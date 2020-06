Una de las novedades más importantes que iba a recibir Windows 10 con la llegada de la actualización May 2020 Update se quedó, al final, en el tintero. Se trata del programador de aceleración de GPU, una característica compatible con WDDM 2.7 (Windows Display Driver Model) que permitirá una mejora considerable de rendimiento.

Las primeras informaciones indican que gracias al programador de aceleración de GPU utilizado con el WDDM 2.7 será posible mejorar el rendimiento en aplicaciones gráficas bajo Windows 10, una mejora que se dejará notar tanto por el aumento de la tasa de fotogramas por segundo como por la reducción de la latencia, y también por una reproducción de vídeo superior.

Prometedor, sin duda, pero como hemos indicado esta característica no se encuentra disponible en los ajustes de Windows 10. Tanto AMD como NVIDIA han confirmado que darán soporte a esta nueva función en sus próximos drivers, pero para que pueda aprovecharse de forma efectiva primero tiene que llegar al sistema operativo de Microsoft.

Soporte «oficioso» en Windows 10 con los últimos drivers de NVIDIA

Windows Latest ha confirmado que los controladores NVIDIA Developer versión 450.99 ya cuentan con soporte de esta característica, pero hay un problema, y es que aunque podemos activarla de manera oficiosa no cuenta con un soporte «real» dentro de Windows 10, algo que la propia NVIDIA ha matizado diciendo que «podemos activarla, pero podría no funcionar».

No han hecho referencia a la aparición de posibles problemas si nos animamos a forzar la activación de esta función, pero esto no quiere decir que no puedan existir, así que ya sabéis, máximo cuidado.

Por su parte AMD ha sido clara pero poco específica, dará soporte al programador de aceleración de GPU de Windows 10 a nivel de drivers, pero no ha concretado nada. Intel ha sido mucho más escueta, ya que no ha llegado a comentar nada todavía.

Las optimizaciones a nivel de sistema operativo pueden ayudar a mejorar la experiencia de uso en aplicaciones exigentes. Ya vimos lo importante que era el programador de tareas de Windows 10 y cómo afectaba al rendimiento de los procesadores Ryzen, así que tenemos razones para esperar con optimismo esta nueva característica.

Si quieres instalar Windows 10 May 2020 Update y no sabes cómo hacerlo no te preocupes, en este artículo encontrarás toda la información que necesitas. Antes de proceder asegúrate, eso sí, de hacer una copia de seguridad y de tener actualizados todos tus controladores, así podrás evitarte más de un disgusto.