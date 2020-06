Microsoft ha publicado la versión final de Windows 10 2004, la edición de primavera también conocida como Windows 10 May 2019 Update, que se irá desplegando de manera gradual para actualización de equipos con versiones anteriores del sistema.

Algo más tarde de lo previsto por el aumento del periodo de prueba para limitar los errores (como un exploit «Zero-Day» descubierto en la última compilación de prueba lanzada a los Insiders) y seguramente por la pandemia del COVID que ha separado a los grupos de trabajo, Microsoft ha publicado una nueva versión del sistema operativo. Como las anteriores, está disponible de manera gratuita para clientes con licencias válidas de versiones anteriores de Windows 10 o incluso de otros sistemas anteriores como Windows 7, en un tipo de migración que todavía funciona.

La edición final del sistema lleva por número de versión la «2004» y por número de compilación la «19041.264». Su base también se ha utilizado como la versión RTM entregada a los fabricantes para preinstalaciones en los equipos nuevos que se comercialicen a partir de esta primavera. Una y otra versión incluyen los últimos parches de seguridad, la corrección de errores detectados y esta vez sí, frente a la versión anterior, Windows 10 1090 (poco más que un pack de servicio), una gran cantidad de novedades.

Windows 10 2004, instalación

Como decíamos, el despliegue de la versión será más gradual que nunca con el objetivo de limitar los errores que han lastrado anteriores actualizaciones. Lejos queda el tiempo en que Microsoft actualizaba versiones con alevosía y nocturnidad y sumaba millones de equipos con errores. Ahora, el usuario tiene mayor control de las versiones, puede retrasarla con un contador e incluso ignorarla por completo. El sistema solo se actualizará obligatoriamente cuando la versión esté llegando al final del tiempo de soporte, dentro de año y medio.

Las posibilidades de instalación son variadas y en todos los casos se recomienda realizar previamente una copia de seguridad por si algo falla. Los requisitos mínimos se repiten de la actualización de noviembre y son muy contenidos, quizá demasiado… En la práctica necesitarás bastante más especialmente en memoria RAM:

1 GB de memoria RAM para las versiones de 32 bits, 2 GB de RAM para las versiones de 64 bits.

32 GB de espacio libre en disco.

Procesador a 1 GHz (x86) con PAE, NX, SSE2 y soporte de CMPXCHG16b, LAHF/SAHF y PrefetchW.

Resolución de 800 x 600 píxeles.

Tarjeta gráfica con soporte de DirectX 9 y WDDM 1.0.

Conexión a Internet para actualizaciones.

Método 1 – Windows Update

El despliegue por fases se comprueba en la misma herramienta de actualización dentro del sistema, localizada en «Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update». Un mensaje te mostrará si tu dispositivo es elegible para recibir la actualización. Si es afirmativo, simplemente sigue las instrucciones. La herramienta descargará lo necesario y actualizará el sistema manteniendo aplicaciones, archivos y datos de usuario.

Si Microsoft ha bloqueado por cualquier motivo la actualización en tu equipo, verás un mensaje similar al de la imagen siguiente. En teoría es un indicativo de alguna incompatibilidad detectada en el equipo relacionada con algún bug del sistema conocido, pero la realidad puede ser más simple y puede ser que la actualización se ofrezca en una fase siguiente. De hecho, este fin de semana hemos actualizado dos equipos con este aviso (forzando la actualización vía web) sin ningún tipo de problema.

Método 2 – Actualización Vía Web

Los usuarios que no tengan todavía activada la actualización en Windows Update o prefieran utilizar este método, pueden acceder al portal web de Windows 10 para forzarla. Simplemente pulsa sobre el botón «Actualizar ahora» para descargar un archivo que al ejecutarlo iniciará el proceso.

El asistente comprobará si el equipo cumple con los requisitos de hardware exigidos.

A partir de ahí su funcionamiento es idéntico al de Windows Update. Descargará de Internet lo que necesite y actualizará el sistema manteniendo aplicaciones, archivos y datos de usuario.

