El Corsair A500 se presenta como un sistema de refrigeración por aire que impresiona por su tamaño. Es normal, estamos ante un modelo verdaderamente grande que viene equipado con dos ventiladores Corsair ML120 de alto rendimiento, pero lo más interesante de esta solución de refrigeración es algo que no se ve a simple vista: su versatilidad, su simplicidad y su facilidad de uso.

Durante los últimos años Corsair ha mantenido una apuesta importante por las soluciones de refrigeración líquida, tanto con sus kits todo en uno serie Hydro como con sus soluciones personalizadas Hydro X. Con ambas líneas la compañía estadounidense cubre prácticamente todos los niveles del mercado de soluciones de refrigeración de alto rendimiento y ofrece, además, modelos con precios muy variados que encajan a la perfección en diferentes gamas.

Con el Corsair A500 vemos una clara apuesta por el sector de la refrigeración basada en aire. Sin embargo, este modelo es algo más que una solución de alto rendimiento, es un ejemplo de que todavía es posible crear valor a través de la innovación en un sector tan manido como el de las soluciones de refrigeración CPU «tradicionales».

El Corsair A500 es grande, muy grande, pero también es muy fácil de utilizar y se adapta sin problemas a casi cualquier tipo de configuración. Esto representa un valor importante, de eso no hay duda, ¿pero está realmente a la altura en todos los sentidos? Ponte cómodo, que vamos a descubrirlo.

Antes de empezar queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una muestra del Corsair A500 para su análisis, ya que sin su apoyo este artículo no habría sido posible. Ahora sí, arrancamos.

Corsair A500: primer vistazo y características clave

Como anticipamos el Corsair A500 es un sistema de refrigeración por aire con un acabado premium que está diseñado para trabajar con procesadores que tengan un TDP de hasta 250 vatios. Esto quiere decir que puede mantener a raya cualquier procesador de consumo general, incluyendo el Core i9 9900K, uno de los procesadores más potentes que existen actualmente, y también uno de los que más calor genera cuando trabaja a plena carga.

Su tamaño lo convierte en uno de los disipadores más grandes que he tenido la oportunidad de analizar hasta el momento. En cuanto al diseño tenemos una apuesta discreta, ya que como vemos en las imágenes el Corsair A500 adopta una línea clásica que gira alrededor de un gran radiador con cuatro tubos de cobre niquelado que transmiten el calor desde la base de contacto y dos ventiladores de gran tamaño, uno en cada lateral. La parte superior está coronada con el logotipo de Corsair, que se integran en una pequeña pieza decorativa en un tono marrón cobrizo claro.

A pesar de su tamaño el Corsair A500 transmite una sensación de solidez total en todos y cada uno de sus componentes. La base viene con pasta térmica preaplicada de una manera bastante curiosa, en forma de rejilla. Esto permite una mejor distribución de la pasta térmica al hacer contacto y aplicar presión, y nos ahorra la tarea de tener que aplicar dicho material por nuestra cuenta. Con todo, si queréis limpiarla y aplicarla con vuestro estilo habitual podéis hacerlo sin problema, ya que incluye una jeringa con pasta térmica Corsair XTM50 de alto rendimiento, aunque ya os adelanto que es innecesario.

El Corsair A500 viene con todos los accesorios que necesitamos para llevar a cabo cualquier tipo de montaje, y es compatible con una gran cantidad de sockets. Esto se traduce en un alto grado de soporte y una excelente versatilidad.

A continuación repasamos todos los sockets compatibles:

AM4, AM3, FM2 y FM1 en el caso de procesadores AMD.

en el caso de procesadores AMD. LGA 115x, 2066, 2011-3 y 2011 en el caso de procesadores Intel.

Corsair ha explicado abiertamente que el A500 podría incluso mantener a raya las temperaturas de chips tan potentes como los nuevos Threadripper de AMD, pero por razones evidentes (la base de contacto que necesita un Threadripper es enorme) han decidido centrarse en crear una solución multiplataforma dirigida al mercado de consumo general de alto rendimiento.

Para entender mejor su valor vamos a poner un sencillo ejemplo. Imagina que compras el Corsair A500 para refrigerar un Core i7 4770, pero tienes en mente actualizar a corto plazo a un Core i7 9700K. No tienes nada de lo que preocuparte, podrás seguir utilizando el Corsair A500 con tu nueva configuración, ya que es compatible con los sockets que utilizan ambos procesadores, y además tiene la potencia necesaria para enfriar ambos sin problema.

