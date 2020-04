El lanzamiento de Resident Evil 3 Remake se produjo el pasado tres de abril, pero hemos tenido acceso anticipado al mismo unos días antes, lo que nos ha permitido probarlo a fondo y terminar nuestro análisis antes de lo previsto.

Los que nos leéis a diario ya sabéis que soy un fan absoluto de la franquicia Resident Evil desde que jugué al original en PS1 y, posteriormente, en PC. A lo largo de los años he tenido la suerte de poder disfrutar de todas las entregas principales y de la mayoría de los «spin-offs» y entregas secundarias, y lo cierto es que esperaba con muchas ganas el lanzamiento de Resident Evil 3 Remake.

El clásico de finales de los noventa fue una de las entregas más interesantes de la franquicia no solo por todas las novedades que introducía a nivel jugable, como la posibilidad de fabricar munición, la esquiva, la toma de decisiones y otros cambios menores que facilitaban la gestión del inventario, sino también por la ambientación. La fuerte presencia de localizaciones exteriores de Raccoon City fue una de las cosas que más me gustó, y tenía ganas de ver cómo se implementaban en Resident Evil 3 Remake.

A nivel técnico el RE Engine es un motor gráfico muy capaz, pero se lleva mejor con escenarios interiores y de una amplitud relativamente baja, así que adaptar esos escenarios exteriores suponía un desafío claro que, al final, Capcom ha logrado resolver sin problemas.

Ya os adelanto que, en líneas generales, mis impresiones han sido muy buenas. Resident Evil 3 Remake me ha gustado mucho, sobre todo a nivel técnico y jugable, pero tengo claro que estamos ante un juego que podría haber dado mucho más de sí, y que parece estar lastrado por algunas malas decisiones entre las que destacaría, sin duda, un desarrollo «con prisas».

Resident Evil 3 Remake: configuración y equipo de pruebas

Antes de entrar a valorar el aspecto técnico, la jugabilidad y la historia vamos a repasar los requisitos de hardware del juego, el equipo que hemos utilizado en este análisis y los resultados que hemos obtenido a nivel de optimización y los errores o fallos que hemos podido identificar.

Esto os permitirá tener una idea clara de lo que podéis esperar a nivel gráfico y en términos de fluidez, y también os explicaremos el impacto de esos posibles errores o fallos en el desarrollo del juego. Vamos con los requisitos oficiales que dio Capcom en su momento para mover Resident Evil 3 Remake:

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 4460 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i7 3770 o AMD FX 9590.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 480 de 4 GB.

Tenemos unos requisitos que son idénticos a los de Resident Evil 2 Remake, y es normal, ya que ambos utilizan el mismo motor gráfico y tienen un acabado técnico prácticamente idéntico. Obvia decir que esto no es malo en absoluto, ya que como os contamos en nuestro análisis Resident Evil 2 Remake tiene una calidad gráfica sobresaliente y es de lo mejor que hemos visto en la presente generación.

A continuación os dejamos la información del equipo que hemos utilizado para el análisis y la configuración gráfica.

Procesador Ryzen 7 1800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 4 GHz.

32 GB (4 x 8 GB) de RAM Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 a 3.200 MHz (CL16).

Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 con BIOS F25.

Sistema de refrigeración Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum.

Tarjeta gráfica GIGABYTE RTX 2080 Super OC (GPU a 1.975 MHz en modo turbo) y 8 GB de GDDR6 a 15,5 GHz.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair Force Series MP510 de 960 GB, donde se ha instalado el juego.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Superamos de sobra los requisitos recomendados del juego, así que lo hemos configurado en calidad máxima y hemos utilizado la resolución nativa del monitor, 2.560 x 1.440 píxeles. El monitor que hemos utilizado tiene una tasa de refresco de 144 Hz y es compatible con G-Sync.

