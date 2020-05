La retrocompatibilidad que ofrecerá Xbox Series X con los juegos de Xbox One es, sin duda, una de las características más interesantes de la consola de nueva generación de Microsoft, pero también es una de las que más dudas había suscitado.

Tener la posibilidad de seguir disfrutando de los juegos de generaciones anteriores en nuestra nueva consola es toda una ventaja, y representa un gran valor añadido, ¿pero estos van a funcionar igual que en Xbox One o presentarán algún tipo de de mejora gracias al mayor potencial que ofrece Xbox Series X?

Jason Ronald, director del programa de gestión de Xbox Series X, ha confirmado que dicha consola ofrecerá mejoras automáticas en algunos juegos, y que gracias a ello podremos disfrutarlos con tasas de entre 60 y 120 FPS, y también con HDR (alto rango dinámico). Microsoft ya había apuntado anteriormente a la posibilidad de que se aplicaran este tipo de mejoras, pero no había llegado a concretar nada.

Xbox Series X ofrece, según Ronald, una nueva e innovadora técnica de reconstrucción HDR que permite añadir, de forma automática, soporte de HDR a los juegos de Xbox One, y también a los de Xbox 360 y Xbox, sin que afecte al rendimiento de los mismos, al menos en teoría. Dicha técnica utiliza aprendizaje automático e inteligencia artificial, y mostró todo su potencial recientemente en una demo técnica de Halo 5: Guardians.

En cuanto a la mejora de la tasa de fotogramas por segundo se habla de un salto que permitirá llevar los títulos que funcionan a 30 FPS a los 60 FPS, y los que funcionan a 60 FPS pasarán a funcionar a 120 FPS. Para conseguirlo Ronald ha explicado que los juegos de generaciones anteriores se ejecutarán de forma nativa en Xbox Series X, lo que les permitirá tener acceso completo a la CPU, GPU, memoria y SSD del sistema.

Podemos esperar, por tanto, una mejora notable en los tiempos de carga, y también un soporte completo de las nuevas funciones que introducirá Microsoft con Xbox Series X. Los desarrolladores no tendrán que hacer nada para adaptar sus juegos, ya que todo el trabajo se realizará a nivel del sistema operativo, es decir, Microsoft asume «todo el peso».

¿Qué juegos mejorará Xbox Series X?

No hay duda de que Microsoft está haciendo un excelente trabajo con Xbox Series X, ¿pero qué juegos podrán aprovechar esas mejoras? En teoría se supone que todos los juegos que hagan gala de esa retrocompatibilidad podrán soportar esas mejoras, ya que, como hemos dicho, se encuentran implementadas a nivel del sistema y no requieren ningún tipo de trabajo por parte de los desarrolladores.

Sin embargo, no tenemos claro qué juegos serán retrocompatibles. Todavía no hay una lista definitiva (aunque sabemos que será enorme, de hecho se habla de miles de juegos), y no la tendremos hasta que se produzca el lanzamiento de Xbox Series X. Tened en cuenta, además, que es probable que en los años posteriores al lanzamiento de dicha consola la lista de juegos retrocompatibles se vaya ampliando, así que realmente no habrá nada «grabado en piedra».

En cualquier caso son buenas noticias, sobre todo para los que tienen una Xbox One, y también para aquellos que tienen colecciones de juegos más antiguos. Microsoft ha cuidado mucho tanto el hardware de Xbox Series X como el diseño, la refrigeración y el soporte a nivel de software. Sony no ha estado a la altura, al menos de momento. Veremos si en el evento que la compañía nipona tiene previsto para junio logra «ponerse las pilas» y muestra algo verdaderamente interesante.