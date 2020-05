Cómo crear aplicaciones web de escritorio con Vivaldi

Una de las características más interesantes de Chrome son las aplicaciones web de escritorio, lo que vulgarmente conocemos como webapps y el navegador trata como «accesos directos». Ya sabes de qué hablamos, pero por si acaso, no hace mucho que le dedicamos a este tema un artículo práctico en el que lo puedes ver con todo detalle.

Repitiéndonos, estas aplicaciones web de escritorio «no son más que la misma página que puedes abrir en el navegador, pero que se añaden al escritorio con sus propios lanzadores y que se muestran sin más interfaz que la barra de la ventana nativa, dando la sensación de ser aplicaciones independientes». Las puedes crear fácilmente a través del menú «Más herramientas > Crear acceso directo…» de Chrome. Pero, ¿y en Vivaldi?

Crear aplicaciones web de escritorio con Vivaldi es factible, aunque de las muchas funciones que ofrece este navegador, es una de las menos conocidas por la sencilla razón de que no está soportada oficialmente, a diferencia por ejemplo de lo que sucede con Brave. Y es que ahí está el quid de la cuestión: esta no es una característica exclusiva de Chrome, sino de Chromium, el proyecto de código abierto en el que se basan los principales navegadores web actuales, con la excepción de Firefox y Safari.

Por lo tanto, los navegadores basados en Chromium heredan la función, a pesar de que no todos lo hacen de las misma forma: en Brave funciona exactamente igual que en Chrome; en Opera esta posibilidad no existe, está capada; y en Vivaldi es posible hacerlo, pero por defecto está oculta. Vamos a ver cómo se hace.

Aplicaciones web de escritorio con Vivaldi

Las aplicaciones web de escritorio se gestionan en el mismo sitio de Chrome, pero a la Vivaldi, accediendo a través de la barra de direcciones a «vivaldi://apps«. Ahí mismo verás que el navegador indica que no has iniciado sesión… aunque lo hayas hecho, muestra de que no se trata de una función soportada; sin embargo, todas las que crees se sincronizarán.

Para crear aplicaciones, primero tienes que añadir los sitios que quieras a la barra de marcadores, y desde ahí arrastrar cada uno al espacio en blanco presionando la tecla de mayúsculas. A partir de aquí, todo funciona como en Chrome: mediante el menú contextual marcas la opción de «Abrir como ventana» y después «Crear accesos directos…» ya sea para que se añadan en el escritorio o en el menú de aplicaciones del sistema.

Y no hay más: ya puedes usar aplicaciones web de escritorio con Vivaldi y disfrutar de una experiencia más minimalista y mejor integrada con el escritorio, con su propio icono, con la posibilidad de anclarlas en la barra de tareas… Mientras llegan las aplicaciones web progresivas, es un buen apaño y una de las pocas cosas que se le echan de menos a Vivaldi, uno de los navegadores más interesantes del momento que puedes descargar aquí.