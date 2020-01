Un conjunto de imágenes filtradas, supuestamente por un desarrollador de videojuegos, muestra la primera imagen del controlador DualShock 5 para PS5 y el mismo diseño futurista de la consola que ya conocíamos.

Publicadas en reddit, dicen se trata de un PS5 Devkit, el kit de desarrollo que Sony entrega a los creadores de juegos para que programen sus juegos antes del lanzamiento de nuevo hardware.

Vaya por delante que las imágenes no están confirmadas e incluso de ser reales, pueden no ser los diseños definitivos para el periférico y consola de Sony porque los kits de desarrollos no coinciden siempre con los productos que terminan llegando al mercado como versión comercial. En todo caso, sirven para hacernos una idea de lo que puede esperarnos.

A primera vista, el nuevo controlador se ve muy similar al actual DualShock 4, pero hay algunas diferencias sutiles además de la ausencia del botón PlayStation. El panel táctil es ligeramente más angular, pero desafortunadamente sigue siendo tan ancho como éste, dejando poco espacio para los botones de Opciones y Compartir.

Como vimos en la patente que registró Sony en su momento, la parte posterior del controlador (que no vemos en las imágenes) es donde las cosas se ponen un poco más interesantes, destacando los disparadores de mayor tamaño y la presencia de dos nuevos botones programables para realizar las funciones de cualquiera de los otros botones en el controlador, lo que le acercaría más al concepto de los mandos profesionales Xbox Elite.

Los sticks analógicos también se habrían modificados ligeramente a lo que se suma la posible incorporación de un micrófono, mientras que la barra de luces desaparecería. Contará con retroalimentación háptica mucho más avanzada para proporcionar diferentes sensaciones dependiendo de la superficie en la que se encuentre el usuario mientras juega, tendrá altavoces mejorados y probablemente se recargue a través de un puerto más moderno como USB Type-C.

Se espera que Sony presente oficialmente su nueva consola el 12 de febrero junto al nuevo mando DualShock 5.