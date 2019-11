Nuestros lectores hablan: ¿qué auriculares utilizas en tu PC?

Los auriculares se han convertido en un complemento fundamental para muchos usuarios de PC, especialmente para aquellos que utilizan dicha plataforma para jugar y para disfrutar de sus contenidos multimedia favoritos.

Por fortuna con el paso del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías los auriculares han experimentado un avance importante que ha hecho posible la democratización de características tan interesantes como el sonido envolvente 7.1. También ha mejorado significativamente la ergonomía y la calidad de los materiales, incluso en los modelos más económicos.

No hay duda, ya no tenemos que gastarnos una gran cantidad de dinero para comprar unos auriculares de calidad y con una larga vida útil. Por menos de 50 euros ya puedes encontrar modelos como los Corsair HS45 Surround 7.1, que ofrecen un excelente valor en relación precio-prestaciones y funcionan prácticamente con cualquier dispositivo.

La lista de fabricantes de auriculares que podemos encontrar actualmente es enorme. En ella se incluyen nombres de empresas tan conocidas como Sony, Sennheiser, Kingston, Creative y la ya citada Corsair, entre muchos otros. Esto es positivo, ya que significa que hay una gran competencia en el sector, que el usuario tiene más productos entre los que puede elegir, y que estos tienen un precio cada vez más competitivo.

En mi caso centro casi todo el consumo de juegos y de contenidos multimedia alrededor del PC, y por ello decidí elegir unos buenos auriculares que me permitieran disfrutar de una experiencia óptima y equilibrada en ambos escenarios de uso. Desde hace casi tres años utilizo unos Gaming VOID RGB 7.1 Wireless y estoy muy contento. Les he dado bastante «caña» y están prácticamente como el primer día, no presentan desgaste, la batería sigue ofreciendo una buena vida útil y la calidad del sonido 7.1 es excelente.

Los compré porque mi experiencia al analizarlos fue muy buena, tanto por comodidad como por diseño y calidad de sonido. Me convencieron prácticamente al instante. Antes de hacerme con ellos tenía unos auriculares Tacen Mars que compré por menos de 20 euros y fue como pasar de la noche al día.

Creo que los auriculares son, al igual que otros periféricos como el teclado, el ratón y el monitor, un complemento fundamental para cualquier jugador de PC, y como tal representan una inversión que no debemos ignorar. Comprar unos auriculares baratos puede ayudarnos a salir del paso, pero a partir de 30 euros ya tenemos opciones muy interesantes, así que merece la pena ahorrar un poco y comprar algo que pueda cubrir nuestras necesidades de forma óptima durante varios años.

Dicho esto os paso la pelota a vosotros. ¿Qué auriculares utilizáis en PC y por qué los elegisteis? Nos leemos en los comentarios.