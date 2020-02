Tras los ya más de nueve meses de bloqueo, y el reciente anuncio de los nuevos teléfonos Huawei sin los servicios y aplicaciones de Google, parece que la compañía americana quiere ahora volver a colaborar con el fabricante chino, habiendo solicitado al gobierno de Estados Unidos la revisión de un nuevo acuerdo con el que poner fin a la actual prórroga del veto.

Así pues, el gigante tecnológico estaría tratando de unirse a las más de 300 empresas que ya solicitaron permisos especiales para poder continuar trabajando con Huawei sin sufrir repercusiones por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, todavía tendrán que pasar por diversos trámites antes de poder contar con la aprobación final, para las que según declaraba hace unos meses Wilbur Ross, secretario de comercio de EE.UU., «aproximadamente sólo la mitad, o incluso la cuarta parte de ellas, han sido aprobadas«.

Aunque no todo está perdido. Y es que uno de los casos más representativos lo podemos encontrar con el caso de Microsoft, quien recibió la aprobación para mantener su colaboración con Huawei para ofrecer su sistema operativo Windows, así como todo su ecosistema de aplicaciones, en los portátiles de Huawei.

Google fue el primero en rechazar a Huawei

Como consecuencia principal del veto, desde hacía ya tiempo, los usuarios con terminales Huawei se habían encontrado con diversas trabas a la hora de usar los servicios de Google, ya que oficialmente no podrían hacer uso de Gmail, Google Maps, YouTube, o la propia tienda de aplicaciones Play Store, entre otros.

Sin embargo, esto no quiere decir que Google haya abandonado totalmente a Huawei. La desarrolladora de Android ha explicado que, dentro de sus limitaciones, ha seguido colaborando con el fabricante para proporcionar actualizaciones de seguridad y de las aplicaciones y servicios en los dispositivos existentes.

Aunque sí que se posicionaron en contra de las «escapatorias» al veto que encontraron los usuarios, como la descarga y actualización manual de estos servicios a través del root de sus terminales.

“Las aplicaciones de Google cargadas mediante sideloading no funcionarán de manera confiable porque no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificados […] conlleva un alto riesgo de instalar una aplicación que ha sido adulterada de manera que pueda comprometer la seguridad del usuario”.

El rechazo de Huawei: ni lo quieren, ni lo necesitan

Por su parte, Huawei tuvo que hacer frente a las diversas ausencias con soluciones temporales y facilidades (o al menos el no impedimento) como esta puerta trasera para la instalación de los servicios de Google.

Sin embargo, la compañía tampoco ha querido perder el tiempo ante la situación tan poco prometedora a la que se había enfrentado hasta ahora, promoviendo el desarrollo de algunos nuevos acuerdos como el de TomTom, e incluso la nueva anexión con Xiaomi y Oppo para el desarrollo de una alternativa conjunta a la Play Store.

Y es que desde Huawei ya lo dejaron claro a comienzos de este año: no quieren volver a depender de Google, por lo que no están dispuestos a retomar las relaciones anteriores incluso aunque se levantase el veto.

Algo entendible dadas las grandes sumas e inversión que han estado realizando para tratar de paliar todas las consecuencias directas y derivadas de este veto, y que la han relegado al descenso de los primeros puestos entre los fabricantes, adelantada por un despuntante Xiaomi que aprovechó el gran vacío creado por la misma.

Así pues, la gran incógnita reside ahora en Harmony OS, el famoso sistema operativo de Huawei que, pese a su primer aterrizaje en su familia de ordenadores portátiles, todavía se prevé acabe implantándose como la principal alternativa a Android.

¿Por qué el cambio de opinión de Google?

Sin haber realizado ninguna declaración oficial, no cabe duda que el gran avance de las soluciones de Huawei, y sobre todo el comienzo de desarrollo de la primera alternativa real a su tienda Google Play Store, han generado una nueva preocupación para la gigante tecnológica.

Y es que pese a que actualmente Android sigue siendo el sistema operativo para móviles más extendido en todo el mundo, la posibilidad de una salida repentina de los principales fabricantes chinos, actualmente líderes del mercado en España y Europa, e incluso Estados Unidos, podría afectar en gran medida a su posición actual.