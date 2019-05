Las ofertas de verano de Steam arrancan el 25 de junio

Aunque han ido perdiendo fuerza con el paso de los años las ofertas de verano de Steam se mantienen como uno de los eventos más importantes para cualquier aficionado a los videojuegos que utilice el PC como plataforma, y gracias a una filtración ya tienen fecha de inicio: el 25 de junio.

Coged la agenda y apuntad ese día. Como ha ocurrido en otras ocasiones el arranque está marcado para las 19:00 horas en España (13:00 horas en Venezuela y Cuba, 12:00 horas en Mexico, Colombia y Ecuador, y 14:00 horas en Argentina y Chile).

Lo más probable es que se repita el formato y la tónica de temporadas anteriores, es decir, tendremos una gran cantidad de juegos en oferta que podremos comprar durante varios días, y al mismo tiempo podrían aparecer ofertas más marcadas que durarán más tiempo.

También esperamos encontrar packs con franquicias completas a precios muy atractivos y no descartamos que Valve considere el regreso de las ofertas «relámpago», aquellas que duraban solo unas horas pero que a cambio nos permitían hacernos con juegos concretos a precios muy bajos. Así fue como conseguí en su momento el fantástico Metal Gear Rising: Revengeance.

Por último, aunque no por ello menos importante, podemos dar por hecho que Steam ofrecerá algún tipo de «minijuego» que nos permita conseguir determinadas recompensas, como ya hicieron recientemente con las ofertas dedicadas a celebrar el nuevo año lunar.

En lo personal creo que Valve debería aprovechar las ofertas de verano de Steam para hacer una demostración de fuerza y mejorar su posición en su lucha con la Epic Store. Lo tiene fácil, le basta con dar forma a una campaña atractiva centrada alrededor de una selección de títulos de primer nivel acompañados de precios muy bajos, haciendo suyo el principio de «vender más a menos precio».

🕶 Steam Summer Sale 2019 date leaked as per tradition, it will begin on June 25, 2019 at 10AM PST and will last for two weeks.

via SteamCN and confirmed by multiple sources.#Steam #SteamSummerSale #SteamSale #SteamDealshttps://t.co/hqW4V5S2uE

— Steam Database (@SteamDB) 15 de mayo de 2019