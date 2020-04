Microsoft ha demostrado que Xbox Series X es una consola bien construida, equilibrada y que tiene un potencial importante, pero lo ha hecho, en gran medida, sobre el papel. Sé lo que estáis pensando, que durante la presentación de dicha consola pudimos ver Gears 5 funcionando en tiempo real con importantes mejoras, y que también tuvimos un anticipo de Minecraft RTX, pero lo cierto es que eso fue solo un aperitivo.

Ver Gears 5 funcionando en resolución 4K con tasas de 60 FPS, calidad gráfica mejorada y una iluminación global de alta calidad deja claro que Xbox Series X representa un salto importante, pero encontrarnos luego con los problemas que tiene para mover Minecraft RTX en 1080p confirma que hay algo que no termina de cuadrar en sus especificaciones. Microsoft tiene que sacarnos de esa incertidumbre, y la mejor manera de hacerlo es con juegos que demuestren el potencial real de su nueva consola.

Phil Spencer, jefe de la división Xbox en Microsoft, ha sido muy claro, sabe que ya han hecho los deberes en lo que respecta al hardware y al diseño de la consola, y que ahora toca empezar a enseñar los juegos más importantes que llegarán a Xbox Series cuando se produzca su lanzamiento a finales de este mismo año. En efecto, llegó el momento de pasar de la teoría a la práctica, y mayor ha sido el mes escogido por la compañía, según las últimas informaciones.

Es una buena pregunta. Todavía no tenemos un listado oficial por parte de Microsoft, pero estamos convencidos de que Halo: Infinite será uno de ellos. La próxima entrega de la conocida franquicia creada por Bungie y adquirida después por Microsoft servirá como escenario de gala para mostrar todas las bondades técnicas y el potencial de Xbox Series X.

Otro de los grandes juegos que esperamos ver en el debut de esta consola es Forza Motorsport, una franquicia muy querida que se ha hecho famosa también en PC por ofrecer una gran calidad técnica y una optimización excelente. Se rumorea que Microsoft podría aprovechar también para recuperar la serie Fable, pero todavía no hay nada seguro en este sentido, así que toca esperar.

Senua’s Saga: Hellblade 2 sí que está confirmado, y algunos rumores apuntan a que también veremos una gran exclusiva desarrollada por parte de un importante estudio japonés, además de un nuevo título desarrollado por Obsidian (Fallout New Vegas, The Outer Worlds). No quiero terminar sin recordaros que, además, Microsoft podría sorprendernos con la presentación de Xbox Series S, una versión económica de Xbox Series X.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I’ve never been more excited about Xbox plans. We’ve heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)

— Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020