Tras varias semanas recibiendo dos y hasta tres juegos gratis por parte de Epic, parece que esta semana la compañía ha relajado un poco el ritmo, ofreciéndonos un único título: For The King. Por suerte, parece haber coincidido con el anuncio de Sony y Microsoft, que también nos ofrecerán otro juego gratis para PS4 y Xbox One, con la vuelta de un renovado clásico como Pac-Man.

Comenzando con el juego de PC, deberemos seguir el procedimiento habitual a través la Epic Games Store, donde sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic y acceder a la página del juego (o bien hacer clic en este link directo) para añadir el juego a nuestra cesta bajo un descuento total, y completar la compra para desbloqueado de por vida en nuestra biblioteca.

Así pues, también contaremos con la opción de añadirlo directamente desde el launcher de la app de escritorio, que nos facilitará un pequeño emergente en la parte interior derecha de nuestro monitor durante su arranque.

Por último, recordar que este nuevo juego gratuito de Epic sólo podrá ser canjeado de forma gratuita durante una semana, por lo que si estamos interesado en guardarlo, tendremos que hacerlo antes del próximo jueves 30 de abril hasta las 16:59 (hora de la península).

For the King

Se trata de una desafiante combinación de estrategia, combate por turnos y elementos de exploración de mazmorras donde cada partida es única gracias a los mapas, misiones y eventos creados mediante procedimientos. Además, este juego nos permitirá explorar las tierras de Fahrul tanto jugando en solitario, como los modos multijugador cooperativo local, o juego cooperativo online.

Requisitos For the King

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits

Windows 7 de 64 bits Procesador: Intel Core2 Duo E4300 o AMD Athlon Dual Core 4450e



Intel Core2 Duo E4300 o AMD Athlon Dual Core 4450e Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce 8800 GTX o Intel HD 4600 o AMD Radeon HD 3850

NVIDIA GeForce 8800 GTX o Intel HD 4600 o AMD Radeon HD 3850 Almacenamiento: 3 GB de espacio libre en disco

3 GB de espacio libre en disco DirectX: Versión 9.0



Pac-Man Championship Ed. 2

Tal y como os adelantábamos al comienzo de la noticia, esta semana serán las consolas las que completen nuestra selección de juegos gratis, y la vuelta de uno de los títulos más emblemáticos de todos los tiempos.

Con unos impresionantes gráficos en 3D y un aspecto alucinante, en esta última versión del juego clásico zamparás y correrás por laberintos como nunca lo has hecho antes. Además de los modos de juego clásicos, esta reinvención del arcade incluye nuevos modos de Contrarreloj y Aventura, con frutas que salen corriendo, jefes enormes, y una gran cantidad de nuevos y aclocadas reglas.

En ocasión el juego parece haber sido rebajado por completo en ambas versiones para consolas PS4 y Xbox One, aunque por el momento se desconoce durante cuánto tiempo estarán disponibles ambos juegos gratis. No pierdas tu oportunidad y da rienda suelta a la nostalgia con este mítico corredor de laberintos.