No he tenido ningún problema en términos de rendimiento con medias estables que rondan los 120 fotogramas por segundo, aunque en algunas escenas dicha cifra puede caer por debajo de los 90 fotogramas por segundo, especialmente en localizaciones abiertas, mientras que en otras ocasiones he visto como superaba los 160 fotogramas por segundo. Los tiempos de carga son mínimos (unos segundos), tanto en el SSD SATA III como en el PCIE.

Esa alta variabilidad en la tasa de fotogramas por segundo, y el hecho de que sea especialmente notable en escenarios abiertos, sugiere un pequeño problema de optimización en situaciones concretas, aunque puede que se deba a una limitación propia del RE Engine, ya que recuerdo haber visto una tónica similar en Resident Evil 7 y, en menor medida, en Resident Evil 2 Remake.

A nivel técnico la estabilidad del juego es perfecta y no he tenido ningún error grave durante todas las horas que le he dedicado estos días, algo que sin duda se agradece. Sin embargo, hay dos problemas que se presentan de forma ocasional y que lastran la experiencia de juego: las animaciones de los zombis a 30 fotogramas por segundo y los fallos en el sistema de reflejos de los escenarios.

Las animaciones a 30 fotogramas por segundo ya estaban presentes en Resident Evil 2 Remake, pero solo afectaban a enemigos que estaban muy lejos de nosotros y nunca llegaban a molestarnos de verdad. En Resident Evil 3 Remake la cosa cambia, y mucho. He tenido enfrentamientos con zombis a una distancia media en la que no tendrían que haberse producido esas animaciones y, sin embargo, han ocurrido. No es lo normal, es decir, me ocurrió en dos ocasiones jugando con Jill Valentine y una jugando con Carlos Oliveira, pero me dejó totalmente desencajado.

El segundo problema también estaba presente en Resident Evil 2 Remake, pero su impacto era mínimo, ya que solo podía verse con cierta claridad en secciones muy concretas de la comisaría de policía y desde un ángulo concreto. En Resident Evil 3 Remake la calidad de la iluminación, las sombras y los reflejos es excelente, pero hay secciones, como la comisaria de policía y el laboratorio, donde se aprecian errores importantes en los reflejos de las superficies que afean bastante el conjunto.

La inteligencia artificial de los zombis también me ha resultado ligeramente distinta a la de Resident Evil 2 Remake. Son más agresivos, y en ocasiones se han llegado a levantar incluso cuando había «comprobado» con el cuchillo que parecían estar fuera de combate, dándome una sorpresa nada agradable. Con todo, en general la propia jugabilidad de Resident Evil 3 Remake hace que sea mucho más fácil lidiar con ellos y que no supongan una amenaza real, como veremos más adelante.

Como ocurría con la demo Resident Evil 3 Remake no utiliza procesadores de más de cuatro núcleos, funciona sin problemas en configuraciones con 8 GB de RAM y consume mucha memoria gráfica, pero no os preocupéis, funciona muy bien a partir de una RX 570 de 4 GB o una GTX 1060 de 3 GB. Salvando el tema de la variabilidad de fotogramas por segundo que comentamos es un juego muy bien optimizado y con una calidad gráfica de primera.

El modelado de personajes y la calidad gráfica en general es casi perfecta

Lo más impactante dentro del apartado técnico de Resident Evil 3 Remake es el modelado y el grado de detalle de los personajes. El grado de realismo que ha conseguido Capcom es fantástico y se deja notar incluso en todos los niveles, aunque destaca especialmente la calidad de las mallas aplicadas a la piel de los personajes y a la ropa de los mismos, donde se va acumulando sangre y suciedad de una manera muy detallada.

Las heridas que sufrimos, y las que infligimos a los enemigos, también quedan perfectamente marcadas, como ocurría con Resident Evil 2 Remake, lo que añade un toque de realismo muy bueno que redondea un conjunto sobresaliente.

