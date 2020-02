Sony ha patentado una función muy interesante que podría implementar en PS5. Se trata de un asistente de voz que se activaría de manera natural a través de un micrófono integrado en el DualShock 5, y que sería capaz de contestar a preguntas relacionadas con la consola, y también con ciertos juegos.

Os ponemos en situación. Imagina que llegas a un jefe determinado y que no consigues vencerlo, o que te encuentras en un escenario laberíntico del que no puedes salir. Si te frustras y no quieres seguir buscando la manera de superar estos escollos por ti mismos podrás recurrir al asistente de PS5, que te indicará la mejor manera de vencer a ese jefe o el camino que debes recorrer para salir de ese escenario.

Su funcionamiento es muy sencillo, solo tendrías que preguntar directamente: «Hey, PlayStation, ¿cómo puedo vencer al jefe?». Al hacer esa pregunta PS5 recurriría a un sistema de inteligencia artificial para entenderla, buscaría en una amplia base de datos que incluiría información útil de otros jugadores y ofrecería, gracias a su algoritmo basado en aprendizaje profundo, una respuesta natural del tipo: «Un 80% de los jugadores como tú han vencido a ese jefe utilizando el recurso «X´´».

Hasta aquí todo normal, la propuesta resulta incluso interesante, ya que podría potenciar la colaboración entre jugadores y hacer la vida más fácil a aquellos que disfrutan más de las experiencias sencillas y que no quieren complicarse demasiado a la hora de jugar. Sin embargo, si os fijáis en la imagen adjunta veréis que hay un problema importante, y es que habría que comprar ese «recurso X». Dicho de otra forma, el asistente sería de pago.

Microtransacciones a otro nivel en PS5

El modelo de ofrecer productos bajo un modelo de servicio se ha convertido en un enfoque cada vez más marcado en el mundillo tecnológico. Las microtransacciones han sido una pieza clave en el auge de este modelo de negocio, y parece que ni siquiera PS5 estará totalmente a salvo del empuje de esta forma de monetización de contenidos.

Ofrecer opciones de ayuda de pago en juegos puede ser una manera interesante para Sony de potenciar los ingresos de PS5, pero está claro que, en caso de que se acabe implementando generará una gran polémica, y puede llegar a ser incluso problemática, sobre todo si no se restringe de manera efectiva el acceso a menores.

Personalmente creo que la mejor manera de disfrutar un juego es superando los desafíos que nos plantea por nosotros mismos. Entiendo que en ciertas ocasiones nos encontramos con momentos frustrantes, pero en el momento en el que tenemos que pagar para seguir avanzando en un juego la diversión se ve comprometida y la idea de «paga para ganar» se convierte en una triste realidad que debemos evitar.

Con todo, detrás de esta patente hay una idea interesante si se elimina la microtransacción. Utilizar las contribuciones de la comunidad de jugadores para que los usuarios con menos habilidad puedan superar fases complicadas en sus juegos favoritos sería un recurso excelente, siempre que se ofrezca de forma gratuita.