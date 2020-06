Tras la repentina cancelación de la semana pasada, parece que el próximo jueves podremos conocer en profundidad qué tiene que ofrecer PlayStation 5, la gran apuesta de Sony para esta generación. La casa japonesa ha confirmado que presentará PS5 el próximo jueves, 11 de junio, a partir de las 22:00 hora española.

Aunque a lo largo de esta tarde se han venido sucediendo rumores sobre la nueva convocatoria, no ha sido hasta hace unos minutos cuando Sony ha confirmado, vía Twitter, que tendremos presentación. El formato será como se esperaba, un evento de más de una hora de duración donde esperamos conocer todos los detalles sobre el nuevo hardware y ver demos de los primeros títulos nativos para PS5.

La gran duda ahora es si Sony desvelará el jueves el diseño final de la consola. Aunque la mayoría de analistas aseguran que no será así, es probable que los japoneses se guarden esa sorpresa bajo la manga. A estas alturas y con la consola casi en producción, cualquier filtración puede arruinar el efecto sopresa de un secreto que no se puede guardar por mucho más tiempo.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