Tras esta primera mirada estamos listos para repasar todas sus especificaciones clave antes de lanzarnos de lleno a ver los resultados de nuestras pruebas:

Radiador en aluminio, con una base de contacto y cuatro tubos (dos de 6 mm y dos de 8 mm) fabricados en cobre niquelado para una rápida transferencia del calor.

Dos ventiladores Corsair ML de 120 mm con levitación magnética capaces de girar a entre 400 RPM y 2.400 RPM.

Medidas de cada ventilador: 120 mm x 120 mm x 25 mm.

Flujo de aire: 75 CFM.

Sistema de anclaje que facilita la instalación en cualquier placa base con socket compatible.

Ventiladores regulables en altura y fáciles de poner y de quitar.

Cinco años de garantía.

Diseñado para trabajar con procesadores que tengan un TDP de hasta 250 vatios.

Viene con pasta térmica Corsair XTM50 de alta calidad preaplicada, e incluye una jeringa para que tengamos pasta térmica adicional.

Medidas: 144 mm x 169 mm x 171 mm.

Peso: 1.460 gramos.

Corsair A500: instalación y pruebas

Nada más sacarlo de la caja nuestras primeras impresiones son muy buenas. Está claro que a Corsair no se le ha olvidado cómo hacer un buen sistema de refrigeración aire. A pesar de su tamaño la solidez y la calidad de construcción del Corsair A500 es la que cabe esperar de un producto de primer nivel.

En la base de contacto tenemos pasta térmica preaplicada, como comentamos, y también viene el sistema de retención con toda la tornillería montada, lo que facilita enormemente el proceso de instalación. Para que no tengamos ningún tipo de problema, con independencia de la plataforma que vayamos a utilizar, el Corsair A500 incluye todas las herramientas necesarias para el montaje tanto en sockets AM4, AM3, FM2 y FM1 de AMD como en sockets LGA 115x, 2066, 2011-3 y 2011 de Intel.

Las pruebas que hemos realizado se han centrado en dos la plataforma LGA 1151 de Intel, aunque también he querido ponerlo a prueba en mi equipo personal, formado por un Ryzen 7 1800X (socket AM4). El proceso de montaje es ligeramente distinto en cada caso, pero no es nada complicado como veremos a continuación.

Montaje en socket LGA 1151

Debemos utilizar la placa metálica de retención que va en la parte trasera de la placa base.

Una vez colocada nos vamos a la parte frontal y ponemos los separadores.

Ahora debemos colocar los retenedores, que deben quedar alineados en horizontal, como vemos en la imagen.

Con los retenedores colocados debemos proceder a asegurarlos con las tuercas de sujeción incluidas.

Ya tenemos la base necesaria para montar el Corsair A500. El siguiente paso es retirar la tapa superior de color cobrizo y la protección de la base de contacto. Si necesitáis más espacio para trabajar recordad que podéis quitar los ventiladores para instalar primero el bloque del radiador y colocar después los ventiladores. Estos se retiran tirando hacia arriba.

Alineamos el Corsair A500 para que encaje con los dos tornillos que sobresalen y utilizamos el destornillador incluido para apretarlo. El acceso está a través de la parte superior del radiador, por eso hemos retirado la cubierta de color cobrizo.

Es recomendable apretar poco a poco y de forma equilibrada en ambos lados para distribuir mejor la presión y el peso sobre el socket.

Una vez que hayamos terminado volvemos a colocar la tapa, instalamos los ventiladores en caso de que los hayamos quitado y conectamos los cables de alimentación de los ventiladores.



Montaje en socket AM4

El proceso es mucho más sencillo, ya que en este caso se utiliza la placa metálica trasera que trae por defecto. Lo mismo aplica a los sockets AM3 y LGA 2066.

Nos ahorramos el paso de montar la placa metálica trasera, pero tenemos que retirar los retenedores para montar los elevadores cilíndricos.

Una vez completado el proceso montamos los puentes retenedores utilizando los tornillos incluidos.

Alineamos el Corsair A500 para que encaje en la zona de anclaje y apretamos poco apoco distribuyendo la presión por igual, como dijimos anteriormente.

Podemos retirar también, si es necesario, los ventiladores y colocarlos después. Una vez que hayamos terminado conectamos los cables de alimentación de los ventiladores y listo, hemos terminado.

