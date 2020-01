Los juegos gratis para PC se han convertido en una importante tendencia en el sector, hasta tal punto que incluso estudios del calibre de Bungie han decidido dar el salto al modelo de negocio «free to play» con Destiny 2, un juego que, recordamos, llegó al mercado con un precio de venta acorde al de cualquier título triple A del momento.

Ha sido un cambio de planes muy interesante. En tan solo un par de años un juego triple A del nivel de Destiny 2 se ha convertido en gratuito, y lo mejor es que no lo ha hecho de una manera extremadamente limitada, sino que ofrece una gran cantidad de contenidos y de opciones a los jugadores que no quieran gastar dinero. Sí, se puede disfrutar de una experiencia muy buena sin tener que pagar un céntimo, aunque obviamente los contenidos de pago ofrecen una experiencia más atractiva y permiten acceder a nuevos objetos.

No hay duda, Destiny 2 es el mejor ejemplo del creciente empuje de los juegos gratis para PC, pero no es el único. Actualmente podemos encontrar una amplia oferta de juegos gratuitos para compatibles, y en muchos de ellos no se ha apostado por el modelo «pay to win» (paga para ganar), sino que se ha buscado ofrecer una experiencia equilibrada, motivando al jugador a gastar dinero a través de objetos cosméticos exclusivos de pago que no afectan a la jugabilidad, o que aún haciéndolo tienen un impacto relativamente pequeño.

Ese acertado enfoque, unido a la creciente calidad que tienen los juegos gratis para PC, ha hecho que cada vez más jugadores recurran a este tipo de títulos para disfrutar de sus ratos de ocio. Es perfectamente comprensible, ya que podemos encontrar auténticas joyas que nos ofrecerán horas y horas de diversión, y que encima han adoptado un modelo de juego como servicio para mantener el interés del usuario, y que por tanto se actualizan con frecuencia.

Los mejores juegos gratis para PC con pocos requisitos

Como hemos dicho arriba hoy por hoy podemos encontrar una gran cantidad de juegos gratuitos para PC, pero obviamente no todos tienen la misma calidad, y tampoco ofrecen la misma experiencia en términos de jugabilidad. Por ello nos hemos animado a hacer este artículo, donde compartiremos con vosotros una selección de los títulos más interesantes que podemos encontrar actualmente.

Antes de empezar creo que es importante dejar claro qué entendemos por juegos con pocos requisitos. En este caso nos referimos a aquellos que pueden funcionar sin problemas en un PC de gama media de 2012 formado por los siguientes componentes:

Procesador Core i5 2400 o AMD FX 8350.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 o Radeon HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica.

Todos los juegos gratis para PC que hemos seleccionado funcionan sin problemas en un PC con esas especificaciones con resolución 1080p manteniendo un nivel de detalle y de fluidez aceptable (calidad media y 30 FPS en el peor de los casos).

1.-Let it Die

Es uno de los juegos gratis para PC de nueva hornada que más me ha gustado, y también uno de los más exigentes. A nivel técnico ofrece una estética que combina conceptos de Dark Souls y de Code Vein, pero gracias a su argumento y a su ambientación sabe rodearse de una personalidad propia que lo convierte en algo «único».

Aunque estamos ante un juego de acción el componente rolero tiene un peso importante, y lo mismo ocurre con la «fatiga», que en este caso se representa a través de los latidos del corazón del protagonista. Si nuestro personaje se cansa acabará quedando expuesto a los ataques de los enemigos, así que no podemos ir atacando a lo loco, tenemos que planear y ejecutar bien nuestros movimientos.

Si te gustó la franquicia Dark Souls y buscas algo similar pero con un toque de originalidad muy marcado no lo dudes, Let it Die es tu mejor opción. Puedes descargarlo gratis a través de Steam.

2.-Path of Exile

Sé que para muchos no necesita presentación. Estamos ante el mejor juego de rol de acción gratuito para PC, una auténtica obra de arte que ha mejorado enormemente con el paso de los años, y que ha ido acumulando muchísimo contenido.

El enfoque es el mismo que podemos encontrar en la franquicia Diablo, de hecho la perspectiva es idéntica (isométrica), pero Path of Exile es mucho más que un simple clon de la conocida saga de Blizzard. Ha sabido desarrollar una esencia propia gracias a su excelente apartado técnico y a su diseño, que apuesta por una estética mucho más seria y lúgubre.

Podemos elegir entre diferentes personajes (duelista, bruja, cazadora, templario, guerrero, sombra y heredera) y disponemos de una gran cantidad de opciones de personalización. El botín es muy importante, pero por suerte los micropagos solo afectan a contenidos estéticos. También está disponible en Steam.

3.-Guild Wars 2

Uno de los mejores juegos gratis para PC que existen actualmente dentro del género MMORPG. Lleva entre nosotros desde 2012, pero gracias a las mejoras que ha ido introduciendo ArenaNet ha experimentado una evolución muy positiva, tanto a nivel técnico como de contenidos y de jugabilidad.

La calidad gráfica de Guild Wars 2 sigue siendo soberbia, y es algo que impresiona, no solo por el tiempo que tiene encima, sino porque además está limitado a DirectX 9. Esto tiene una ventaja y una desventaja: funciona muy bien incluso en equipos antiguos, como la configuración que hemos indicado de base, pero no es capaz de aprovechar el hardware actual.

En su versión gratuita permite acceder a una gran cantidad de contenidos, puede teneros enganchados durante semanas y permite adquirir mejoras con gemas, una moneda de pago que podemos adquirir con oro (divisa del juego). Los micropagos no tienen un impacto importante en Guild Wars 2. Podéis descargarlo desde la web oficial de ArenaNet.

