No es oficial, pero una fuente muy fiable, Pavel Djundik, desarrollador de SteamDB, asegura que las ofertas de verano de Steam darán comienzo el próximo 25 de junio, y se extenderán hasta el 9 de julio. Es una fecha que tiene mucho sentido, y que de hecho coincide con la temporada anterior, que se mantuvo durante el mismo periodo de tiempo.

Es cierto que, con el paso del tiempo, las ofertas de verano de Steam han ido perdiendo algo de fuerza, y no podemos señalar a un único culpable. Es verdad que Valve se ha dormido un poco en los laureles, y que la ausencia de las ofertas relámpago se deja notar cada vez más, pero también debemos tener en cuenta el impacto de las tiendas que venden claves de activación todo el año a bajo coste, los packs Humble Bundle, que nos permiten conseguir varios juegos a precio de saldo, y la competencia de otras tiendas, como la Epic Games Store, la Humble Store y Good Old Games.

Al final son un cúmulo de cosas que obviamente se dejan notar, pero qué queréis que os diga, igual me pierde mi pasión por los videojuegos, pero cada año espero las ofertas de verano de Steam con las mismas ganas, y siempre acabo picando algo, aunque sea un clásico a buen precio, y este año no va a ser la excepción.

Pues más o menos lo de siempre, una enorme selección de juegos interesantes a buen precio. No es poco, pero estaría bien que Valve recuperase de una vez las ofertas relámpago, aunque las extienda en franjas de tiempo distintas para que todos los usuarios, incluso aquellos que apenas tienen tiempo libre, puedan disfrutar de ellas.

Tampoco estaría nada mal crear packs de juegos con precios todavía más bajos, pero sin limitarse a franquicias concretas ni a desarrolladoras específicas. Por ejemplo, estaría genial el lanzamiento de una promoción especial limitado a una vez por usuario y por temporada de ofertas que nos permita elegir tres juegos con un descuento especial.

Imaginamos que sus rivales directos responderán a las ofertas de verano de Steam lanzando su propia temporada de rebajas, aunque todavía no hemos visto fechas concretas. Como siempre, os avisaremos cuando den comienzo las ofertas de verano de Steam, y compartiremos con vosotros algunas recomendaciones variadas de juegos interesantes que encontremos a un precio atractivo.

Chinese sources are saying the Steam summer sale starts on 25th of June. Generally trustworthy, but not fully confirmed.

