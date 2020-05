Windows 10: el futuro se llama Hierro (FE)

Si se cumplen las previsiones, Windows 10 comenzará a recibir 20H1 en unos días, probablemente entre el 26 y el 28 de mayo. Ya llevamos un tiempo esperando esta actualización, de la que te hablamos largo y tendido hace ya unas semanas. Actualización menor para algunos, importante mejora para otros, es indudable que suma una importante lista de novedades, si bien también es cierto que ninguna de ellas supone un enorme avance con respecto a lo conocido hasta ahora.

Así, es normal que empiece a picar el gusanillo de la curiosidad y empecemos a preguntarnos qué vendrá más adelante, es decir, cuándo y cómo será el próximo gran cambio del sistema operativo. Hasta yo, usuario de Mac desde hace años, siento mucho interés por conocer los próximos pasos de Windows 10. Y creo que en poco más de un mes es probable que ya empecemos a tener las primeras noticias al respecto. ¿Por qué? Por un descuido de Microsoft.

Sí, los de Redmond publicaron recientemente, en su canal Windows Subsystem para Linux, información sobre próximas mejoras, como el soporte para DxCore, D3D12, DirectML y Nvidia CUDA. Todo normal hasta ahí, pero la sorpresa llega al leer el texto que se mostraba a continuación:

«The Fast ring is currently on our Manganese (Mn) OS branch. We expect the Fast ring to switch over to our Iron (Fe) branch toward the later part of June which will expose this new functionality to Insiders.»

Actualmente, Microsoft está nombrando las distintas ramas (branches) de desarrollo de Windows 10 con elementos de la tabla periódica y, en la actualidad (y esto incluye 20H1) nos encontramos en la rama Manganeso (Mn). Sin embargo, y según esa publicación de la compañía, las previsiones son cambiar de rama, en el anillo rápido de vista previa, pasando de Manganeso a Hierro (Fe) a finales del mes de junio. Algo que, desde ese mismo momento, podrán empezar a comprobar los insiders.

La publicación de Microsoft fue rápidamente corregida, de modo que si la revisas ahora no encontrarás referencia alguna a este cambio. Sin embargo, una visita a la máquina del tiempo de archive.org nos permite comprobar cómo era la entrada originalmente. Si quieres comprobarlo por ti mismo, solo tienes que abrir ambos documentos y revisar el segundo párrafo del apartado Coming to WDDMv2.9.

Esto, claro, no significa que ya sepamos qué novedades nos traerá la gran actualización de Windows, esperada para el año que viene, pero sí que nos confirma que la máquina está en marcha, que con 20H1 comenzará el principio del fin de Manganeso, y que en algún momento del próximo 2021 Windows 10 entrará en su edad de hierro.

¿Qué piensas tú que podemos esperar de la gran actualización de Windows 10 de 2021? ¿Piensas que, como adelantan algunos analistas, el menú de inicio será un elemento clave en este cambio? ¿Qué les pedirías tú a los de Redmond para el próximo Windows?