Método 3 – Mediante MCT

Otra posibilidad de instalación llega desde la herramienta de creación de medios, cuya nueva versión te adelantamos la semana pasada al filtrarse antes del lanzamiento. Sirve para actualizar el sistema donde se instala o crear medios externos para actualizar terceros equipos o realizar instalaciones limpias en cualquier equipo compatible. Si nos sigues, debes conocer de memoria un proceso que se repite en cada versión de Windows 10, de esta manera:

– Accede al portal web de Windows 10 y pulsa sobre el botón «Descargar ahora la herramienta» para obtener el archivo «MediaCreationTool2004.exe». Ejecútalo y acepta los términos de licencia.

– Pasarás a una pantalla donde podrás seleccionar la actualización del equipo o la creación de un USB/DVD para instalación o actualización de otro equipo.

– La primera opción actualizará el equipo en cuestión de la misma forma que vimos en el apartado anterior. La segunda opción permitirá crear una unidad flash directamente mediante esta herramienta o descargar el archivo ISO para quemarla con tu herramienta preferida más tarde.

Método 4 – Imágenes ISO directas

Microsoft ofrece la descarga de imágenes ISO de su sistema operativo Windows y de la suite Office directamente en varios portales como TechBench o el centro de evaluación de TechNet, pero tienes que estar suscrito a ellos. También puedes usar la herramienta de creación de medios, pero si quieres un método más directo para descargar las imágenes ISO de Windows 10 2004, hay un desarrollador externo que tiene una herramienta para facilitar la tarea y siempre con imágenes oficiales obtenidas de los servidores de Microsoft.

– Accede a la página de Heidoc.net y descarga la aplicación Windows ISO Downloader.exe. Es portable, no necesita ni instalación.

– Ejecuta el archivo descargado, selecciona Windows 10 y la edición que quieras descargar, para el ejemplo Windows 10 Home/Pro.

– Confirma, selecciona el idioma y si quieres la versión de 32 o 64 bits.

En este caso descargamos la imagen «Windows10_2004_Spanish_x64.iso», que podremos utilizar en cualquier equipo compatible para actualizaciones o instalaciones desde cero una vez que grabemos la imagen con nuestra herramienta favorita. En Windows recomendamos usar Rufus.

Sea cualquier método el que utilices, en todos los casos obtendrás la versión final de Windows 10 2004, compilación 19041.264. Accede a la herramienta de «Configuración > Sistema > Acerca de» para comprobarlo y posteriormente busca nuevas actualizaciones por si Microsoft ha parcheado algunos de los errores que se hayan ido conociendo o las relativas a seguridad para Windows Defender.

Windows 10 2004, características y novedades

Una versión importante para confirmar si definitivamente Microsoft es capaz de limitar los errores y ofrecer la estabilidad esperada. Si la anterior versión (Windows 10 1909) recuperó el concepto de Service Pack y limitó la introducción de nuevas características, este Windows 10 2004 sí ofrece un buen número de novedades junto a los últimos parches de seguridad y corrección de errores. Te las recordamos.

Actualizaciones

Windows 10 se actualiza continuamente con actualizaciones del sistema que incluyen las de seguridad, pero también incluye actualizaciones de funciones. Hasta ahora no teníamos demasiado control sobre estas últimas, pero esta versión permitirá gestionar mejor tanto las actualizaciones opcionales, como las dedicadas a controladores. Los nuevos controles estarán disponibles en la herramienta de Configuración > Windows Update > Ver actualizaciones opcionales. Además de lo anterior, Microsoft permitirá especificar la velocidad máxima de descarga de Windows Update como un porcentaje del ancho de banda total.

Reinstalación desde la nube

Una nueva opción de soporte denominada «Descarga en la nube» para recuperar equipos dañados o restablecer los sistemas a una copia limpia sin necesidad de medios de instalación ni utilizar imágenes o particiones de recuperación locales. Complementará a la función actual de «restablecimiento» del PC y será una opción interesante ante un fallo grave que nos deja inaccesible el equipo y cuando no contemos con otros medios para recuperar el equipo.

Mucho Linux

Microsoft estrenará en Windows 10 May 2020 Update la segunda versión del Subsistema Linux para Windows con mejoras importantes respecto al original sobre todo en rendimiento. Desde una simple capa de compatibilidad, ahora ofrecerá un kernel Linux completo ejecutado en una máquina virtual liviana y una vez instalado, será actualizable desde Windows Update como otros componentes de Windows.