En general el proceso de montaje es muy sencillo. Como hemos indicado tenemos todos los materiales que necesitamos, y en el caso de procesadores que utilicen los sockets AM3, AMD y LGA 2066 no tenemos ni siquiera que cambiar la placa metálica trasera.

No quiero cerrar este punto sin hacer un inciso importante, y es que los ventiladores están montados en un anclaje regulable en altura. Esto es muy importante, ya que significa que en caso de los ventiladores invadan el espacio de la memoria RAM no tendremos ningún problema, bastará con elevarlos un poco y listo.

Si ponemos todo esto en conjunto podemos sacar en claro que Corsair ha creado un disipador muy versátil que no solo es compatible con casi cualquier configuración actual, sino que además es muy fácil de instalar y se adapta sin problemas a cualquier configuración. No importa si utilizas memoria RAM muy alta, como la Corsair Dominator Platinum RGB DDR4, podrás elevar un poco los ventiladores y tendrás una configuración perfecta.

Con este diseño Corsair ha sabido crear un valor importante que diferencia al A500 de otros ventiladores dentro de su mismo rango de precios, y lo convierte en una buena opción para todos aquellos que quieran invertir en una solución de alto rendimiento con una gran capacidad de adaptación, fácil de usar y con una larga vida útil.

En nuestras pruebas hemos utilizado un procesador Core i9 9900K trabajando a frecuencias de stock y overclockeado a 5 GHz. Este procesador tiene un consumo que puede variar en gran medida en función de la carga de trabajo y de la frecuencia, por ello he querido utilizarlo en dos configuraciones distintas, ya que nos permitirá ver mejor si el Corsair A500 es capaz de «domarlo».

Para que os hagáis una idea del papel que juega el overclock dicho chip tiene un consumo medio de 200 vatios en Prime95 funcionando a frecuencias de stock, una cifra que se eleva hasta los 245 vatios en dicha prueba al subir la frecuencia de todos los núcleos a 5 GHz.

Con el objetivo de ofreceros un análisis más amplio también he utilizado el Corsair A500 en mi equipo personal que, como dije anteriormente, está formado por un procesador Ryzen 7 1800X (socket AM4). Lo tengo overclockeado a 4 GHz desde hace más de dos años y cero problemas. Sin más preámbulos vamos a ver los resultados.

Resultados Core i9 9900K

Resultados Ryzen 7 1800X

Nivel de ruido en idle y en carga

Notas finales: Corsair vuelve a lo grande

El Corsair A500 marca el regreso de la compañía estadounidense al mercado de los sistemas de refrigeración de alto rendimiento basados en aire. Durante los últimos años Corsair ha centrado sus esfuerzos en sus kits de refrigeración líquida, tanto en las versiones todo en uno como en sus soluciones personalizadas, pero está claro que no se le ha olvidado cómo se crea un buen sistema de disipación por aire.

A simple vista el Corsair A500 impone por su elevado tamaño y por su peso. Deja entrever que será capaz de mantener bajo control cualquier procesador actual de alto rendimiento, y como hemos podido ver en el análisis así es, puede con cualquier cosa, ya sea un Core i9 9900K a 5 GHz o un Ryzen 9 3950X, pero lo mejor es que Corsair ha sabido crear valor yendo más allá del rendimiento bruto y de la calidad de construcción.

La versatilidad y la facilidad de instalación son, a mi juicio, las dos claves más importantes que colocan al Corsair A500 a otro nivel cuando lo comparamos con soluciones de refrigeración similares. El proceso de montaje es muy sencillo, tanto que cualquiera sin experiencia puede hacerlo, y si tenemos una placa base que no necesita cambiar la placa metálica trasera lo tendremos listo en menos de cinco minutos.

El Corsair A500 puede disipar una gran cantidad de calor y se instala sin esfuerzo en unos minutos, pero además puede encajar en cualquier configuración. No importa si tu placa base ubica las ranuras de RAM muy cerca del socket, o si la memoria que utilizas tiene un cuerpo de disipación muy grande y es, por tanto, muy alta. Con el Corsair A500 no tendrás nada de lo que preocuparte, ya que podrás regular la altura de los ventiladores para que no choquen con los módulos de memoria.

Si ponemos todo esto en conjunto la conclusión es clara, el Corsair A500 es uno de los mejores sistemas de refrigeración de su clase. Como único punto negativo podemos destacar que con los ventiladores funcionando al 100% su nivel de ruido está un poco por encima de la media, pero es comprensible, ya que hablamos de dos ventiladores de 120 mm girando a tope.