4.-Destiny 2

Acción en primera persona con pequeños toques de rol. He perdido la cuenta de las horas que le he dedicado, de hecho empecé a jugarlo cuando había que comprar tanto el juego principal y me hice con todas sus expansiones según fueron llegando. Es uno de los mejores juegos de su clase, ideal para los que no quieren complicaciones y prefieren disfrutar sin tener que lidiar con grandes dosis de frustración.

En Destiny 2 puedes crear un guardián eligiendo entre templario (el clásico tanque), cazador (agilidad y daño) o hechicero (soporte y daño bruto), aunque al final las diferencias entre clases han quedado bastante diluidas y todos son perfectamente viables a su manera. El botín juega un papel importante, pero se puede conseguir fácilmente y con solo dedicarle unas horas podrás crear un personaje «competente».

Con el equipo base que hemos listado el juego funciona bastante bien y los micropagos se aplican a elementos puramente estéticos. Puedes conseguirlo en Steam.

5.-League of Legends

Creo que a estas alturas todos conocemos de sobra este juego, pero es un imprescindible que no puede faltar en ninguna selección de los mejores juegos gratis para PC. Empecé a jugarlo poco después de que diera el salto al formato gratuito, pero tardé varios meses en cogerle «el punto», algo totalmente normal, ya que es un MOBA y hasta que no empiezas a adquirir habilidad no comienza a gustarte.

La idea base detrás de League of Legend sigue siendo la de siempre: guardianes contra guardianes en la Grieta del Invocador con un único objetivo, destruir el Nexo del equipo rival. Riot Games ha introducido una gran cantidad de personajes nuevos durante los últimos años, y también nuevos mapas, modos y elementos que afectan al juego, pero los micropagos siguen teniendo un impacto mínimo y puedes disfrutarlo sin gastar un céntimo.

Para empezar a jugar solo tienes que crearte una cuenta y descargarlo en la web oficial de Riot Games. Como única nota negativa destaca la fuerte presencia de usuarios tóxicos. Si eres un recién llegado tenlo en cuenta, necesitarás paciencia para disfrutar de League of Legends.

6.-Warframe

Otro clásico por el que parece que no pasa el tiempo. Las actualizaciones que ha recibido, tanto a nivel técnico como de contenidos, lo han mantenido como uno de los mejores juegos de rol de acción cooperativo que podemos encontrar ahora mismo bajo el modelo «free to play».

Tiene tanto contenido y tantas posibilidades a nivel jugable que si empiezas ahora mismo tendrás por delante meses de aventuras y de diversión. Al contrario que otros títulos gratuitos la comunidad de Warframe es bastante buena, me atrevería a decir que incluso mejor que la de Guild Wars 2.

Puedes descargarlo gratis a través de Steam, y no te preocupes, funcionará a la perfección en tu PC si cumples el mínimo que hemos indicado al inicio.

7.-CrossOut

Un juego MMO diferente que aportó un soplo de aire fresco al género. En este título tenemos una ambientación posapocalíptica que recuerda mucho al universo Mad Max, nuestro coche es el protagonista y la acción alcanza cotas verdaderamente frenéticas.

Podemos crear coches únicos utilizando una gran cantidad de piezas, mejorarlos y acceder a un armamento muy rico y variado que incluye desde las clásicas armas de fuego hasta taladros, motosierras y drones. El componente social también está bastante marcado, ya que podemos comerciar y colaborar con otros jugadores.

No es nada exigente y sin embargo tiene un apartado técnico bastante bueno. Los micropagos no te limitarán de una manera importante, pero debes tener en cuenta que tendrás que dedicarle tiempo si quieres avanzar. También podemos encontrarlo en Steam.

8.-Starcraft II

El clásico de Blizzard ofrece una buena cantidad de contenido de forma totalmente gratuito, y sigue siendo tan divertido y tan desafiante como el primer día. Si todavía no lo has jugado creo que no sabes lo que te pierdes, no solo es uno de los mejores juegos gratis para PC que existen actualmente, también es uno de los mejores de su género.

La versión gratuita de este juego incluye la campaña Wings of Liberty (modo historia), modo multijugador y la posibilidad de llegar al rango cinco de comandante.

Funciona a la perfección en el PC tipo que hemos descrito y cuenta con una comunidad muy sólida. Para jugar a Starcraft II necesitamos una cuenta de Blizzard y la plataforma Battle.net.

9.-Star Wars: The Old Republic

Aunque es cierto que ha sufrido el paso del tiempo (tiene más de ocho años encima) sigue ofreciendo un valor muy sólido, sobre todo para los amantes de la franquicia Star Wars. Su factura técnica ha mejorado gracias a las actualizaciones que ha recibido, pero brilla sobre todo por el contenido que ofrece, por su ambientación y por su jugabilidad.

Un título muy asequible que podrás disfrutar incluso con un equipo inferior al que hemos tomado como base, y que se deja jugar a la perfección aunque no gastes un céntimo.

¿Quieres empezar a jugarlo? Pues paciencia, primero debes crearte una cuenta a través de este enlace.

10.-Heroes & Generals

Terminamos nuestra selección de los mejores juegos gratis para PC con un título de acción bélica en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial que se centra en el modo multijugador, y que cuenta con un marcado componente estratégico, lo que le confiere una jugabilidad única.

Podemos elegir entre diferentes tipos de soldado (infantería, reconocimiento, tripulación de tanque, paracaidista o piloto de caza) y utilizar una gran variedad de armas y de vehículos de todos los bandos que participaron en este conflicto armado, lo que se traduce en una larga vida útil, y se deja jugar bastante bien incluso aunque decidamos pasar de los micropagos.

Si tienes un PC al nivel del equipo de referencia podrás jugarlo a la perfección, pero tendrás que dedicarle tiempo para desbloquear armas y vehículos. Está disponible en Steam.