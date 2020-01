Iluminación inmersiva con Razer Synapse y Philips Hue

Desde los gráficos monocromos y enormes píxeles del Pong, hemos podido ver cómo no sólo los videojuegos y los jugadores evolucionaban, sino también cómo cambiaba la propia forma de jugar y vivir esta forma de entretenimiento.

Y es que aunque todavía con algunos detractores, está claro que hoy en día cuando hablamos de gaming, hablamos de la iluminación RGB. Durante los últimos meses, hemos tenido la oportunidad de poner a prueba varios de los productos y sistemas de iluminación inmersiva de Philips junto con la sincronización en juegos de los software Razer Synapse y Chroma Studio.

Más allá de un sistema de decoración, se nos ofrece la puerta a una experiencia inmersiva de mayor nivel, creando nuestra propia habitación reactiva. Estos son todos los periféricos que hemos configurado:

Teclado : Razer Huntsman Elite

: Razer Huntsman Elite Ratón : Razer DeathAdder Elite

: Razer DeathAdder Elite Alfombrilla : Razer Goliathus Chroma

: Razer Goliathus Chroma Ventilador: Cooler Master/AMD Ryzen Wraith Prism RGB

Cooler Master/AMD Ryzen Wraith Prism RGB Placa base : ASRock X570 Extreme4

: ASRock X570 Extreme4 Luces : Philips Hue Play (x2)

: Philips Hue Play (x2) Panel: Nanoleaf Light Panels (x12)

Por último y antes de comenzar, mencionar que aunque todo depende de los gustos de cada uno, nuestra recomendación es que utilicéis estos sistemas de iluminación inmersiva en entornos de poca luz ambiental u oscuridad total, ayudando a que los efectos de luz destaquen en mayor medida.

Iluminación personalizada

Así pues, el primer uso que le podremos dar a las luces RGB sincronizables es la propia decoración. Y es que gracias a la sincronización con el software Razer Synapse y el gestor de creación y edición de escenas Chroma Studio, con el que podremos configurar uno por uno todos los efectos de iluminación y color de cada uno de nuestros dispositivos compatibles.

De esta manera podremos combinar entre la ambientación estática de todos los periféricos y componentes bajo nuestra combinación de colores favorita; los efectos clásicos de respiración, pulsación u ondas; la iluminación reactiva según la intensidad del audio; o incluso configurar todas las luces para que vayan cambiando en función de lo que se muestre en nuestra pantalla, logrando una ligera sensación de ampliación de la pantalla y un sentimiento de inmersión.

Nuestra imaginación y los 11 efectos de iluminación disponibles de la herramienta serán los únicos límites para nuestra creatividad.

Iluminación inteligente en juegos

Pero si lo que queremos es lograr una inmersión total para nuestras partidas, donde no sólo se extiendan los colores de la pantalla, sino que se nos muestren efectos de iluminación inmersiva directamente relacionados con nuestras acciones in-game, también podremos hacerlo.

Por desgracia, no todos los juegos serán compatibles con esta iluminación inteligente de Razer Chroma Studio. Y es que no siempre será tan sencillo como arrancar un juego para ver esta sincronización y respuesta de nuestras luces.

Son los propios desarrolladores los que, con el paso de los años, han ido añadiendo este tipo de integraciones especiales para habilitar la sincronización automática de sus juegos con este sistema de iluminación inmersiva. Aunque sí que es cierto que actualmente contamos con pequeño pero bastante potente listado de juegos compatibles, entre los que se incluyen algunos de los últimos y más exitosos lanzamientos.

Así pues y sin más dilación, os contaremos cómo han sido nuestras experiencias jugando a algunos de estos juegos:

Remnant: From the Ashes

Pese a tratarse de un juego algo menos conocido, también encontraremos una integración de la iluminación inmersiva en este juego de aventuras y rol que ya tuvimos el placer de analizar.

Por desgracia, volvemos a encontrarnos con unos efectos algo pobres centrados en un tono blanco estático para prácticamente el transcurso completo del juego, con tan sólo una variación durante los tiempos de carga entre partidas y escenarios, y un pequeño apagón y destello en tono rojo cuando recibamos daños.

Overwatch

Lo primero que nos llama la atención de este juego es que la respuesta de la iluminación inmersiva no será inmediata, manteniéndose los efectos de luz por defecto en los menús principales y hasta que entremos en la pantalla de carga de las partidas.

En ese momento, y por tan sólo unos segundos, todas las luces pasarán a iluminarse en un color naranja sólido similar al del logo del juego.

Así pues, una vez en la pantalla de carga de selección de equipos podremos ver cómo las luces irán cambiando según el personaje que elijamos. Algunos de los ejemplos más notables son por ejemplo D.Va, con la que toda la iluminación cambiará a tonos rosas; mientras que si jugamos con Ana o Pharah, pasaremos a una paleta de azules; Junkrat y Roadhog contarán con colores naranjas; y Genji con un muy potente tono verde.

