Todas las series de Marvel que podrán verse en Disney+

El próximo 24 de marzo llegará a España Disney+, el servicio VoD de la casa de ratón que aúna todos sus títulos y las de las empresas que han ido comprando en los últimos años. Estas son, Fox, Lucas Film y Marvel.

Todo lo que lleve la marca Disney tiene un tanto por ciento de éxito asegurado, pero si duda lo que lleve el sello de Marvel es lo que más está triunfando en estos días. Si eres fan de Marvel, Disney+ es una una suscripción obligada que tienes que tener y más cuando veas el listado completo de series de superhéroes que podrás ver donde y cuando quieras. Grandes clásicos desde los años 80 hasta series estrenos exclusivos de la plataforma.

Mujer Araña (1979)

Antes de todos los superheores, la primera en tener su serie de dibujos fue Jessica Drew, Spider-Woman, a diferencia del cómic Jessica Drew dirigía una revista llamada: «Justicia» en la cual la acompañaban su sobrino Billy y el fotógrafo Jeff. La serie duró una sola temporada de 16 capítulos y no hubo alguna adaptación en cómic.

Las nuevas aventuras del Hombre Araña (1981)

Uno de los grandes clásicos y protagonista de muchos memes. Podrás volver a disfrutar esta obra maestra dirigida por Don Jurwich y con guiones de Larry Parr, Jeffrey Scott, Donald F. Glut, Christy Marx, Creighton Barnes, Steve Ditko, Jack Hanrahan y Stan Lee.

El Hombre Araña y sus Sorprendentes Amigos (1981)

Coetanea de la anterior, pero en la que Spiderman comparte protagonismo con el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Los tres superhéroes comparten piso junto con la tía May y un perro.

X-Men (1992 – 1997)

Uno de los grandes clásicos de Marvel, la serie de X-Men que se emitió desde 1992 hasta 1997. En ella podíamos ver las aventuras de los mutantes Cíclope, Wolverine, Rougue, Tormenta, Bestia, Gambito, Júbilo, Jean Grey y el Profesor X.



Iron Man (1994)

Tony Stark también tuvo su serie de dibujos animados. En la primera temporada de esta serie casi ninguno de los episodios fueron adaptaciones de historias de cómics, aunque si pueden verse malos conocidos como El Mandarín o Blizzard.

Los Cuatro Fantástico (1994)

Los Cuatro Fantásticos fue una serie animada de televisión, formada por 26 episodios y creada en 1994, por Marvel Studios y Saban Entertainment. La serie mantiene el concepto de los Cuatro Fantásticos, pero en numerosos episodios incluye a otros personajes del «Universo Marvel». Al igual que en la segunda temporada de la serie de Iron Man, estilo de la animación cambia y se hace más cercano a los comics de Marvel.

Los 90 también tuvo su serie de Spider-Man. La serie consta de 65 episodios, que se emitieron originalmente entre el 19 de noviembre de 1994 y el 31 de enero de 1998; haciendo de esta la serie más extensa del hombre araña. La serie fue escrita por John Semper Jr y producida por Marvel Films Animation. Esta serie animada es considerada la más exitosa del Hombre Araña.

El Increíble Hulk (1996)

Creada en 1996 también por Marvel Studios y Saban Entertainment (la marca de juguetes). La voz de Hulk en la versión original era de Lou Ferrigno, el mismo actor que interpretó al gigante verde en la serie live action de 1977.

Silver Surfer (1998)

El héroe plateado tuvo una serie animada a finales de los 90, un spin-off de los cuatro fantásticos que duró 13 capítulos. La serie tomó varias libertades respecto de las historietas originales, y sólo utilizó personajes cósmicos o extraterrestres del Universo Marvel. Esta serie estará disponible solo en inglés.

Spiderman Unlimited (1999)

La serie no es una continuación de la anterior serie de 1994 sino un spin-off de aquella. Estaba planeado que la serie durase dos temporadas de 13 capítulos, pero a pesar de tener una valoración aceptable, fue eliminada sin previo aviso y reemplazada por Los Vengadores Unidos.

Los Vengadores Unidos (1999)

Antes de la gran pantalla los vengadores ya aparecieron en la pequeña con una serie de dibujos animados que se emitió durante un año. En ella aparecían Antman, Wonderman, La Avispa, Visión, la Bruja Escarlata, Ojo de Halcón, Tigra, y el Halcón. Juntos trabajan protegiendo el mundo de supervillanos como el robot Ultron, el líder de los Master of Evil Baron Zemo o extraterrestres como The Zodiac Gang.



X-Men Evolution (2000-2003)

Su lanzamiento es contemporáneo a la película X-Men y reformula en gran medida la concepción tradicional del grupo, ya que muchos de sus personajes fueron rediseñados como adolescentes que van a la secundaria.

Iron Man Armored Adventures (2008-2010)

Tony Stark repitió serie en el 2008 pero aquí era un joven adolescente que utiliza sus invenciones tecnológicas para detener los villanos. Sus amigos, Jim ‘Rhodey’ Rhodes y Pepper Potts ayudan en sus aventuras valientes y peligrosas.

Los X-Men volvieron a la carga en 2009. En esta ocasión, después de una explosión los El Profesor X y Jean Grey han desaparecido y los X-Men tienen que volver a reunirse y luchar con las fuerzas del mal con la ayuda de Wolwerine.

