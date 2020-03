El corto que incluirá «Onward» será de «Los Simpson»

Como es tradición, cada nueva película de Pixar incluye un corto de animación antes de empezar. En el caso de «Onward» y para celebrar la compra de Fox, podremos ver un corto de los Simpson.

Según Movieweb, el corto se titula «Playdate with Destiny» y está protagonizado por Maggie Simpson y un nuevo personaje llamado Hudson, en los cuales se centrará este cuento romántico sobre el amor en la juventud. La imagen promocional nos muestra a la pareja vestida de gala mientras disfruta de unas bonitas vistas panorámicas.

Maggie Simpson is speechless… Playdate with Destiny, a new Simpsons short film before Disney & Pixar’s Onward. Exclusively in theaters! #TheSimpsons pic.twitter.com/3090Zv8uYE

