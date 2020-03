Los Live Tiles llegaron para quedarse… «Los que disfrutan de los azulejos en vivo continuarán pudiendo hacerlo», ha asegurado Brandon LeBlanc, el gerente senior de programas en Microsoft que ha salido al paso de los rumores que apostaron por su eliminación en el rediseño de la interfaz que está preparando para las próximas actualizaciones de Windows 10.

Te puede parecer mentira, pero llevamos casi ocho años dando vueltas al menú de inicio de Windows. Un componente importante perfectamente resuelto en Windows 7, que incomprensiblemente Microsoft se empeñó en destrozar. Primero eliminándolo directamente en Windows 8 y luego forzando una interfaz táctil terrible.

Microsoft escuchó críticas furibundas, dio marcha atrás, y mejoró el menú en Windows 8.1 y aún más en Windows 10. El menú de inicio actual de la última versión de Windows 10 está lejos del horrible de Windows 8 en interfaz, usabilidad y personalización, pero aún así no ha terminado de gustar a todos los usuarios que reclamaban a Microsoft algo más cercano a lo que ofreció Windows 7.

Live Tiles, mantenidos, pero mejorados

Estos «mosaicos en vivo» fueron una seña de identidad de los smartphones con Windows Mobile, donde se veían y funcionaban muy bien, igual que en dispositivos de medio tamaño con pantalla táctil como tablets. Sin embargo, en el escritorio no ofrecen la misma utilidad y no han terminado de gustar al personal. Microsoft sigue dando vueltas al componente y la mayoría de medios apostábamos por su eliminación tras ver una compilación de Windows Insider que ya no los tenía o el de Windows 10X donde tampoco aparecieron.

Ahora, en la última transmisión web de Windows Insider, responsables de Microsoft dicen que se van a mantener, pero mejorados, al igual que el menú de inicio. Como ves en la imagen, este nuevo menú no es muy diferente de la versión actual de Windows 10 en lo que respecta al diseño y el formato general. Pero sí en su funcionamiento e integración con el menú.

Se ve más limpio, con colores más uniformes, lo que permite que los nuevos iconos se mezclen perfectamente con los efectos acrílicos que brinda el lenguaje de diseño Fluent Design. Y tanto en el modo oscuro como en el claro. «La idea es unificar visualmente el menú Inicio, desde un aspecto un tanto caótico, a algo un poco más uniforme», reconoció Mike LaJoie, responsable del diseño de iconos en Microsoft.

La verdad es que visualmente todo el conjunto del menú de inicio y los Live Tiles se ven mejor, pero no sabemos si los usuarios se conformarán con un cambio meramente cosmético. Eliminar su componente interactivo (dinámico) y convertirlos simplemente en iconos de acceso directos para el lanzamiento de las aplicaciones o herramientas del sistema más importantes, marcaría la diferencia.

Personalmente, me sobraría el menú de Windows 7 puesto al día en términos visuales, iconos y sobretodo con una mayor personalización para que cada usuario lo pueda dejar a su gusto. Hace tiempo se comentó una solución que podía ser definitiva, como era ofrecer al usuario un control total sobre los Live Tiles, pudiendo apagarlos o activarlos a voluntad con un simple botón. Y convertirlos en estáticos o interactivos.

Veremos. Microsoft trabaja con varios diseños y tendremos que esperar a la decisión final para próximas actualizaciones de Windows 10. De esta manera pasaríamos página de la controversia del menú de inicio y de los Live Tiles. Casi ocho de polémica, nada menos.