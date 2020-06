Bloodborne tendrá una edición remasterizada para PC y PS5

No hay duda de que Bloodborne ha sido uno de los juegos exclusivos más importantes de PS4, y no lo digo sin conocimiento de causa, de hecho fue el «culpable» de que me animase a comprar dicha consola, y también ha sido uno de los que más rumores ha generado sobre una posible adaptación a PC.

A nivel técnico no hay nada que impida llevar a cabo dicha adaptación, pero al tratarse de un juego que fue producido en exclusiva por Sony su llegada a PC parecía algo imposible, hasta ahora. Sé lo que estáis pensando, que ya hemos visto muchos rumores y supuestas filtraciones sobre la posible llegada de Bloodborne a PC, y es cierto, pero ninguna ha tenido este nivel ni ha llegado en un momento tan crucial.

Como sabrán muchos de nuestros lectores el pasado año se empezó a gestar el rumor de que Horizon Zero Dawn, otro de los grandes exclusivos de PS4, iba a llegar a PC, y finalmente se ha confirmado. Lo mismo ocurrió con Final Fantasy VII Remake, que será una exclusiva temporal de PS4 y llegará a compatibles el año que viene.

Sony ha iniciado un importante cambio de planes que afecta directamente a los exclusivos de PlayStation, y que pasa por convertirlos en exclusivas temporales. Esto quiere decir que muchos de esos juegos exclusivos acabarán llegando también a PC, aunque tardarán un tiempo considerable para que mantengan un cierto halo de exclusividad y para que den valor a la consola Sony.

Bloodborne Remastered para PC y PS5 a finales de año

En esa dirección apuntan varias fuentes de confianza. Ya no se trata de un simple rumor sin sentido, sino de una información bien planteada, originada en varias fuentes fiables y que tiene, además, más sentido que nunca por todo lo que hemos explicado sobre el tema de los exclusivos, y también porque se habla de una edición remasterizada que llegará al mismo tiempo a PS5 y a PC.

Dar forma a una edición remasterizada de Bloodborne para PC y PS5 sería un movimiento muy acertado por parte de Sony. Por un lado la compañía rescataría uno de los juegos más importantes de su actual consola y podría utilizarlo para demostrar el potencial de PS5. Por otro lado también podría monetizarlo por partida doble, no solo gracias a ese «relanzamiento», sino también por la llegada a PC.

Recuperar juegos que fueron exclusivos en una plataforma, como Bloodborne, y lanzarlos en otra es una excelente manera de hacer caja dos veces con un juego sin esfuerzo, ayuda a rentabilizar los desarrollos complejos y caros, y permite, además, llegar a un mayor número de usuarios con franquicias importantes.

En el caso de Bloodborne Remastered su lanzamiento debería producirse entre los meses de noviembre y de diciembre de este año. No tenemos detalles sobre sus posibles requisitos, y tampoco conocemos las mejoras técnicas que traerá, pero dado que se trata de un juego adaptado a la nueva generación es probable que necesitemos un equipo de gama media-alta para moverlo de forma óptima.