A corto plazo, el usuario podrá usar su propio kernel personalizado y podrá conectar aplicaciones Linux desde Windows utilizando localhost y no solamente a través de direcciones IP remotas como hasta ahora sucedía. La idea de Microsoft es clara: Linux, sí, pero sin salir de Windows.

Relacionado, aunque se ofrece como aplicación por separado, Microsoft publicó hace un par de semanas Windows Terminal 1.0, la aplicación definitiva con la que pretende unificar las herramientas de línea de comandos, ya que podrá interactuar con todas ellas (Símbolo del sistema, PowerShell o WSL) desde la misma interfaz.

Administrador de tareas

Una de las grandes herramientas de gestión interna sigue ampliándose y en Windows 10 May 2020 Update tendremos un par de novedades de interés. La más importante será la monitorización de la temperatura de las tarjetas gráficas. Otro cambio afecta a las unidades de almacenamiento y en esta versión la gestión de las mismas se realizará de manera independiente para cada unidad instalada en el sistema, SSD o discos duros.

Barra de juegos

La importancia de los juegos para el dominio de Windows en el escritorio es clara, al igual que la búsqueda por Microsoft de una integración casi total de su ecosistema de juegos, Xbox y PC. La barra de juegos de Windows 10 es una muestra de ello, ha ido mejorando con cada actualización del sistema y esta mostrará como novedad los frames por segundo (FPS) alcanzados en un juego, sin tener que recurrir a herramientas de terceros. Podrás verlo en la barra flotante del apartado de rendimiento junto al consumo en % de CPU, GPU y memoria RAM.

Aplicaciones tras reinicios

Windows se pondrá al día con otros sistemas operativos tipo UNIX que pueden recordar qué aplicaciones se estaban ejecutando antes de apagar una computadora e iniciarlas automáticamente en el siguiente arranque de la misma. Windows también tiene una función de inicio automático, pero está limitado a las aplicaciones que añadas manualmente a esa lista. La nueva característica es distinta y reiniciará automáticamente aplicaciones en el arranque tras activarla en la herramienta de Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión.

Desinstalación de aplicaciones

El bloatware sigue campando a sus anchas en Windows 10 2004 con una cantidad de aplicaciones instaladas realmente exageradas. A las aplicaciones y servicios habituales de Windows, Microsoft ha añadido en Windows 10 otro montón de aplicaciones universales para la interfaz Modern UI, además de aplicaciones de terceros y juegos que nada tienen que ver con lo que podríamos considerar necesario para el funcionamiento del sistema operativo

Microsoft no ha escuchado a los usuarios y Windows 10 sigue pleno de software «basura», innecesario o no deseado, pero al menos y como novedad, permite la desinstalación de algunas aplicaciones como Paint, Notepad y WordPad. Así debería ser con todas. Ya que no se ofrece un sistema limpio y se ofrece la instalación opcional, al menos que se puedan desinstalar.

Escritorios virtuales

Los escritorios virtuales fueron una de las novedades de Windows 10. No porque no se hayan utilizado en Windows en el pasado sino porque era la primera vez que Microsoft dotaba al sistema de esta característica de forma nativa y la incluía por defecto como una parte del sistema operativo. Sin embargo, hasta ahora -incomprensiblemente- no se podían renombrar. Windows 10 May 2020 Update soluciona la cuestión y permitirá poner nombres personalizados en la vista de tareas. También tendrán la posibilidad de conservar la configuración entre reinicios.

Cortana

Microsoft sigue en la tarea de independizar su asistente digital del sistema operativo una vez comprobado su mínimo uso y que haya sido superado por otros como Alexa. Eliminado de la barra de tareas, ahora su comportamiento está más cerca de una aplicación de chat y su ventana permite redimensionarse y moverse en su escritorio. Microsoft ha tirado la toalla con la vieja Cortana y está por ver si funciona el cambio de enfoque hacia un asistente para ayudar en la productividad, todo apunta que integrado en las aplicaciones de Microsoft 365.