El modelado de los personajes es, junto con los efectos de luces y sombras, lo mejor de Resident Evil 3 Remake desde el punto de vista técnico, aunque la recreación y la adaptación de los escenarios del original tampoco se queda atrás. La ambientación tiene momentos brillantes y el nivel de detalle de los escenarios es, en algunas ocasiones, apabullante, pero contrasta con algunas localizaciones un poco más sosas que no terminan de llegar al nivel que sería deseable, como la zona de las alcantarillas, por ejemplo.

Las animaciones rayan a un gran nivel, salvando el detalle que hemos comentado en el apartado anterior (los zombis lejanos a 30 fotogramas por segundo), y juegan un papel muy importante, ya que afectan a la jugabilidad debido a los movimientos de esquiva. Entender bien las animaciones de los enemigos es clave para conseguir esquivas perfectas que nos permitan tener ventaja y salir de situaciones peliagudas, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

Volviendo a los efectos de luces y sombras tenemos una combinación brillante. No es perfecta por el tema de los errores en los reflejos que ya comentamos, y también porque hemos encontrado algunas secciones en las que la iluminación no afecta a los elementos que tiene alrededor de la manera en que debería hacerlo. Por ejemplo, en la imagen adjunta el fuego debería iluminar de otra forma a los coches que tiene cerca, y el que está justo detrás aparece totalmente oscuro.

Haciendo una valoración media tengo claro que, a pesar de sus pequeñas carencias, el apartado gráfico de Resident Evil 3 Remake es sobresaliente. Capcom ha resuelto muy bien los escenarios «abiertos» sin tener que hacer grandes sacrificios y ha conseguido ir, en algunos aspectos, un paso más allá de lo que vimos en Resident Evil 2 Remake, aunque por desgracia en otros hemos visto un pequeño paso atrás.

La relación calidad gráfica-rendimiento es de lo mejor que hemos visto en la presente generación, ya que no necesitamos de un equipo de gama alta para jugarlo en condiciones totalmente óptimas, y la nitidez y calidad de imagen que ofrece incluso con valores medios-altas es muy buena.

El apartado sonoro no desentona en absoluto. Los efectos son contundentes y están bien planteados y ejecutados, la música encaja a la perfección añade un toque de tensión cuando es necesario y el doblaje está bien resuelto (especialmente bueno el de Carlos Oliveira), aunque echo de menos un pequeño acento del este en personajes como Mikhail Viktor y Nikolai Zinoviev.

Jugabilidad e historia: el eterno debate entre innovar o repetir

Con Resident Evil 2 Remake vimos una clara apuesta por innovar sin introducir cambios demasiado radicales, lo que permitió a Capcom mantener la historia y la narrativa del original, así como todos sus momentos clave. Algunos de esos momentos se vieron ampliados y potenciados, y el resultado fue, a pesar de la simplificación en algunas localizaciones y puzles, casi perfecto.

En Resident Evil 3 Remake tenemos una apuesta más innovadora en términos de historia y de narrativa. Se mantiene el argumento original, pero se introducen cambios importantes que afectan tanto al desarrollo del juego como a las situaciones que debe afrontar el jugador y los escenarios y localizaciones que debe recorrer.

Hay un recorte importante de lugares emblemáticos del original que ya no visitamos, aunque se mencionan en Resident Evil 3 Remake, como la torre del reloj, y también se suprimen enfrentamientos presentes en el original que quedaron grabados en nuestra memoria. No quiero profundizar porque no deseo haceros ningún tipo de «spoiler», pero tengo la sensación de que Capcom ha recortado demasiado contenido y demasiadas localizaciones.

Si sabemos lo que hacemos y nos damos un poco de «vidilla» podemos terminar el juego en unas cinco horas aproximadamente. Ofrece un cierto valor a la hora de rejugarlo, gracias a los logros y a la tienda de objetos, donde podemos comprar armas y monedas que nos ayudarán a disfrutar de la aventura principal de una manera distinta, pero no tenemos ningún modo de juego extra, ni siquiera está presente el modo «mercenarios».