Una vez comenzada la partida, y con el tono base de cada jugador, podremos ver cómo el teclado pasará a mostrar una iluminación adicional en las teclas WASD de movimiento, así como en los espacios de habilidades como la E o el Shift, las cuales también podrán cambiar a un tercer color para mostrarnos los tiempos de refresco para el uso de las habilidades.

Sin embargo, resulta una pena que este juego no cuente con ningún tipo de iluminación inmersiva de cara a la recepción de daños, permaneciendo las luces sin cambios mientras recibimos ataques enemigos, curaciones, o incluso cuando morimos.

Diablo III

En esta ocasión, sí que nos encontramos con una experiencia inmersiva desde el primer momento en el que juego comienza a cargar, pasando todas las luces a un color rojo intenso que se mantendrá durante todo el juego. Pero por desgracia, este será no el único pero sí el mayor protagonista.

Y es que el resto de la iluminación inmersiva se centrará en mostrarnos las pocas teclas de habilidad disponibles en el juego, superponiendo un color blanco sobre la sobrecargada paleta roja.

Si bien no se trata de gran cosa, sí que cabe destacar el hecho de que el juego sabrá cuándo tenemos o no equipadas habilidades en estas teclas, mostrando siempre sólo aquellas que tenemos disponibles, así como los tiempos de recarga de las mismas.

Además, también podremos encontrar otras interacciones con el juego como la subida de nivel, que emitirá una potente ráfaga de luz blanca y amarilla, muy similar a la propia onda creada por nuestro personaje.

Apex Legends

En el caso de Apex Legends, nos encontramos con el mayor nivel de inmersión, con distintos efectos para los menús, la elección de personajes, las transiciones de partida, y todas las acciones dentro de la partida.

Y es que desde el mismo menú ya comenzaremos a ver los primeros efectos, que no sólo se basarán en un color estático sino que incluirán distintos efectos para las luces y el teclado, emulando los distintos colores mostrados en pantalla.

El siguiente cambio lo veremos con tan solo pasar a la selección de leyendas previa a la partida, donde cada cambio de personaje reflejará un color distinto en las luces de ambiente (que no en los periféricos), así como un pequeño flash cuando realicemos nuestra elección final.

Sin embargo, según de comienzo la partida, veremos cómo todas las luces se oscurecen hasta apagarse. Una ausencia de luz que permanecerá durante la mayor parte y transcurso de la partida, pero que al contrario de lo que primeramente pueda parecer, funcionará para proporcionarnos una verdadera inmersión.

Un detalle que no tardaremos en ver cuando cojamos un arma o munición. Dependiendo del tipo de estas últimas, provocará que las luces respondan con unos segundos de luz, variando entre las balas rojas de escopeta, los colores amarillos para la munición de energía, el naranja de las armas ligeras o los tonos verde-azulados de las pesadas.

Unos efectos que también aparecerán según equipemos otros objetos como el casco, la armadura, la mochila o el escudo de emergencia, donde también contaremos con una pequeña respuesta de luz según su rareza.

También contaremos con distintas iluminaciones para el uso de las habilidades de cada personaje, como la creación de portales de fase de Wraith, que nos ofrecerán un ligero parpadeo morado mientras estemos sumergidos en este mundo de sombras; o el escudo de Gibraltar, que ofrecerá una fuerte respuesta de color naranja mientras lo desplegamos.

Por último, también contaremos con la interacción por daño y curación, que iluminará las luces con colores rojos mientras estemos recibiendo daño de igual manera que se muestra en los bordes de nuestra pantalla, o nos ofrecerá unos tonos claros mientras nuestra vida es recuperada.

Iluminación inmersiva por Third parties

Como último añadido, me gustaría mencionar el caso especial de los efectos creados por terceras partes, como el caso de la última entrega online de Final Fantasy XIV. Y es que además de los juegos anteriormente mencionados, también podremos encontrar una pequeña selección de títulos que, sin llegar a ofrecer un soporte oficial integrado, nos permitirán disfrutar de la experiencia de esta iluminación inmersiva.

No obstante, al no contar con una integración directa con el juego, no contaremos con ningún efecto reactivo ante los contenidos o acciones del mismo. Algo que por desgracia, rebaja enormemente la experiencia.

Aun así, se trata de un software todavía en desarrollo y mejora, por lo que se espera que en un futuro se implanten nuevas funciones, así como una mayor compenetración con el juego.

Disponiblidad y precio

Uno de los mayores puntos fuertes de este software de iluminación inmersiva no es otro que su precio, ya que se encuentra integrado en la herramienta gratuita Razer Synapse. De esta manera, y siempre y cuando nuestros periféricos sean compatibles, podremos sincronizarlos y aprovecharnos de este sistema de luces en cualquier momento y sin ningún coste adicional.

Por otra parte, si lo que estamos interesados es en ampliar la iluminación de nuestro cuarto con las bombillas Philips Hue, podremos encontrar varios modelos compatibles con distintas utilidades como las bombillas de casquillo Philips Hue White and Color; las lámparas de ambiente Philips Hue Play (mostradas en es nuestra setup); e incluso las tiras LED Philips Hue White and Color Lightstrip.