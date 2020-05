Petal Search, la alternativa de Huawei a Google Search

Petal Search también podría llamarse «Episodio 472» del culebrón que, desde hace ya un año, protagonizan la administración pública de Estados Unidos y Huawei. Precisamente hoy sábado 23 de mayo de 2020, se cumplen 10 años de la emisión del último episodio de Lost (Perdidos), aún recuerdo la enorme confusión que sentí tras verlo (en riguroso estreno, faltaría más). Pues bien, hoy sigo esperando el final de Angry (Enfadados) y espero que el epílogo de la historia entre la administración Trump y la tecnológica china no me deje tan desconcertado. Aunque temo que así sea.

Hagamos un poco de memoria o, mejor, empleemos una frase más adecuada. En episodios anteriores:

Y así llegamos a la situación actual, en la que parecía que Huawei y Google volvían a caminar de la mano, cuando hemos sabido por Gizchina, de Petal Search o, más concretamente, de su llegada como app a la tienda de aplicaciones de Huawei para sus dispositivos con Android.

La compañía ha estado desarrollando este servicio por más de un año. Durante las pruebas fue identificado como Huawei Search, y ya se encontraba en pruebas desde febrero de 2020. Ahora, tres meses después, ya ha llegado el primer desarrollo estable de Petal Search, lo que en cierta medida supone un contratiempo a las aspiraciones de Google de recuperar sus relaciones comerciales con el fabricante chino, para recuperar el statu quo anterior al bloqueo impuesto por Trump.

La descarga, de momento, todavía no está disponible en todos los mercados. Es probable que su despliegue sea gradual, para que la empresa pueda ir midiendo el volumen de uso de Petal Search poco a poco, y ajustando el volumen de la infraestructura subyacente al servicio. No obstante, lo más probable es que ya se haya realizado un aprovisionamiento previo en base a las estimaciones, y que por lo tanto no sea necesario esperar demasiado tiempo para su total despliegue.