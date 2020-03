Sony desvelará todas las claves de PS5 mañana: qué esperamos

La presentación de Xbox Series X ha forzado a Sony a mover ficha con PS5, y de qué manera. A través de Twitter la compañía japonesa ha confirmado que tiene previsto celebrar un evento de presentación centrado en PS5 que tendrá lugar a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, lo que significa que podremos seguirlo a partir de las 17:00 horas en España.

Sony no ha dado ningún tipo de adelanto, simplemente se ha limitado a comentar que el evento estará dirigido por Mark Cerny, máximo responsable del sistema y del hardware y de la arquitectura que montará PS5, aunque gracias a todas las filtraciones que se han ido produciendo durante las últimas semanas tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar.

Al menos en teoría. Quiero dejar claro, antes de nada, que esta generación de consolas va a estar muy igualada. Es un hecho que debido a la consagración de los diseños tipo «PC consolizado» y a la experiencia de Sony y Microsoft con la generación actual ambas compañías apostarán por una cierta paridad a nivel de hardware.

No es casualidad y tampoco es algo que nos hayamos sacado de la chistera, tiene un porqué, y resulta bastante sencillo de explicar. En primer lugar ninguna de las dos compañías quiere correr riesgos apostando por un hardware más potente pero más caro, y al mismo tiempo son conscientes de que tampoco pueden lanzar un sistema con un rendimiento claramente inferior al del rival.

Si ponemos ambas claves en conjunto la conclusión es clara y nos lleva a esa idea de paridad a la que hicimos referencia. En este sentido debemos traer a colación, además, el hecho de que tanto PS5 como Xbox Series X utilizan una APU de alto rendimiento con un procesador Zen 2 y una GPU Radeon RDNA 2, lo que contribuye todavía más a reforzar esa idea de paridad.

Las primeras filtraciones sugerían que ambas consolas iban a tener una CPU idéntica basada en la arquitectura Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos, pero una GPU muy distinta, de hecho se llegó a hablar de arquitecturas y configuraciones de shaders muy dispares. Creo que parte de esas filtraciones podían tener su origen en borradores de especificaciones previos, es decir, en planes que Sony barajó pero que acabó descartando.

No hace mucho publicamos un artículo donde intentamos aclarar toda la confusión que se había generado alrededor de PS5, y hoy, tras analizar a fondo las especificaciones de Xbox Series X, tengo bastante claro el camino que va a seguir la compañía japonesa con dicha consola. Poniendo un poco de orden en toda la información fiable creo que estas serán las especificaciones finales de dicha consola:

Será interesante ver qué porción reserva Sony al sistema. Microsoft confirmó que un núcleo y 2,5 GB de memoria quedarán restringidos para uso exclusivo del sistema, lo que significa que Xbox Series X tiene, en realidad, 7 núcleos y 14 hilos a 3,6 GHz y 13,5 GB de memoria unificada para juegos, lo que nos dejaría 8 GB como RAM y 5,5 GB como memoria gráfica.

PS5 debería quedar en ese nivel, aunque hemos visto en muchas filtraciones referencias a la presencia de 4 GB de DDR4 como memoria exclusiva para el sistema, así que no podemos descartarlo. Si se confirma la consola de Sony podría contar con más memoria libre, lo que resultaría beneficioso a la hora de trabajar con texturas de mayor calidad y podría darle una mayor vida útil.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.

Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE

— PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020