Descarga gratis ARK Survival Evolved en la Epic Games Store

Os lo adelantamos hace unas semanas, y finalmente se ha cumplido, aunque no fue en la fecha prevista. Ya puedes descargar gratis ARK Survival Evolved en la Epic Games Store, un juego que tuvimos la ocasión de analizar en su momento y se mantienen como un título enorme, exigente, lleno de posibilidades y capaz de mantenernos enganchados durante semanas.

Para conseguir gratis ARK Survival Evolved solo tenemos que entrar en la Epic Games Store con nuestra cuenta, reclamarlo y listo, podremos disfrutarlo cuando queramos. No es necesario descargarlo ni empezar a jugarlo para que sea nuestro, solo tenemos que reclamarlo y listo, quedará vinculado a nuestra cuenta automáticamente y no lo perderemos bajo ningún concepto.

Así, si lo descargas, empiezas a jugarlo y decides eliminarlo no tienes nada de lo que preocuparte, seguirá en tu biblioteca, así que podrás volver a instalarlo en cualquier momento, sin más.

Ya sé como descargar gratis ARK Survival Evolved, ¿pero qué necesito para moverlo?

No os voy a mentir, ARK Survival Evolved es un juego exigente. Para jugarlo con garantías necesitamos un equipo potente, así que tenedlo en cuenta. Si cumplís los requisitos mínimos el juego funcionará, pero para poder configurar la calidad gráfica en niveles óptimos sin que el rendimiento se resienta necesitamos

Requisitos mínimos de ARK Survival Evolved

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 2400 o FX 8320.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 670 o Radeon HD 7870 con 2 GB.

60 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados de ARK Survival Evolved

Windows 7 de 64 bits o superior.

Procesador Core i7 4770 o Ryzen 5 1500X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 970-GTX 1060 o Radeon R9 390-RX 480.

60 GB de espacio libre.

Puedes conseguir gratis ARK Survival Evolved desde hoy hasta el día 18 (jueves) de junio a las 16:59, ya que a las 17:00 de dicho día cambiará el juego gratuito de la semana. También podéis haceros con Samurai Shodown Collection.

No sabemos cuál será el próximo juego gratuito que llegará a la Epic Games Store el 18 de junio, pero algunos rumores indicaban que podría ser The Witcher III: Wild Hunt en su edición especial con los dos contenidos descargables que lanzó en su momento CD Projekt RED.

Todavía no está confirmado, así que no nos queda otra opción que esperar, pero si las previsiones se cumplen y The Witcher III acaba siendo el juego gratuito de la próxima semana podemos esperar una demanda tan grande que acabará tumbando los servidores de la Epic Games Store, como ya ocurrió cuando regalaron GTA V.