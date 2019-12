ASRock X570 Extreme4, análisis: construyendo desde la base

Cuando hablamos de renovar un PC, normalmente los primeros componentes que se nos vienen la cabeza son las opciones de almacenamiento, las memorias RAM, las tarjetas gráficas o los procesadores. Sin embargo, la elección de todos estos siempre será dependiente del tipo de placa base que equipemos.

Centrada en la arquitectura X570, hemos tenido la oportunidad de probar la ASRock X570 Extreme4, una de las últimas placas bases de esta marca centrada para la gama media y alta, con un conjunto de características que bien podría situarla entre otros dispositivos más exigentes, pero manteniendo un precio algo más económico.

Especificaciones ASRock X570 Extreme4:

Compatibilidad : ATX

: ATX Chipset : AMD X570

: AMD X570 Zócalo CPU : AM4 con soporte para los procesadores AMD Ryzen de las series 2000 y 3000

: AM4 con soporte para los procesadores AMD Ryzen de las series 2000 y 3000 Memoria : DDR4 hasta los 128 GB y 4668 MHz (overclockeados)

: DDR4 hasta los 128 GB y 4668 MHz (overclockeados) GPU : AMD 2-Way CrossFireX

: AMD 2-Way CrossFireX Almacenamiento : 8x SATA3, 1x Hyper M.2 (PCIe Gen 4.0 y SATA3), 1x Hyper M.2 (PCIe Gen 4.0)

: 8x SATA3, 1x Hyper M.2 (PCIe Gen 4.0 y SATA3), 1x Hyper M.2 (PCIe Gen 4.0) Bahías de expansión : 2x PCIe Gen 4.0 (x16), 3x PCIe Gen 4.0 (x1)

: 2x PCIe Gen 4.0 (x16), 3x PCIe Gen 4.0 (x1) Conectividad : 1x USB 3.2 (Gen 2) Tipo-A, 1x USB 3.2 Tipo-C, 11x USB 3.2 (Gen 1) Tipo-C, 4x USB 2.0, 1x HDMI

: 1x USB 3.2 (Gen 2) Tipo-A, 1x USB 3.2 Tipo-C, 11x USB 3.2 (Gen 1) Tipo-C, 4x USB 2.0, 1x HDMI Tarjeta de sonido : 7.1 CH HD (Códec Realtek ALC1220)

: 7.1 CH HD (Códec Realtek ALC1220) Redes : Intel GigaLAN I211-AT, 1x M2. Key E para Wi-Fi

: Intel GigaLAN I211-AT, 1x M2. Key E para Wi-Fi Dimensiones : 38,4 x 8,6 x 33,3 cm

: 38,4 x 8,6 x 33,3 cm Peso: 1,25 kg

Una de las primeras cosas en las que nos fijamos es que en la caja, junto con la propia placa base, podremos encontrar un CD con los drivers de actualización para la misma, cuatro cables SATA, dos separadores para las ranuras M2 y tres tornillos para la fijación de las mismas. Un pack que si bien podría resultar algo escueto para algunos, cubre más que de sobra los puntos principales para sacar un provecho más que suficiente de la placa.

Pasando así a la propia ASRock X570 Extreme4, nos encontramos una pieza fabricada mediante varias capas de cobre y fibra de vidrio, lo que además de aportarle una mayor rigidez, logra una notable reducción de su peso y una buena conducción de la temperatura.

Sobre un PCB de color negro mate, destacan las unas líneas grises y azules eléctrico que le otorgan, en general, una estética más distinguida y profesional sobre que lo que cabría esperar de otras placas para gaming. Aunque, no se pueden obviar la incorporación de una gran pieza protectora EMI de aluminio sobre el panel I/O ni la presencia del disipador térmico de las ranuras M.2.

Las características de enfriamiento son típicas de una placa base equipada para la alta gama, con dos disipadores de calor al lado del zócalo de la CPU que ayudarán a evitar el sobrecalentamiento de las 10 fases de alimentación de la placa y el circuito de regulación de energía.

Y es que al igual que en el resto de placas X570, no encontramos con la presencia de un ventilador dedicado sobre el conjunto de chips primario, sino que se opta por un enfriamiento activo adicional para el silicio.

