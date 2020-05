Los videojuegos baten récords en Estados Unidos

La pandemia provocada por el coronavirus ha trastocado nuestras vidas en muchos aspectos y el uso de la electrónica e Internet ya sea por motivos de ocio o de fuerza mayor no ha dejado de crecer en todo este tiempo. El teletrabajo ha se ha impuesto, las comunicaciones también y, por supuesto, el VOD ha hecho lo propio.

También los videojuegos, claro, y es que no hay entretenimiento que compense tanto por la relación entre su precio y el tiempo que te mantiene enganchado a la pantalla, si bien los servicios de vídeo bajo demanda y sus tarifas planas comienzan a competir como nunca antes. Pero ahora hablamos de videojuegos y, más concretamente, de su explosión en Estados Unidos.

Según recogen en Bloomberg, los consumidores estadounidenses han batido el récord histórico en el gasto en videojuegos en el primer trimestre del año, alcanzando los 9,6 mil millones de dólares, lo cual supone un 9% más con respecto al gasto registrado en el mismo periodo de tiempo el año pasado.

Cabe señalar que el primer trimestre cuanto solo de enero a marzo, mes este último en el que se comenzó a aplicar el confinamiento en el país norteamericano, lo que a su vez significa que aún no ha sido contabilizado el tramo más duro y que todavía continúa, aunque lo hace de manera desigual a lo largo del territorio.

La cifra incluye tanto las ventas de juegos como las microtransacciones y los títulos que más dinero han generado son Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 y NBA 2K20.

En lo que se refiere a ventas de hardware, las consolas se llevan como es evidente la palma, y como también es evidente atendiendo a la lista de juegos más comprados, Nintendo Switch ha sido la más demandada. Las ventas en total superaron los 770 millones de dólares.

Si esto ha pasado en Estados Unidos, en el resto de mundo desarrollado las cosas no tienen que diferenciarse mucho, no digamos ya en Europa, donde el confinamiento ha sido más severo que en ningún otro lado con la excepción de China.