Me encanta esa frase que dice que el diablo está en los detalles. Y si hablamos de la relación entre Microsoft Edge, el navegador web de los de Redmond y Google, más concretamente de Gmail, su servicio de correo electrónico, solo hace falta rascar para encontrar un montón de diablos detalles. Y es que, en realidad, las empresas tecnológicas (bueno, igual que las de otros muchos sectores) no se llevan ni bien ni mal. Simplente digamos que se llevan. Y aunque sonoros, el enfrentamiento entre Steve Jobs y Google no son comunes. Y los juicios no son enfrentamientos, son… pues eso, negocios, nada personal.

Creo que esa es la razón por la que, cuando se percibe un poco de animadversión en cualquier parte, algunos lo disfrutamos como la rara avis que es. Desde luego que a mí me ocurre, y leyendo un texto del casi siempre irreverente y ácido Chris Matyszczyk, veo que él también es bastante proclive a buscar esos momentos y a capturarlos para que no pasen desapercibidos. ¿Y qué le/me/nos hace pensar que los del buscador sienten cierta inquina hacía Microsoft Edge? Un aviso de seguridad.

Es un tipo de mensaje común, seguro que lo has visto mil veces, pongámonos en situación: sueles usar las cuentas de tus servicios online siempre en los mismos dispositivos. Es lo más normal del mundo, nadie cambia de ordenador o de smartphone todos los meses (salvo que seas futbolista, jeque árabe o periodista tecnológico, claro). Pero llega el día: haces un cambio de dispositivo, configuras tus cuentas en el nuevo y, de repente, tu bandeja de entrada se llena de mensajes en los que se te avisa de ello. Es una medida de seguridad a agradecer, porque si no eres tú la persona que acaba de iniciar sesión en tu cuenta de correos desde Vietnam… puede que tengas un problema.

Y es en el correo, en uno remitido por Google a los usuarios de Gmail que han iniciado sesión en el servicio desde Microsoft Edge. Y es que en el mensaje, además de informar sobre el inicio de sesión irregular (es decir, que se sale de la normalidad), se hace eco de que no estás usando su propio navegador y, con muy buenas formas, te invita a dar el salto: «Aproveche al máximo Windows 10 con el navegador Chrome. Chrome es un navegador rápido, sencillo y seguro, creado para la Web moderna«.

No tiene nada de malo, claro, solo que, de manera implícita, si le dices a alguien, que sabes que está utilizando un determinado producto, que le ofreces otro que es rápido, sencillo y seguro, de alguna manera puedes estar dando a entender que el otro producto, aquel con el que compites, no lo tiene. Y llama la atención una respuesta de ese tipo por parte de Google cuando Chrome es el líder indiscutible de los navegadores, mientras que la cuota de mercado de Microsoft Edge.

Claro que, por otra parte, hace solo unas semanas supimos que Windows 10 estaba promocionando Microsoft Edge cuando los usuarios buscaban Chrome en sus ordenadores. Y lo mismo ocurre si buscas el navegador de Google en Bing, por lo que, a lo mejor, no es más que una respuesta a los movimientos por parte de Microsoft. Quizá, y en el fondo apetece y ya va tocando, se esté empezando a cocinar una nueva guerra de los navegadores. Chrome lleva ya bastantes años en la cima y, seamos sinceros, apetece ver un poco de movimiento, gane quién gane.