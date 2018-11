Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, análisis: el color del silencio

La firma Corsair ha renovado su catálogo de soluciones de refrigeración líquida todo en uno con el Hydro Series H100i RGB Platinum, un kit que posiciona dentro de lo que podemos considerar como gama media asequible, y que cuenta con un completo sistema de iluminación LED RGB tanto en los ventiladores como en la base de contacto.

Los kits de refrigeración líquida todo en uno se han convertido en una alternativa cada vez más popular entre los usuarios y es comprensible, ya que ofrecen un buen nivel de prestaciones a un precio razonable y no requieren ningún mantenimiento especial. A esto debemos unir que los fabricantes ofrecen una garantía muy larga, lo que genera confianza entre los usuarios y les anima a dar el salto a este tipo de soluciones de refrigeración.

El tema de la garantía ha sido un paso necesario para contrarrestar la falsa creencia de que los kits de refrigeración líquida todo en uno son poco fiables o inseguros. Simplemente no son comparables a un ventilador tradicional ya que presentan una mayor complejidad interna, con todo lo que ello supone.

En este sentido Corsair ofrece cinco años de garantía en todos sus kits de refrigeración líquida todo en uno, y el Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum no ha sido una excepción, un detalle que obviamente hemos tenido en cuenta en este análisis.

Tras esta breve pero necesaria introducción damos las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad del Hydro Series H100i RGB Platinum para su análisis, y sin más preámbulos empezamos.

Vistazo previo, instalación y especificaciones

El Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum es un kit de refrigeración líquida todo en un uno que incluye todo lo necesario para conseguir un montaje sencillo y un funcionamiento óptimo desde el primer momento. Nada más sacarlo de la caja vemos que está acompañado de todos los accesorios que necesitamos para poder montarlo en prácticamente todas y cada una de las plataformas actuales.

A continuación os dejamos un listado de las plataformas soportadas para que tengáis claro si podéis utilizarlo en vuestro equipo:

Plataformas Intel soportadas:

LGA 1150.

LGA 1155.

LGA 1156.

LGA 1151.

LGA 1366.

LGA 2011.

LGA 2066.

Plataformas AMD soportadas:

AM2/AM2+.

AM3/AM3+.

FM2/FM2+.

AM4.

sTR4.

La calidad de construcción que presenta el Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum no decepciona en absoluto: los tubos están debidamente anclados y protegidos, el radiador presenta un aspecto sólido y los ventiladores incluidos rayan a un buen nivel.

Al tratarse de un kit con un sistema de iluminación LED RGB tenemos un poco de cableado adicional, pero la instalación es muy sencilla y los anclajes que permiten acoplar el radiador a la torre no presentan mayor complicación, así que no tendréis problema, incluso aunque nunca hayáis montado un componente de este tipo. En el vídeo que acompañamos podéis ver perfectamente ilustrados todos los pasos necesarios para completar el montaje, pero si tenéis alguna duda os invito a dejarla en los comentarios.

Os recordamos que este kit se puede montar tanto en la parte trasera como en la zona superior o frontal de vuestra torre, así que no os preocupéis si no tenéis espacio en una de esas zonas, ya que podréis optar por otra. En este análisis por ejemplo no teníamos sitio en la parte posterior y en la zona superior tocaba con la memoria RAM, así que lo hemos montado en el frontal.

 

Bomba integrada con una presión de 4,2 mm/H2O.

Radiador integrado de 277 x 120 x 27 mm fabricado en aluminio.

Dos ventiladores Corsair ML (levitación magnética) Pro RGB de 120 mm x 25 mm cada uno capaces de trabajar a 2.400 RPM.

Flujo de aire: 75 CFM.

Ruido del ventilador: 37 dBA.

Base de contacto terminada en cobre. Trae pasta térmica pre-aplicada.

Sistema de iluminación LED RGB totalmente personalizable.

Compatible con el software iCue de Corsair. No requiere accesorios adicionales.

Configuración y rendimiento

Pasamos a continuación a repasar lasdel Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum:

Nada más completar la instalación del Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum y encender el PC vemos que el software iCue lo reconoce de forma automática. No hemos tenido que hacer nada, así que podemos decir que la integración hardware-software que ha conseguido Corsair es perfecta, ¿pero qué opciones tenemos? Sin duda todas las que necesitamos.

Desde iCue podemos personalizar el sistema de iluminación LED RGB de forma directa y sencilla, tanto en los ventiladores (de forma individualizada) como en pieza de contacto que alberga el logo de Corsair. En la pestaña “rendimiento” podemos acceder a diferentes modos que regulan la velocidad de trabajo del Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum (bomba y ventiladores), lo que afecta al ruido y también a la capacidad de enfriamiento.

