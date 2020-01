ASUS renueva sus auriculares gaming ROG Theta Electret

Asus acaba de anunciar el lanzamiento y actualización de uno de sus últimos auriculares gaming de última generación, con la llegada de los nuevos ROG Theta Electret, que suman el uso de un altavoz de electreto de para una mayor fidelidad en los tonos altos y medios al ya convencional altavoz de neodimio para los bajos.

Se trata así de unos cascos que además de la propia orientación gamer, cubrirán las exigencias de los audiófilos y melómanos, siendo perfectamente compatibles con amplificadores y unidades DAC.

Especificaciones ASUS ROG Theta Electret

Controlador : Altavoz dinámico de 45 mm con imanes de neodimio y altavoz dinámico de 120 mm de electreto

: Altavoz dinámico de 45 mm con imanes de neodimio y altavoz dinámico de 120 mm de electreto Tipo : Circumaural cerrados.

: Circumaural cerrados. Respuesta de frecuencia : De 20 Hz a 40.000 Hz.

: De 20 Hz a 40.000 Hz. Impedancia : 32 Ω.

: 32 Ω. Presión acústica : 100 dBSPL/mW a 1 kHz.

: 100 dBSPL/mW a 1 kHz. Distorsión armónica: < 2%.

< 2%. Peso : 555 gramos.

: 555 gramos. Conexión : Cable de 1,5 metros y salida jack de 3,5 mm (4 polos)

: Cable de 1,5 metros y salida jack de 3,5 mm (4 polos) Otros: Adaptador jack de 6,3 mm

Micrófono extraíble

Controlador : Micrófono de condensador electret.

: Micrófono de condensador electret. Patrón polar : Unidireccional.

: Unidireccional. Respuesta de frecuencia : De 100 a 10.000 Hz.

: De 100 a 10.000 Hz. Sensibilidad: -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz).

Dado su orientación de uso doble, los ROG Theta Electret cuentan con dos tipos de almohadillas híbridas que nos permitirán variar entre el ajuste y la sensación según el uso y necesidades de cada momento.

El primer par combina materiales de cuero con malla de tela transpirable y enfriamiento rápido, con unos acabados más delgado y suaves que los hacen perfectos para las sesiones casuales. El segundo par cuenta con unos almohadillados notablemente más gruesos, agregando a su vez una mayor cantidad de tejido de enfriamiento rápido, lo que los hace ideales para las sesiones largas y maratones.

Pero sin duda lo más significativo de estos auriculares es la doble inclusión de los auriculares de neodimio con la tecnología de controladores de electreto, que junto con los bajos herméticos Essence, logran una inmersión y aislamiento excepcionales.

Además, como buen auricular gaming, contaremos con la presencia de un micrófono desmontable especialmente ajustado para una comunicación de voz clara gracias a la tecnología de desvío de señal, que garantiza un chat en el juego sin distorsiones.

Por último, los ASUS ROG Theta Electret contarán con una conectividad exclusiva en analógico, a través de un conector jack de 3,5 mm, haciéndolos compatibles no sólo con cualquier ordenador Windows y Mac, si no también con las consolas PS4, Xbox One y Nintendo Switch, y la mayoría de teléfonos móviles.

Recién añadidos al catálogo de ASUS, por el momento no se han dado a conocer detalles sobre su posible precio de salida o fecha de disponibilidad.