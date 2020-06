Se reanuda la producción y rodaje de las series paralizadas de Marvel

Falcon y Soldado de invierno, Loki y WandaVision eran las tres grandes próximas entregas de Marvel que veríamos en Disney +. La pandemia ha hecho que tengamos que esperar para poder verlas por fin, ya que los rodajes y producciones tuvieron que verse paralizados. Pero ahora se ha notificado que la maquinaria ha vuelto a ponerse en marcha y el periodo de espera se acorta.

Liz Hill, experta en Marvel, anunció en Twitter que las producciones de las series de Falcon y Soldado de Invierno y Loki se ha retomado. En cuanto a WandaVision, se sabe que el rodaje se retomará en las próximas semanas.

La fecha de estreno más próxima es la de Falcon y Soldado de Invierno, que está prevista para agosto. La directora Kari Skogland (50 hombres muertos) ha firmado para dirigir los seis episodios de esta miniserie. También se unió al equipo creativo de la serie el creador de John Wick, Derek Kolstad.

Se dice que la miniserie continuará con los eventos acontecidos en Vengadores: Endgame, algo muy importante si tenemos en cuenta lo acontecido con Falcon en esta película. Junto a Mackie y Stan, la serie estará protagonizada por Daniel Brühl y Emily VanCamp como Helmut Zemo y Sharon Carter, respectivamente.

VanCamp interpretó a la agente Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter tanto en Capitán América: El soldado de invierno (2014) como en Capitán América: Civil War (2016). Por su parte Brühl hizo su debut en el UCM en Civil War como Helmut Zemo, un soldado sokoviano que se convierte en terrorista. En los cómics, Baron Zemo es un enemigo frecuente del Capi, Falcon y Soldado de Invierno.

We were all excited by recent news Paul Bettany had to cancel a July comiccon due to WandaVision filming. I’ve just learned that #Loki and #FalconAndtheWinterSoldier are also expected to continue filming in July. This is a new source for me & I must keep it anon but I believe it! pic.twitter.com/nayj453ZaI

— Liz (@MsLizzieHill) June 5, 2020