A continuación os dejamos un resumen explicativo de lo que podéis esperar de los diferentes modos para que veáis qué configuración se puede ajustar mejor a vuestras necesidades:

Modo “quiet”: prioriza el ruido sobre el rendimiento, lo que significa que intenta mantener un bajo nivel sonoro en todo momento.

prioriza el ruido sobre el rendimiento, lo que significa que intenta mantener un bajo nivel sonoro en todo momento. Modo “balanced” : es un modo que persigue el equilibrio entre ruido y rendimiento. Sin duda la mejor opción para la mayoría de los usuarios.

: es un modo que persigue el equilibrio entre ruido y rendimiento. Sin duda la mejor opción para la mayoría de los usuarios. Modo “extreme”: con este modo se prioriza el rendimiento a costa de un mayor ruido.

con este modo se prioriza el rendimiento a costa de un mayor ruido. Modo “zero RPM”: en este modo los ventiladores no se activarán hasta que la temperatura del procesador supere los 45 grados.

Como podéis ver en las imágenes también contamos con la posibilidad de visualizar un gráfico que nos muestre la actividad del kit durante un periodo determinado, así como de fijar notificaciones concretas, algo que sin duda se agradece ya que podemos fijar por ejemplo alertas cuando la temperatura supere un determinado umbral.

Pasamos ahora a hablar de nuestra experiencia de uso, aunque antes vamos a ver el equipo que hemos utilizado:

Procesador Ryzen 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos.

32 GB (4 x 8 GB) de RAM G.SKILL Trident Z RGB a 2.933 MHz con latencias CL18.

Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 con BIOS F23.

Ventilador Noctua NH-U12S y Corsair H60 2018.

Tarjeta gráfica GIGABYTE 980 TI G1 Gaming con 6 GB de GDDR5 a 7,8 GHz y GPU a 1.478 MHz.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Todos los controladores actualizados a la última versión disponible.

Fuente de alimentación Corsair RM750x con certificación 80 Plus Oro.

Nuestra primera prueba se ha centrado en edición de textos con Chrome abierto en segundo plano y varias pestañas (Youtube incluido). Con esta carga de trabajo las temperaturas son excelentes, ya que el equipo no llega a los 40 grados y el funcionamiento es totalmente silencioso.

Cuando sometemos al procesador a una carga de trabajo extrema (cien por cien de uso de la CPU) vemos que la temperatura se dispara a los 48 grados, y a partir de ahí empieza a subir lentamente hasta que finalmente se estabiliza en un umbral que varía en función del perfil que hayamos configurado. En la gráfica adjunta podéis ver los resultados medios conseguidos en una habitación con una temperatura media de 22 grados.

Como podemos ver los resultados son muy buenos, y lo mejor es que incluso con cargas intensas de trabajo el Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum ofrece un funcionamiento muy silencioso. Tras mi experiencia con él os recomiendo optar por la configuración “Balanced” y la bomba en “Quiet”, ya que es la que mejor relación ofrece entre rendimiento y ruido.

Para que tengáis una referencia que os permita comparar con otras soluciones acompañamos las gráficas de otros dos sistemas de refrigeración que tuvimos la oportunidad de probar en su momento con este mismo equipo y la misma temperatura ambiente.

Notas finales

El Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum es un kit de refrigeración líquida que destaca por su alta calidad de construcción y su buen rendimiento, pero también por el cuidado que presenta a nivel estético y por su precio, que resulta bastante equilibrado para lo que ofrece.

Sé que el montaje y la fiabilidad son dos de los temas que más preocupan a los usuarios a la hora de optar por este tipo de productos, y en ese sentido puedo deciros que no tenéis nada de lo que preocuparos. El Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum viene con todo lo que necesitaréis para su instalación y configuración. No requiere de ningún accesorio adicional, ni siquiera para el control de la iluminación LED RGB, y su montaje es tan sencillo que no os llevará más de unos minutos. Sus cinco años de garantía son, además, un importante valor añadido.

Como anticipamos el silencio es otro de sus puntos fuertes. Trabajando con aplicaciones ligeras y navegando por Internet el ruido con el modo “zero RPM” desaparece por completo, y se mantiene así si no superamos los 45 grados. Con cargas de trabajo intensas que exprimen el potencial de la CPU el ruido aumenta, pero se mantiene siempre dentro de niveles muy buenos. El modo “extreme” maximiza el rendimiento a costa ese silencio, pero como dijimos no es necesario activarlo para disfrutar de un buen rendimiento.

En resumen, el Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum es una buena opción para aquellos que busquen un kit de refrigeración líquida de calidad que integre iluminación LED RGB, que sea fácil de montar, silencioso, con un buen rendimiento y un precio razonable. Podemos conseguirlo por 137,90 euros.