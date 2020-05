Nada más y nada menos que 1.961 euros, ese es el dinero que ha «regalado» Epic Games Store en juegos a cada usuario que haya reclamado todos los títulos que han estado disponibles en dicha tienda desde diciembre de 2018.

Ya lo dijimos en su momento y hoy queda más claro que nunca, Epic Games Store lleva un año y medio comprando usuarios a base de talonario. La plataforma de distribución digital de Epic Games se presentó con la intención de competir directamente con Steam, pero partiendo de un enfoque muy distinto al de la plataforma de Gabe Newell.

El objetivo de la Epic Games Store nunca ha sido mejorar a nivel de funciones y de características para colocarse al nivel de Steam, sino sembrar polémica con argumentos cuestionables, regalar juegos y pagar a los desarrolladores para conseguir exclusivas con las que forzar al usuario a moverse a dicha plataforma. Los que nos leéis a diario ya sabéis cómo funciona, Epic paga una determinada suma de dinero a los desarrolladores a cambio de una exclusiva temporal, lo que elimina una parte del riesgo asociado a los costes de desarrollo si las ventas no son buenas.

Un buen ejemplo lo tenemos en Control, un juego por el que la Epic Games Store pagó 9,5 millones de euros. No hay duda de que la tienda de Epic Games es muy generosa, no solo reparte los ingresos en una proporción 88%-12%, sino que además paga por exclusivas, incluso de títulos cuyo éxito va a resultar «cuestionable».

Ya lo he dicho otras veces y lo repito, todo ese dinero que invierten en comprar usuarios y en conseguir exclusivas debería ir destinado a mejorar la plataforma. A día de hoy la Epic Games Store está a años luz de Steam, y de hecho algo tan simple y necesario como el sistema de instalación y de actualización de los juegos es lento, ineficiente y en ocasiones hasta problemático. Con esto en mente no os sorprenderá que os diga que la evito por completo salvo que no me quede otra opción.

Epic Games Store: 108 juegos gratis en menos de dos años

Y con nombres de primer nivel, entre los que se encuentran desde el reciente GTA V, que generó un pico de usuarios tan grande que tumbó los servidores de la Epic Games Store, hasta las trilogías Batman: Arkham y Lego Batman.

A todos nos gustan los juegos gratis, de eso no hay ninguna duda, pero en este caso debemos ir un poco más allá y ver hacia dónde nos lleva todo esto. Generar exclusivas en PC de forma artificial subvencionando a los desarrolladores no es bueno para nadie, como tampoco lo es inflar una plataforma tan pobre en funciones como la Epic Games Store con usuarios comprados a base de regalar juegos.

No digo que Epic Games Store deba dejar de regalar juegos, digo que hacer eso no la convierte en una plataforma mejor que Steam, y tampoco lo hace subvencionar a los desarrolladores. Empezar a invertir dinero y recursos en mejorar de verdad como plataforma sería el primer paso para acercarse a Steam y ofrecer un valor más sólido, algo que, de momento, no ha ocurrido.

La competencia no hace daño a nadie, de hecho es buena para el consumidor, pero siempre que se lleve a cabo con un mínimo de coherencia y de lealtad. Comprar usuarios con juegos y exclusivas para inflar un servicio pobre en funciones y carente de valor real no equivale a una competencia sana, y tengo claro que Epic Games Store solo puede mantener el ritmo porque Fortnite es una máquina de hacer dinero. Como ya he dicho otras veces veremos qué ocurre cuando dicho título empiece a perder fuerza y el dinero deje de entrar a espuertas.