Una especie de nuevos vengadores aparecieron en 2009 impulsados por Hasbro que tenía nuevas figuras de acción que vender. Este grupo estaba formado por Capitán América, Iron Ma, Hulk, Falcon, Reptil, Ojo de Halcón, Silver Sufer, Thor, Wolwerine, Carol Danvers y Bruja Escarlata.

Los Vengadores: Los Heroes más poderosos de la Tierra (2010-2012)

El argumento de la serie, es una mezcla del Universo 616 (el Universo Marvel tradicional), junto con el Universo Marvel Ultimate, de ahí que se den algunas diferencias claras entre la línea de continuidad tradicional y la Ultimate.



Ultimate Spiderman (2012-2016)

Esta reciente entrega de Spiderman en la pequeña pantalla contó con escritores como Brian Michael Bendis (quien también escribe la serie de cómics del mismo nombre), Paul Dini y Man of Action (un grupo formado por Steven T. Seagle, Joe Kelly, Joe Casey y Duncan Rouleau).

Peter Parker ha sido Spider-Man por un año. Él ha salvado vidas y peleado contra supervillanos, pero todavía está en el proceso de aprender cómo ser un superhéroe. Nick Fury de S.H.I.E.L.D. le ofrece a Peter la oportunidad de entrenar para ser un verdadero superhéroe y convertirse en «The Ultimate Spider-Man». Sin embargo, Peter primero tendrá que aprender a trabajar con un equipo de cuatro compañeros superhéroes adolescentes: Nova, White Tiger, Iron Fist y Power Man.

Como esta serie no tenía un opening, os dejamos un fan made con escenas de la misma.

Hulk y los Agentes de SMASH (2013-2014)

Rick Jones decide ayudar a Hulk, quien es considerado por las personas como un monstruo, a ser reconocido como un superhéroe, para ello crea un sitio web donde publica videos de sus aventuras resaltando el lado humano y sensible de Hulk. En una misión complicada Hulk es ayudado por She-Hulk, Skaar y Red Hulk, tras la cual Rick termina convirtiéndose en A-Bomb. Tras otra misión los cinco superhéroes deciden crear su propio equipo, llamado Los agentes de S.M.A.S.H., sin darle ningún significado real a las siglas para hacer frente a las amenazas que no hay otros superhéroes pueden enfrentar. Los agentes de S.M.A.S.H. tienen su base cerca de la localidad de Vista Verde (donde Bruce Banner se convirtió en el primer Hulk) y con frecuencia se enfrentan a diversas amenazas a una recurrente siendo de gran enemigo de Hulk, el Líder (que es la clave para el origen de Skaar).



Los Vengadores Unidos (2013-2018)

Con el impulso de las películas de Vengadores, en 2013 la serie animada volvió a la tele en Disney XD. Años después de que los Vengadores se separaron, Tony Stark/Iron Man se enfrenta a Red Skull donde aparentemente mata al Capitán América al desintegrarlo. Tony reúne a Hawkeye, Thor, Hulk, Black Widow y a Falcón, el miembro más reciente, para detener a Red Skull y a su aliado, MODOK.

Guardianes de la Galaxia (2015-2018)

También motivada por la película la serie de Guardianes de la Galaxia se presentó en 2015 en Disney XD. Mientras que sirve como una continuación espiritual de la primera película, el director de cine James Gunn ha declarado que no forma parte del Universo cinematográfico de Marvel ni está conectada al largometraje o a su secuela.

Spiderman (2017- en la actualidad)

La única que sigue emitiéndose en la actualidad en Disney XD y ya han renovado por una tercera temporada. La segunda mitad de la segunda temporada de Marvel’s Spider-Man debutará el próximo mes de septiembre, comenzando con un arco argumental de cinco partes basado en Spiderman Superior.

Aventuras de Super Héroes (2017-2019)

Pensada para los más pequeños de la casa la primera temporada consta de 10 episodios de 3.5 minutos de duración en los que verás a Spider-Man crear equipo con otros valientes e inspiradores héroes de Marvel como Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, Ant-Man, Black Panther, La Avispa, Ms. Marvel y más.

Future Avengers (2017)

Uno de los lanzamientos más peculiares de Marvel Entertainment ya que fue un anime que solo se emitió en Japón. Aunque la primera temporada terminó en 2017, la serie obtuvo una segunda temporada al año siguiente. Sin embargo, el anime nunca llegó a Europa.

Te dejamos el listado de las series de animación de #Marvel y en que idiomas están disponibles en estos momentos en la plataforma #DisneyPlus ¡Disponible desde el 24 de marzo en España! @DisneyPlusES pic.twitter.com/U45Jezyrr3 — Portal Disney (@PortalDisneyES) March 2, 2020

Por el momento estas son las series de Marvel que Diseny+ recuperará y podrán verse en su plataforma, según anunciaron en Twitter, se esperan próximos anuncios y actualizaciones que irán notificando.

Nuevos estrenos

Recordemos que además de estas series, Disney + estrenará además varias series inéditas de acción real. Serán tres, Wandavision, Loki y The Falcon and the Winter Soilder (El Halcón y el Soldado de Invierno), no se sabe mucho más de estas series, aparte que estarán interpretadas por los mismos actores que las últimas películas de Marvel y que estarán basadas en su Universo Cinematográfico.

Los eventos de la serie tienen lugar después de la película Avengers: Endgame de 2019 y están producidas por Marvel Studios.



¿Echáis de menos alguna serie en el listado? ¿Tenéis ganas de volver a ver estos grandes clásicos?