Microsoft muestra el nuevo menú de inicio de Windows 10

No es ningún secreto que Microsoft está trabajando en un nuevo menú de inicio de Windows 10, un componente que lleva años refinando desde que el implementado para Windows 8 destrozara la usabilidad de la que venía gozando en Windows 7 y anteriores.

Microsoft ha mostrado en la cuenta oficial de Twitter de Microsoft Design un pequeño clip que muestra la evolución del menú. Lo más interesante desde la perspectiva del usuario es que la compañía ofrece una idea del rediseño que planea introducir en una próxima actualización de características para Windows 10.

Created by the @Windows design team, this animated clip illustrates a sliver of the #UX evolution and modernization of the Windows experience. Let us know what you think in the comments below! pic.twitter.com/s4SVXncLEo

— Microsoft Design (@MicrosoftDesign) April 6, 2020