Pero como buen componente gaming, contaremos con la presencia de varios puntos de iluminación RGB personalizables, los cuales serán además compatibles con el software Polychrome Sync que nos permitirá sincronizarla con cualquier otro hardware compatible, así como con otros controladores como Razer Synapse, Logitech G Lightsync o Corsair iCUE.

Y es que será precisamente en estos dos añadidos de aluminio donde encontraremos los LEDS que iluminarán el logotipo, el modelo de la placa, y unas pequeñas franjas de contorno.

Sin embargo, más allá de resultar algo ostentoso o recargado, se logra un efecto todavía refinado tanto en las setups con presencia de otros elementos RGB como en las no iluminadas, llegando incluso a quedar relegada a un segundo plano cuando añadimos otros componentes internos con iluminación.

Rendimiento

Para los usuarios que buscan construir una nueva PC con los últimos procesadores Ryzen de tercera generación de AMD, el X570 es el único chipset que le permite aprovechar todas las características de la nueva plataforma.

Esta placa base AM4 de factor de forma ATX sigue la tradición de los productos Extreme4 de ASRock para jugadores y overclockers, aunque los datos más recientes han demostrado que el overclocking de los procesadores AMD Ryzen 3000 no sale tan rentable.

Además contaremos con una interfaz de BIOS personalizada y de fácil uso, aunque esta simplificación no quita para que sigamos encontrando una gran cantidad de opciones a nuestra disposición, desde las opciones de lectura de los discos, la memoria, hasta la velocidad del procesador o los efectos de iluminación de la placa.

Expansión y conectividad

La ASRock X570 Extreme4 equipa un rico conjunto de características que aprovecha al máximo el chipset X570 y las CPU Ryzen Zen2 de última generación, con ocho puertos SATA 3.0, dos puertos Hyper M.2 (los cuales podrán operar tanto en PCI Express 4.0 como en hasta cuatro carriles para PCI Express 3.0), y el soporte para un total de 13 puertos USB.

Y es que sin duda una de las ventajas más destacables de la X570 Extreme4 es la amplia presencia de entradas USB y de almacenamiento, con más conexiones que otras placas base promedio dentro del mismo rango de precios, e incluso algunas de gamas mayores.

Otro de los atractivos principales, como bien comentábamos más arriba, reside en el curioso sistema de refrigeración de las ranuras M.2, que en lugar de dos disipadores térmicos propios para cada toma, se dispone como una única pieza que se extiende para cubrir tanto las ranuras como el conjunto de chips.

Si bien a nivel estético y de temperatura los resultados son bastante buenos, sí que nos encontramos con ciertas dificultades a la hora de agregar las unidades de almacenamiento, teniendo que desmontar y retirar el panel completo para su correcto acceso.

Algo que si bien no nos debería suponer mayor dificultad que la de desatornillar un par de tornillos, se complica a la hora de no dañar los cables que conectan este panel con la propia placa. Por suerte, en principio se trata de una pieza que no necesitaremos sustituir con excesiva recurrencia, pero sin duda se trata de un punto a mejorar.

Un apartado que vuelve a recobrar fuerza gracias a las cuatro ranuras DDR4, con compatibilidad para velocidades de memoria de hasta 4.666 MHz.

En cuanto a la conectividad de red, esta placa vendrá equipada con un NIC Intel i211-AT capa de ofrecer un ancho de banda máximo hasta los 1.000 Mbps, además de una tercera ranura M.2 optimizada para el soporte de tarjetas Wi-Fi CNVi, soportando ambos estándares de Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6.

Por último, el apartado de sonido ni defrauda ni sorprende, utilizando mismo códec de audio Realtek ALC1220 que vemos en la mayoría de las placas base de gama alta en estos días. Aunque sí se agradece contar con el añadido de un amplificador NE5532 para la toma jack situada en el frontal del chasis, la cual admitirá altavoces y auriculares con una impedancia de hasta hasta 600Ω.

No disponible para su compra directa desde la propia web de la marca, podremos encontrara la ASRock x570 Extreme4 disponible a través de la distintos retailers como Amazon o PC Componentes, así como otras tiendas físicas, con un precio comprendido entre los 250 y 300 euros según el distribuidor.