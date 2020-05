¿Eres un ávido usuario de Twitter? Entonces la novedad que llega te interesa, porque si bien la inmediatez es una de las señas de identidad de la red social, la posibilidad de poder programar la publicación de mensajes es de lo más útil para no estar pegado todo el día al PC, especialmente para quienes manejan cuentas de proyectos u organizaciones. Ya puedes programar tus mensajes en Twitter, sí.

Relegada hasta ahora a clientes de terceros o al propio TweetDeck, la función de poder programar mensajes en Twitter era precisamente uno de los incentivos -hay más, claro, como poder gestionar varias cuentas de manera simultánea- para no usar la aplicación oficial, a pesar de que las limitaciones han ido haciendo caer a la mayoría de estas aplicaciones de terceros, de nuevo, con la excepción de TweetDeck, propiedad de Twitter.

Sea como fuere, la red social comenzó sus pruebas el pasado diciembre y parece que están contentos con su funcionamiento, porque la opción de programar los mensajes en Twitter ya está disponible para todos los usuarios del servicio. Eso sí, solo la encontrarás en la interfaz web; se desconoce si la implementarán también en la aplicación móvil, aunque sería lo esperable, teniendo en consideración la importancia del medio.

La programación de mensajes en Twitter no tiene pérdida. Solo tienes que componer tu mensaje y en lugar de pulsar sobre twittear, hacerlo sobre el nuevo botón que mezcla un calendario con un reloj. Ahí podrás elegir el la hora, el minuto, el día e incluso el mes y el año en el que se publicará tu mensaje. Puedes programar hasta a dos años vista.

Pero no es esta ña única novedad que trae Twitter: si en lugar de enviar o programar el mensaje quieres pensártelo mejor, basta con que le des a la equis para guardar ese mensaje para más adelante. Lo puedes ver todo mejor en el siguiente tuit:

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020