El canal oficial de Play Station ha liberado el tráiler de lanzamiento de Final Fantasy VII Remake, uno de los juegos más importantes de la generación actual de consolas que llegará como exclusiva temporal a PS4 y PS4 Pro el 10 de abril, y francamente, me he llevado una sorpresa bastante desagradable. Antes de profundizar quiero avisaros de que se avecinan spoilers, así que si no quieres que te adelantemos nada de la historia del juego deja de leer y no hagas clic en el vídeo.

Bien, tras el correspondiente aviso de rigor estamos listos para profundizar en el tráiler de Final Fantasy VII Remake. A nivel técnico nada que objetar, tanto el diseño de los personajes como los escenarios y las invocaciones son espectaculares y rozan la perfección. Siempre que veo un juego que llega a este nivel técnico me acuerdo de mi época de adolescente cuando, hablando con un amigo, le dije que ojalá algún día se alcanzase el nivel de las cinemáticas de Resident Evil 2. Lo hemos superado, y con creces.

El plano técnico es excelente, los cambios introducidos a nivel de jugabilidad tienen una pinta bastante buena, y la recreación de la historia no se queda atrás, de hecho en el vídeo aparecen algunas de las escenas más importantes que estaban presentes en el primer CD del clásico de los noventa, como la persecución en moto y el combate con Rufus, pero hay una escena que me ha dejado muy mosqueado: la (en teoría) muerte de Barret a manos de Sephirot, justo en la parte final del vídeo.

Final Fantasy VII Remake podría cambiar a fondo la historia del clásico

Desde que llegó al mercado Final Fantasy VII la mayoría de los fans de la franquicia han mantenido un «lloro» conjunto dirigido a Square Enix por la muerte de Aerith en el primer CD. Esa escena quedó grabada en la memoria de todos los que lo jugamos en su momento. Sorprendía, era dura y difícil de aceptar, pero al mismo tiempo resultaba valiente, innovaba y añadía un toque único de emoción a la historia acompañado de un sentimiento de venganza y odio hacia Sephirot. Dicho de una forma más sencilla, fue una de las cosas que hizo único a Final Fantasy VII.

En este tráiler podemos intuir que Square Enix habría intentado satisfacer esos «lloros» cambiando la muerte de Aerith por la de Barret, un movimiento que, francamente, no me parece nada acertado. Entiendo que un remake no tiene que ser un calco del original, pero un cambio de este tipo afecta enormemente al juego y a su historia, hunde el importante vínculo entre Cloud y Barret que pudimos paladear lentamente en el clásico de los noventa, y acaba con esa sensación única de dolor y nostalgia que iba unida a la muerte de Aerith.

Puede que esa escena no implique necesariamente la muerte de Barret en Final Fantasy VII Remake, puede que al final logren salvarlo y que tampoco se produzca la muerte de Aerith, quien sabe, pero incluso en este caso sigo pensado que Square Enix arrancaría un trozo importante de la esencia del clásico y no, no me parecería para nada acertado. ¿Y a vosotros?