Windows Search

Microsoft ha introducido un nuevo algoritmo que detecta un alto uso y de actividad del disco para mejorar la administración de los servicios de indexación de la búsqueda, solucionando los problemas de rendimiento relacionados con el uso excesivo de disco y de procesador detectado en anteriores versiones. También se han añadido algunas características y ahora las búsquedas pueden corregir errores de ortografía y las búsquedas rápidas están disponibles para ayudar a encontrar información en línea. La interfaz de usuario también ha mejorado.

Herramienta de redes

La página de estado de la red de la aplicación Configuración se ha rediseñado y ofrece una mayor cantidad de información. Puedes ver instantáneamente todas las conexiones activas y acceder a sus Propiedades y uso de datos.

Más novedades de Windows 10 2004

Nuevas características de DirectX 12, DirectX Raytracing tier 1.1, Mesh Shader y Sampler Feedback.

La autenticación por PIN en Windows Hello ahora se puede realizar desde el modo seguro del sistema.

Conexión de cámaras de red a un PC con Windows 10, permitiendo capturar imágenes y vídeos con la aplicación de cámara del sistema.

Mejora de la experiencia de emparejamiento con dispositivos Bluetooth compatibles desde el mismo área de notificaciones.

Nueva experiencia en el modo tablet para dispositivos 2 en 1.

Añadidos más emoticonos japoneses o kaomoji.

Ahora se puede añadir velocidad del cursor del ratón en la Configuración.

El bloc de notas se podrá actualizar desde la tienda de Microsoft.

Mejora de la app de Calculadora, ahora se podrá anclar para estar encima de las otras ventanas de la aplicación.

Inicio de sesión sin contraseñas en equipos con cuentas de Microsoft.

El modo seguro ahora permite autenticarse con tu PIN de Windows Hello.

Mejora en la configuración de notificaciones

Cambios en la imagen de la cuenta en Windows. La imagen actualizada ahora se mostrará rápidamente en Windows, aplicaciones y muchos de los sitios de Microsoft.

Mejoras en la configuración del idioma, ahora mejor organizada.

Mayor consistencia en las búsquedas en el explorador de archivos.

Actualizaciones en el Centro de comentarios.

Mejoras en Windows Sandbox, en accesibilidad a través del soporte a micrófonos y el destinado a archivos de configuración que permite configurar algunos aspectos del entorno limitado, como vGPU, redes y carpetas compartidas.

Múltiples mejoras en accesibilidad.

Características eliminadas de Windows 10 2004

Como en todas las versiones, Microsoft ha eliminado algunas características del sistema y ha fijado otras como desarrollo no activo, lo que indica que se eliminará en versiones posteriores. Entre otras aplicaciones afectadas destacamos:

Windows To Go se anunció como obsoleto en la versión 1903 y se elimina completamente en esta versión. Una lástima. Lo hemos usado mucho.

Microsoft Edge. La versión heredada de Microsoft Edge ya no se está desarrollando. Microsoft apuesta todo al Edge Chromium.

Planes móviles y aplicaciones de mensajería. Ambas son aún compatibles, pero ahora se distribuyen de una manera diferente. Los OEM pueden incluirlas en imágenes de Windows para dispositivos con capacidad celular. No se incluyen ya en la versión estándar.

Discos dinámicos. Esta función ya no se está desarrollando. Será reemplazada completamente por Storage Spaces en una versión futura.

Cortana. Microsoft está independizando el asistente visto su fracaso como parte del sistema, pero además, ha eliminado algunas de sus habilidades disponibles anteriormente, como la música, el hogar conectado y otras.

Hay más novedades de este Windows 10 2004 que iremos viendo más adelante, ya que su base también se utiliza en otros productos como Xbox, Hololens o lo que llegue de IoT. Microsoft seguirá desplegando la versión por fases y suponemos que alcanzará a un mayor grupo de usuarios en Windows Update. De todas formas, habrás visto que hay alternativas para instalarla ya.

Si por el contrario, precisamente lo que quieres es retrasar la actualización, nunca ha sido más sencillo y puedes gestionarlo mediante este práctico. Aunque la versión está calificada como «estable» hay errores conocidos y otros que pueden llegar, por lo que recomendamos esperar un poco si se trata de máquinas de producción hasta que no se compruebe su completa estabilidad.