En Resident Evil 2 Remake teníamos, por contra, una gran cantidad de contenido de final de juego que aseguraba horas de diversión: el cuarto superviviente, con el incombustible Hunk, la misma aventura pero con Tofu, y posteriormente vimos la llegada del DLC gratuito con las historias de los supervivientes fantasma.

Resident Evil 3 Remake se queda corto en términos de contenido, por desgracia, un problema que ni siquiera Resident Evil Resistance logra resolver, ya que se trata de un modo multijugador con un planteamiento de tipo «gato y ratón» que aunque ofrece un potencial claro no está para nada bien resuelto. Sí, es un añadido que suma un poco y da valor al conjunto, pero que tiene mucho margen de mejora tanto a nivel técnico como jugable (está muy desequilibrado).

La jugabilidad parte de la base que vimos en el Resident Evil 3 y representa una clara apuesta por la acción con puzles muy simplificados. Los escenarios son lineales, es imposible perderse o quedarse atascado, y Nemesis tiene un papel estelar durante la primera etapa del juego, pero poco a poco va perdiendo fuelle.

Gracias al movimiento de esquiva, presente en Jill Valentine y en Carlos Oliveira, los zombis no suponen prácticamente ningún tipo de amenaza, salvo que cometamos errores muy graves de posicionamiento. También nos ayuda a superar con éxito enfrentamientos con jefes finales y con enemigos peligrosos, como los que encontraremos en la zona del hospital.

La respuesta de ambos personajes es muy buena y Capcom ha sabido introducir matices que los diferencian de una manera sutil pero clara. Jill Valentine nos da la sensación de disfrutar de una mayor agilidad, mientras que Carlos Oliveira es más bien un «tanque», de hecho cuando completamos una esquiva perfecta lanza un puñetazo demoledor. Buen trabajo en este sentido por parte de Capcom, ya que creo que ha adaptado muy bien la jugabilidad del original, aunque creo que se ha quedado un poco corta con la dificultad, con el desafío en general que plantea Resident Evil 3 Remake.

Notas finales: un remake excelente, pero inferior a Resident Evil 2 Remake

Tenía dudas sobre Resident Evil 3 Remake. Creía que tenía todas las papeletas para arrebatar el título de mejor remake a Resident Evil 2 Remake, pero el hecho de que su desarrollo se completase en tan poco tiempo me hizo dudar seriamente de la calidad final que iba a tener el juego.

Al final he podido ver que mis miedos no estaban infundados. Capcom ha hecho un buen trabajo con Resident Evil 3 Remake, estamos ante un juego sobresaliente que es, en muchos puntos, un ejemplo a seguir, pero que presenta carencias importantes en otros aspectos. A nivel técnico las animaciones de 30 fotogramas por segundo y los fallos en los reflejos se han agravado y son mucho más claros que en Resident Evil 2 Remake, y la alta variación de fotogramas por segundo en ciertas zonas y la simplicidad de algunos escenarios sugiere un desarrollo «con prisas».

Esa idea parece prácticamente confirmada cuando vemos el recorte de contenidos que ha llevado a cabo Capcom y lo rápido que transicionan algunas escenas. Desde el principio tenemos la sensación de que todo va demasiado rápido, y aunque la experiencia es satisfactoria y nos deja con buen sabor de boca al terminar Resident Evil 3 Remake es inevitable recordar muchos momentos del original que deberían haber estado presentes.

La sensación constante de que «falta algo» empaña un juego que podría haber sido perfecto. Está claro que las prisas no son buenas, y que lanzar un nuevo Resident Evil cada año igual no es lo mejor para la franquicia, sobre todo cuando estás rescatando entregas que tienen reservado un lugar entre los mejores juegos de toda la historia. A pesar de todo Resident Evil 3 Remake es un buen juego, y una compra imprescindible.