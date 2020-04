Hace un par de semanas os preguntamos qué tarjeta gráfica os había durado más tiempo, y hoy repetimos pregunta pero nos centramos en el procesador, un componente que ha vivido también una evolución muy importante con el paso de los años, aunque su ciclo de vida se ha ido alargando de forma notable.

Lo entenderéis mejor con un ejemplo. Cuando tuve mi primer PC propio este montaba un Pentium a 133 MHz, un chip que quedó obsoleto en un periodo de tiempo relativamente corto, ya que poco después de adquirir el equipo Intel lanzó las variantes con tecnología MMX, imprescindible para mover ciertos juegos, aplicaciones y contenidos, y posteriormente introdujo los Pentium II.

Si no recuerdo mal la compra de mi primer PC se produjo a finales de 1995, y las instrucciones MMX y los Pentium II llegaron en 1997. Desde un punto de vista estricto el ciclo de vida de ese primer PC fue, en general, muy corto, es decir, no se limitó al procesador, sino al equipo en conjunto. Puede estirar su vida útil con una S3 Virge 3D y con una ampliación de la RAM a 233 MHz, pero a partir de 1998 resultaba muy complicado encontrar juegos funcionasen en condiciones aceptables, y a principios de 1999 prácticamente terminó su ciclo de vida.

Esto contrasta enormemente con lo que me duró el PC que monté en enero de 2009, un equipo que montaba un procesador Core 2 Duo E8200 y una GeForce 9600 GT. Lo utilicé sin problemas durante seis años, hasta que finalmente me decidí a montar un equipo totalmente nuevo, basado en un Core i5 4690K con 16 GB de RAM y una GTX 970.

Core 2 Duo E8200: un procesador que todavía está muy vivo

Todavía conservo ese equipo que monté en 2009, aunque es cierto que apenas lo utilizo. Funcionando a frecuencias de stock (2,66 GHz) ofrece un resultado bastante bueno en Windows 10, gracias a los 4 GB de memoria RAM sobre los que se apoya, y es perfectamente viable para un uso básico (ofimática, navegación web y juegos de la generación de Xbox 360 y PS3 en resoluciones HD o inferiores).

No hay duda de que los Core 2 Quad han envejecido mucho mejor gracias a sus cuatro núcleos, pero no tengo ninguna queja del Core 2 Duo E8200. La configuración que monté me costó menos de 600 euros y me dio casi seis años de uso bastante buenos, ya que pude jugar en todo momento y solo tuve que renunciar a títulos concretos cuando empezó a estandarizarse DirectX 11.

La mayoría de los juegos de aquella época solo utilizaban de forma óptima dos núcleos, una realidad que no cambió de verdad hasta el final del ciclo de vida de Xbox 360 y PS3, por eso pude apurar tanto el procesador Core 2 Duo E8200.

Por contra, mi primer PC costó más de 200.000 pesetas (1.200 euros) y de no ser por la ampliación que le hice no me habría durado ni dos años. Ahora os toca a vosotros, ¿qué procesador os ha durado más tiempo? Nos leemos en los comentarios.