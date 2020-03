PS5 y PS5 Pro llegarán al mismo tiempo, según un rumor

No es la primera vez que hablamos de un posible lanzamiento conjunto de PS5 y PS5 Pro. Hace unos meses vimos una información que apuntaba a la llegada simultánea de ambas consolas en un movimiento con el que Sony podría apuntar directamente al PC, y también a Microsoft, y hoy un nuevo rumor vuelve a mirar en esa dirección.

Cuando Sony y Microsoft lanzaron PS4 y Xbox One se encontraron con una situación complicada desde el primer minuto. A nivel de hardware ambas consolas estaban muy por debajo de lo esperado, y los síntomas de agotamiento no tardaron en llegar. Recuerdo perfectamente que juegos como Dying Light ya demostraron su falta de potencia, una realidad que no hizo más que agravarse con el paso del tiempo.

El lanzamiento de PS4 Pro y Xbox One X fue un movimiento con el que Sony y Microsoft intentaron frenar la fuga de usuarios de consolas al PC, una plataforma, esta última, que ofrecía una experiencia superior en juegos gracias a su mayor potencia. Podemos decir que, en general, fue una decisión acertada, ya que permitió alargar el ciclo de vida de PS4 y Xbox One, aunque no gustó a todo el mundo y dejó a ambas compañías en una situación comprometida.

Esa realidad ha tenido una consecuencia clara, y es que la coexistencia de PS4 y Xbox One con PS5 y Xbox Series X está motivada, en parte, por la necesidad de alagar la vida de PS4 Pro y Xbox One X para no decepcionar a sus usuarios.

PS5 y PS5 Pro disponibles desde el primer día: ¿sería una buena idea?

Si se confirma el lanzamiento simultáneo de ambas consolas la verdad es que sí, sería lo mejor para el usuario final, ya que este tendría claro desde el principio la existencia de dos modelos con diferentes especificaciones de hardware y podría decidir si le compensa pagar más por el modelo «Pro» o si por el contrario le basta con el modelo estándar.

Dicho de una manera más simple, no se repetiría esa incómoda situación en la que muchos compraron una PS4 para descubrir poco después que Sony tenía previsto lanzar un modelo superior. Esto se sabría desde el principio, y cada usuario podría ajustar su presupuesto en función del modelo que prefiera.

A nivel de especificaciones ambos modelos tendrán la misma base, es decir, PS5 y PS5 Pro contarán con un procesador Zen 2 semipersonalizado, una GPU Radeon RDNA 2, utilizarán memoria GDDR6 unificada y montarán un SSD de alto rendimiento, pero la primera tendrá una potencia bruta aproximada de 9 TFLOPs y la segunda alcanzará los 12 TFLOPs.

Esto sugiere que, en caso de confirmarse, PS5 podría competir con la rumoreada Xbox Series S (Lockhart) y costará unos 350-400 euros, mientras que PS5 Pro competiría con Xbox Series X (Anaconda) y tendrá un precio aproximado de 500 euros. PS5 y PS5 Pro serán verdaderas consolas de nueva generación, pero cubrirán niveles diferentes.