BenQ TK810 es el primer proyector «inteligente» inalámbrico 4K de una de las compañías que mejor catálogo tiene de este tipo de productos para el mercado de consumo.

Muy enfocado al streaming y a la transmisión de contenido desde dispositivos, el proyector proporciona acceso directo a servicios como YouTube y Netflix, y soporte para transmitir contenido de forma inalámbrica desde cualquier teléfono inteligente con iOS y Android u ordenadores a través del navegador Chrome.

El proyector también incluye Aptoide TV, que proporciona acceso a aplicaciones de transmisión desde una variedad de fuentes como Twitch y Netflix. Soporta transmisión de audio Bluetooth y dispone de un asistente de voz propio en la aplicación Smart Control, además de un control remoto físico.

Por supuesto, también funciona desde fuentes locales, reproductores, ordenadores o consolas. Cuenta con un par de puertos HDMI 2.0b / HDCP2.2, puertos USB-A, un mini USB, múltiples opciones de salida de audio, además de tener dos receptores IR.

En cuanto a sus especificaciones, el BenQ TK810 ofrece contenido con resoluciones desde VGA a 4K con 3840 x 2160 píxeles y una relación de contraste de 10.000:1. El proyector cuenta con una lámpara de 3.000 lúmenes y promete una duración mínima de 4.000 horas en modo normal y hasta 15.000 horas en modo Eco.

BenQ TK810 puede proyectar una imagen máxima de 300 pulgadas, con zoom de 1,1x y un desplazamiento de proyección del 100%. En uso práctico, este dispositivo ofrece una imagen proyectada de 100 pulgadas a una distancia de 100 pulgadas. Ya está disponible en el portal de BenQ de algunas regiones por 1.549 dólares.

No, los buenos proyectores no son de línea económica, si bien no encontrarás un televisor de 100 pulgadas por este precio ni con sus posibilidades. Un proyector es una gozada para entretenimiento doméstico, y como este, muy enfocado a cubrir el aumento de tendencia de uso del streaming y ta transmisión de contenido inalámbrico.