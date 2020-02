El coste de producción se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de Sony con PS5, una consola que según las últimas estimaciones tendrá un coste de fabricación mayor de lo esperado. La escasez de componentes es uno de los factores clave que justifica esa subida de precio, pero no es la única.

Cuando Sony lanzó PS4 apuró al máximo la relación de costes para no tener que asumir otra etapa de pérdidas por consola vendida como le ocurrió con PS3. Recuerdo que el coste de fabricación de PS4 era de 381 dólares, una cifra que le dejaba un margen suficiente para poder comercializarla a 399 dólares sin tener que asumir ningún sacrificio importante.

Como sabrán la mayoría de nuestros lectores al final el negocio para Sony, y también para Microsoft, no está en los ingresos obtenidos por la venta de consolas (hardware), sino en las ventas de juegos y servicios. Por ello pueden permitirse renunciar a obtener beneficios por consola vendida durante su primera etapa de vida, o incluso asumir pérdidas.

En el caso de PS5 todo parece indicar que veremos una importante subida de costes, y que el precio de venta de 499 dólares-euros que os hemos comentado en numerosos artículos acabará siendo la opción definitiva de Sony, y por tanto también de Microsoft. Tiene sentido, al fin y al cabo es una opción intermedia que se sitúa en un nivel razonable (supera los 400 dólares pero no llega al límite de los 600 dólares).

PS5 tendrá un sistema de refrigeración superior

Para que las temperaturas de trabajo no sean un problema y evitar la situación que vivimos en su momento con PS4 y PS4 Pro la compañía japonesa está dispuesta a utilizar un sistema de refrigeración mejorado que sea capaz de mantener bajo control la nueva APU que utilizará PS5.

Sony no quiere que el calor acabe siendo un problema en su nueva consola, y es perfectamente comprensible. Lanzar PS5 con una solución de refrigeración muy justa por ahorrar unos dólares en el coste de producción podría acabar costándole muy caro. Imagina la polémica y el impacto en las ventas de dicha consola que tendrían la aparición de problemas graves de sobrecalentamiento, las devoluciones que tendría que afrontar Sony y el gasto que implicaría tener que modificar el sistema de refrigeración.

No hay duda, sería un escenario polémico y muy grave, y eso es precisamente lo último que necesita Sony en el estreno de su esperada consola de nueva generación. De momento no tenemos detalles sobre qué podría utilizar la compañía japonesa para mantener a raya el calor en PS5, pero es probable que veamos un sistema de cámara de vapor similar al de Xbox One X.

Os recuerdo que el lanzamiento de PS5 se producirá a finales de este año y que estará equipada con un procesador Zen 2 de ocho núcleos y dieciséis hilos, 16 GB de GDDR6, 4 GB de DDR4 adicional (sistema y aplicaciones), una GPU Radeon RDNA 1.5 capaz de acelerar trazado de rayos por hardware y un SSD de 1 TB que podrá funcionar como caché de apoyo a la memoria.