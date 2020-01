Microsoft experimenta con la inclusión de publicidad en WordPad

Que Microsoft pretende ganar dinero con Windows 10 a través de muchas vías diferentes es algo que a estas alturas no sorprende a nadie. Acercándose al modelo de Google con Android, los usuarios de Windows 10 han visto cómo la publicidad se ha ido extendiendo no solo en el sistema, sino también a través de las aplicaciones.

Lo de introducir publicidad en las aplicaciones es algo en lo que Microsoft lleva tiempo insistiendo, y si en la anterior ocasión la protagonista fue la de correo de Windows 10, que mostraba publicidad de la aplicación de Outlook para móviles incluso si la misma cuenta de correo ha sido configurada en el PC y el móvil, ahora le toca al archiconocido WordPad, el conocido y veterano procesador de textos que podría ser utilizado para mostrar publicidad de las aplicaciones de Office Online.

Según cuentan en Softpedia, la adición de publicidad de Office Online en WordPad es un experimento de la compañía descubierto por Rafael Rivera, un investigador de Windows que ha explicado que el gigante de Redmond está evaluando seis mensajes diferentes que podrían ser mostrados en el mencionado procesador de textos:

Pruebe Word online gratis (Try Word online for free).

Prueba Word gratis en línea (Try Word for free online).

Use Word gratis en línea (Use Word for free online).

Use Word, Excel y PowerPoint online gratis (Use Word, Excel, and PowerPoint for free online).

Pruebe Office online gratis (Try Office for free online).

Pruebe Word, Excel y PowerPoint online gratis (Try Word, Excel, and PowerPoint for free online).

Los banners de publicidad también podrían desplegar mensajes como “Open Word” (Word Abierto) u “Open Office” (Office Abierto) que posiblemente lleven a la versión gratuita de la conocida suite ofimática de Microsoft, a la que se puede acceder a través del dominio office.com.

BREAKSCLUSIVE: Microsoft WordPad is getting a new feature! An ad for Office web apps! Screenshot shows 6 experimental variants. vso/tfs id 23834136

variants 1-6 pic.twitter.com/TdYOuKkLZc — Rafael Rivera (@WithinRafael) 20 de enero de 2020

A pesar de lo inquietante que pueda resultar la inclusión de publicidad en WordPad, parece que Microsoft no será especialmente agresiva, ya que el banner tendrá un botón de cerrar que en teoría tendría que hacer que dejara de mostrarse al usuario, aunque muy probablemente vuelva a aparecer en caso de cerrar la aplicación y abrirla de nuevo. De hecho, todavía no hay información oficial sobre su comportamiento, así que no se puede descartar la posibilidad de que, una vez cerrado el banner, no vuelva a mostrarse nunca más.

Sin embargo, que no le quepa la menor duda a los usuarios que Microsoft seguirá insistiendo en la inclusión de publicidad para promocionar sus propios productos o generar ingresos adicionales.