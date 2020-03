Han pasado nada menos que 20 años desde que Sony estrenase en Japón la primera sucesora de su consola original, la PlayStation 2, que si bien llegó algunos meses más tarde al resto de mercados, no tardó en convertirse en la consola referencia de toda una generación.

Es por eso por lo que hemos querido dedicarle este especial para repasar algunos de sus grandes hitos, curiosidades, y un pequeño recopilatorio de los que fueron sus mejores juegos.

PlayStation 2 no era sólo una consola

Además de un rediseño estético bastante notable, la consola supuso un enorme salto gráfico y de rendimiento, sumando otras cualidades como la retro-compatibilidad total con juegos de PlayStation, y la primera posibilidad de funcionar de manera secundaria como un reproductor DVD para películas. Algo que no tardó en destacarla como la consola más completa y versátil hasta la fecha, y un nuevo estándar inalcanzable para sus principales competidores.

Y es que el lanzamiento de PlayStation 2 fue de lo más acertado, entrando frente a la única competencia de unas ya maduras Nintendo 64 y SEGA Dreamcast. De hecho, no fue hasta un año más tarde que comenzaron a llegar las consolas de su misma generación, que optaron por tratar de emular y reinterpretar la adaptación a este formato de juegos a través de CDs y DVDs. Sin embargo, ni la GameCube de Nintendo ni la Xbox de Microsoft, pudieron hacer frente a la ya consolidada nueva consola de Sony.

La consola más vendida de la historia

Pese a que la PlayStation 2 no supuso en impacto tan grande de ventas en un inicio, sus más de trece años en el mercado lograron acumular la friolera de 157,7 millones de unidades vendidas, convirtiéndola en la consola más vendida de la historia, muy por encima de los siguientes puestos.

De hecho, también son consolas de Sony las que ostentan el resto de plazas del podio de este ranking elaborado por VG Chartz, sin tener en cuenta las consolas portátiles. Así pues, podemos ver cómo la PS4 ocupa el segundo lugar con 108,9 millones de consolas vendidas; mientras que la PlayStation original se mantiene en tercera posición con otros 102,5 millones de unidades.

Y es que aunque no tenemos los datos oficiales de ventas en España, todavía podemos recordar la difícil tarea que supuso en su momento convencer a nuestros padres para que se gastasen 74.900 pesetas que costaba en su momento la consola, aproximadamente unos 450 euros al cambio. Un precio que si bien no dista demasiado del que podemos encontrar en las últimas generaciones, suponía una inversión bastante mayor en aquella época.

Y la más pirateada

Sin embargo, no deja de ser curioso que gran parte de estas ventas de PlayStation 2 se lograsen debido a una de sus vulnerabilidades, siendo su fácil pirateo uno de los mayores alicientes para los jugadores. Y es que aunque Sony estableció alguna que otra barrera, nunca se llegó al extremo de dificultad de la GameCube o la Xbox, ni se llegaron a tomar unas medidas de protección que realmente pusieran en peligro la integridad de nuestra consola.

Más juegos que tiempo para jugar

Todavía a día de hoy, la PlayStation 2 cuenta con el título de la consola con mayor cantidad de títulos disponibles, con aproximadamente 3.870 títulos publicados a lo largo de todo el mundo.

Sin embargo, sí que es cierto que PlayStation 2 contó con varias grandes franquicias exclusivas como Final Fantasy, God of War, Devil May Cry, Ratchet & Clank, e incluso Grand Theft Auto, cuya entrega San Andreas todavía se mantiene como el título del juego de PS2 más vendido de la historia.

Además de traernos la primera experiencia interactiva con EyeToy Play, un pequeño recopilatorio de minijuegos que funcionaba bajo el uso de su accesorio homónimo, una web cam, que capturaba el movimiento de los jugadores convirtiendo sus cuerpos en un nuevo tipo de controlador.

Aunque también merece recordar muchos otros títulos como Beyond Good and Evil, Kingdom Hearts, Shadow of the Colossus, Los Simpsosn Hit and Run, Jak and Daxter, Silent Hill 2, Resident Evil 4 o Tony Hauk Pro Skater 3, entre tantos.

De hecho, según los datos de Sony, PlayStation 2 también ostentaría el título de líder de ventas en el ámbito de los juegos, con más de 1.537 millones de títulos vendidos a lo largo de todo el mundo.

Curiosidades y detalles ocultos

Si bien antes hablamos del gran rediseño que supuso la consola frente a su predecesora, siendo la primera consola de Sony en recibir su ya característica tonalidad negra, también e escondían algunos detalles más.

Y es que la PlayStation 2 fue la primera consola en realmente optar por una estructura de doble orientación, permitiéndonos almacenarla tanto de forma horizontal como vertical, adaptándose en mayor medida a los espacios y necesidades de los jugadores.

Sin embargo, muchos recordaréis que esta consola también incorporaba una pequeña insignia con el color PS a color, situado justo en la parte exterior de la bandeja de los discos. Lo que no todos sabían, tal y como ha demostrado un reciente twitt de la propia marca, es que este distintivo se podía girar para que, dependiendo de cómo colocásemos la consola, éste siempre estuviera en la posición correcta.

En mi caso, todavía recuerdo cómo lo moví accidentalmente por primera vez, pensando que simplemente había roto algo, y comprobando más tarde que efectivamente se trataba de un genial añadido de la consola.

Otra gran anécdota nos llegó a través de uno de los juegos presentes en la consola, The Bard’s Tale. Sólo presente en la versión de PlayStation 2, este disco mostraba un pequeño mensaje grabado debajo de todos los detalles y dibujos del título, donde se podía leer «Para ver una imagen realmente inquietante, gire el disco«. Algo que, dado el formato reflectante de los DVDs, nos devolvía la imagen de nuestra propia cara (normalmente acompañado con un gesto de tremendo ridículo).

¿Y tú cuáles son tus mejores recuerdos junto con la PlayStation 2?