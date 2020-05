Cómo crear aplicaciones web de escritorio con Firefox

Ya hemos visto cómo crear aplicaciones web de escritorio con Chrome, método propio de Chromium que funciona de manera idéntica en navegadores derivados como Brave o el nuevo Microsoft Edge; y la semana pasada hicimos lo propio con Vivaldi, que lo pone un poco más complicado, pero cuyo resultado es el mismo. ¿Y con Firefox? Algo se puede hacer, sí.

El navegador de Mozilla es el único de los grandes -con la excepción de Safari, que solo es del interés de los usuarios de Apple- que no deriva de Chromium y, por lo tanto, sus funcionalidades básicas difirieren de las del resto. Así, Firefox tiene características propias que a muchos nos gustaría ver en los hijos de Chromium, como Firefox Lockwise, su nuevo sistema de gestión de contraseñas; pero también adolece de otras que le vendrían muy bien, como la que nos ocupa ahora.

De las «aplicaciones web de escritorio» ya hemos hablado largo y tendido en estas páginas podéis, como podéis leer en los dos primeros enlaces de esta entrada, pero básicamente nos referimos a la creación de accesos directos a aplicaciones web que se integran mejor con el sistema, ya que se ejecutan en su propia ventana, prescindiendo de los controles del navegador y ofreciendo una experiencia más cómoda y minimalista.

Aplicaciones web de escritorio con Firefox

Cabe señalar que el verdadero avance en esto de las aplicaciones web de escritorio lo tendremos cuando las aplicaciones web progresivas se estandaricen en el escritorio de PC (¡no nos equivoquemos de escritorio!) y la delantera la lleva por ahora Chrome; pero mientras tanto hay cosas que se pueden hacer, como las enlazadas más arriba, a menos que uses Firefox.

Bueno: si usas Firefox, también puedes crear tus propias aplicaciones web de escritorio, gracias a que en las últimas versiones del navegador se ha implementado una opción avanzada con la que puedes activar esta funcionalidad. En la misma barra de direcciones de Firefox entras en:

about:config

Filtras la preferencia:

browser.ssb.enabled

Y con un doble clic cambias el valor a «true«. Reinicias el navegador.

Ahora ya puedes dirigirte a cualquier sitio web que te gustaría tener como aplicación y a través del menú «Acciones con la página» crear una webapp con la opción «Install Website as App«.

Encontrarás las aplicaciones que crees en una nueva sección del menú de Firefox llamada «Installed Websites«.

Como ves, los nombres de estas opciones todavía están en inglés y ello se debe a que se trata de «una función experimental», así que si te topas con algún fallo, ya sabes a qué se debe.

Acerca del término SSB, son las siglas de Site Specific Browsers y de su significado puedes encontrar más información en este artículo de MuyLinux, ya que para Linux existen aplicaciones específicas con las que crear fácilmente este tipo de aplicaciones.

Y en cuanto al método de Firefox que explicamos en esta entrada, más allá de lo experimental del mismo tiene carencias en comparación a lo que ofrece Chromium, como no poder añadir los accesos creados al menú de aplicaciones del sistema, no poder separarlas del icono de Firefox en la barra de tareas… Está muy verde, vamos. Pero es un apaño que te puede servir.

De hecho, hace meses que se podía crear manualmente la preferencia «browser.ssb.enabled» en «about:config», pero ahora se muestra conforme la buscas, señal de que su implementación está más cerca. Por eso, le damos las gracias a uno de nuestros lectores, que nos puso sobre la pista con su comentario.

Si no te convence, prueba la extensión Floating Player, con la que con un clic puedes crear una ventana flotante de cualquiera de las páginas que visitas. El efecto es el mismo mientras las limitaciones de Firefox no se resuelvan y no tiene que andar creando aplicaciones sin concierto, te libras de activar la preferencia y de ver opciones sin traducir, etc.