a Story (T2)

The New Pope (T2)

Wataha (T3)

Netflix

Netflix por su parte trae bastantes más cosas, especialmente en lo que a contenidos originales se refiere. Incluyendo la vuelta de una de las series que más gustaron por estos lares el año pasado.

O lo que es lo mismo, Netflix ha estrenado la segunda temporada de Sex Education, serie de comedia en torno a las relaciones amorosas del hijo adolescente de una eminente sexóloga interpretada por Gillian Anderson.

Cambio de ritmo y tono con A traición, o lo que la crítica especializada está considerando sin medias tintas como basura. Una película de ‘suspense’ en la que una mujer madura se enamora del tipo equivocado y no verías ni en la sobremesa.

Y subimos de nuevo con La mente de un asesino: Aaron Hernandez, miniserie documental acerca de la estrella de la NFL y su caída en desgracia, que terminó en suicido mientras cumplía cadena perpetua por uno de los tres asesinatos que se le imputaban.

Más contenidos exclusivos:

Ares (T1). «Con el objetivo de formar parte de la élite de Ámsterdam, una ambiciosa universitaria entra en una sociedad exclusiva, sin saber que oculta secretos espantosos.»

(T1). «Con el objetivo de formar parte de la élite de Ámsterdam, una ambiciosa universitaria entra en una sociedad exclusiva, sin saber que oculta secretos espantosos.» Grace and Frankie (T6). «Sus maridos las han abandonado para casarse entre ellos, un extraño vínculo que une a la ordenada Grace y a la excéntrica Frankie en esta serie nominada a los Emmy.»

(T6). «Sus maridos las han abandonado para casarse entre ellos, un extraño vínculo que une a la ordenada Grace y a la excéntrica Frankie en esta serie nominada a los Emmy.» ¡Guau, qué amigo! (T1). «Cuando un chico de 11 años con trastorno de ansiedad social empieza la secundaria, encuentra fuerzas en un perro de apoyo emocional llamado Guau.»

(T1). «Cuando un chico de 11 años con trastorno de ansiedad social empieza la secundaria, encuentra fuerzas en un perro de apoyo emocional llamado Guau.» Hip-Hop Evolution (T4). «Entrevistas con raperos, DJ y personalidades de la música narran la evolución del hip-hop desde los años 70 hasta principios del nuevo milenio en esta serie documental.»

(T4). «Entrevistas con raperos, DJ y personalidades de la música narran la evolución del hip-hop desde los años 70 hasta principios del nuevo milenio en esta serie documental.» Kipo y la era de las bestias mágicas (T1). «Una chica que ha crecido ajena al peligro se abre camino en un mundo de animales mutantes, y logra llegar a casa con la ayuda de unos amigos muy peculiares.»

(T1). «Una chica que ha crecido ajena al peligro se abre camino en un mundo de animales mutantes, y logra llegar a casa con la ayuda de unos amigos muy peculiares.» Leslie Jones: Time Machine . «En este delirante y descarnado especial de comedia, Leslie Jones narra su evolución como adulta y cuenta cómo intentó seducir a Prince o cómo combate la apnea del sueño.»

. «En este delirante y descarnado especial de comedia, Leslie Jones narra su evolución como adulta y cuenta cómo intentó seducir a Prince o cómo combate la apnea del sueño.» Niquelao! Alemania (T1). «En este divertidísimo concurso, pasteleros aficionados pero expertos en desastres se esfuerzan por recrear las obras maestras más dulces y ganar el premio de 5000 €.»

Nuevos capítulos:

The Circle (1)

The Good Place (4)

Entra en catálogo:

Born to Be Blue

El teniente otomano

El valle de la venganza

Kicks. Historia de unas zapatillas

NiNoKuni

Pablo, el apóstol de Cristo

¡Qué guapa soy!

Peter Rabbit

¿Sí, quiero…?

The Hero

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video tampoco descansa esta semana y estrena un par de cosillas, así como sigue rellenando catálogo con multitud de contenidos, incluyendo alguna serie memorable al completo.

Marta Hazas y Javier Veiga regresan a Amazon Prime Video con la segunda temporada de Pequeñas coincidencias, comedia romántica a la española… Y sobran más palabras.

Más contenidos exclusivos:

Russell Peters: Deported. «Russell Peters lleva su espectáculo cómico multicultural a la tierra de sus antepasados, Mumbai, India, para una velada tan informativa como entretenida.»

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T20)

Entra en catálogo:

Alejandro Magno

Asterix y Obelix contra César

Astérix y Obélix: Al servicio de su majestad

Astérix y Obélix: Misión Cleopatra

Arcángel (Miniserie)

Bajo la ley del terror

Blue Water High: Escuela de surf (T1-T2)

Caos

Cartas a Julieta

Corazón de tinta

Criaturas indefensas

Cruce de caminos

De boda en boda

Deep

Doctora Corazón (T1)

El árbol de la vida

El falsificador

El fraude

El inglés que subió una colina pero bajó una montaña

El mundo es suyo

El vuelo

El árbol de la vida

En tiempo de brujas

Enrique VIII (Miniserie)

(Miniserie) Flowerman

Hairspray

Hielo (Miniserie)

Hijos de la anarquía (Serie completa)

(Serie completa) Hora punta 3

Inocencia perdida

Kin

La brújula dorada

La gran estafa americana

La gran seducción

La máscara 2 (El hijo de la máscara)

La piedra sagrada

Larry Crowne, nunca es tarde

Las vidas de los santos (Miniserie)

Los fantasmas de mis ex novias

Mi amigo el gigante

Mi amigo Mr. Morgan

Non-Stop (Sin escalas)

¡Olvídate de mí!

Resistance is Life

Rob Delaney: Jackie

Sexo en Nueva York: La película

Si la cosa funciona

Sol Negro (T1)

Standing Ovation

The Blackout (Oculto en la memoria)

The Office (Serie completa)

(Serie completa) The Rocket

The Mexican

Tiburón 3D: La presa

Timeline

Troop Zero

Un encuentro prometedor

Un toque de seducción

Una noche diferente

Una pizca de magia en la ciudad misteriosa (T1)

Apple TV+

Una semana más, en Apple TV+ nos encontramos con que… Pues no; esta vez vienen con un par de estrenos bajo el brazo, aunque…

La marca tecnológica de la élite estrena Little America, una antología de la diversidad multicultural patria en clave buenista en la que cuenta ocho historias de inmigrantes en Estados Unidos.

Más contenidos exclusivos:

El club de lectura de Oprah. «Oprah habla con Coates de su proceso creativo y del impacto cultural de su obra.»

Nuevos capítulos: