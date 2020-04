Sony y Microsoft ya han presentado, en mayor o menor medida, a PS5 y Xbox Series X, dos consolas de nueva generación que suponen una mejora muy grande en términos de hardware frente a PS4 y Xbox One pero que, sin embargo, no suponen un salto tan grande si las comparamos con un PC de gama media.

Esa realidad tiene una explicación, y es que PS4 y Xbox One utilizan un hardware que fue considerado como gama media en 2013, es decir, han tenido un ciclo de vida enorme, y sus componentes se han visto superados en multitud de ocasiones. Por contra, PS5 y Xbox Series X utilizan componentes de nueva generación, aunque éstos ya llevan un tiempo disponibles en el mundo del PC.

Por ejemplo, ambas consolas utilizan un procesador Zen 2, una arquitectura que ya lleva un tiempo en el mercado de consumo general (procesadores Ryzen 3000), y contarán con un núcleo gráfico Radeon RDNA 2. Dicha arquitectura todavía no se encuentra disponible en el sector PC, pero trae las mismas novedades que ya llevan un tiempo disponibles en las GeForce RTX serie 20 de NVIDIA: trazado de rayos acelerado por hardware, sombreador de tasa variable, shaders mallados y otras tecnologías integradas en DirectX 12 Ultimate.

PS5 y Xbox Series X son dos PCs consolizados

Es la mejor forma de definir a ambas consolas, aunque es cierto que cuentan con componentes semipersonalizados y que contarán, como ha ocurrido con la generación actual, con un mayor grado de optimización. Los kits de desarrollo permitirán un óptimo aprovechamiento de sus recursos a nivel de hardware, y los grandes estudios las tomarán como punto de partida a la hora de crear sus nuevos juegos.

No hay duda de que eso acabará marcando una diferencia importante, tanto que puede que un PC equivalente casi en una relación 1:1 a PS5 y Xbox Series X no sea capaz de mover los juegos al mismo nivel que estas. ¿Piensas que exageramos? Pues en absoluto, párate a pensar, por un momento, cómo funcionaría Red Dead Redemption 2 en un PC equivalente a Xbox One y saldrás de dudas.

La optimización, la simplicidad de uso y el no tener que preocuparse por ampliar el hardware es lo que está animando, cada vez más, a los jugadores de PC a dar el salto a las consolas, y la llegada de esta nueva generación podría dar un impulso a esa «fuga» de usuarios. Es comprensible, una tarjeta gráfica con soporte de trazado de rayos y un alto rendimiento costaría, si se cumplen los rumores, prácticamente lo mismo que PS5 y Xbox Series X.

Personalmente no veo a las consolas como un sustituto del PC, al menos en mi caso, sino como un complemento, una realidad que no ha cambiado desde que tuve mi primer PC propio, un Pentium a 133 MHz, y que no va a cambiar con la llegada de PS5 y Xbox Series X. Seguiré manteniendo el PC como mi plataforma principal, y solo compraré una de esas dos consolas si sus juegos exclusivos me animan a ello.

Ahora os toca a vosotros, ¿te tientan PS5 y Xbox Series X o seguirás jugando en PC? Los comentarios son vuestros.