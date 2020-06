Los procesadores Intel Rocket Lake-S están llamados a convertirse en los sucesores de los actuales Intel Comet Lake-S, una generación que mantiene, como sabemos, el proceso de fabricación de 14 nm++ que vimos en Coffee Lake Refresh, y que ha centrado sus mejoras en un aumento considerable del potencial multihilo.

Sin duda una de las cosas más interesantes de los Core de décima generación basados en Comet Lake-S ha sido el aumento de núcleos e hilos. Todos los Core i9 serie 10 vienen con 10 núcleos y 20 hilos, un salto notable frente a los 8 núcleos y 16 hilos de los Core i9 serie 9. Intel ha introducido, además, la tecnología HyperThreading en todos los Core de décima generación, lo que ha permitido el lanzamiento de procesadores Core i3 con cuatro núcleos y ocho hilos, y la estandarización de los seis núcleos y doce hilos en la gama media.

No se ha producido, sin embargo, un aumento del IPC. Intel ha tenido que tirar de potencia bruta para mejorar el rendimiento de los Core serie 10 basados en Comet Lake-S, y lo cierto es que lo ha conseguido, aunque por un margen muy ajustado.

Intel Rocket Lake-S supone un paso en la dirección contraria, pero creo que resulta acertado. Según las últimas informaciones el gigante del chip utilizará núcleos Willow Cove, presentes en los procesadores Tiger Lake, pero adaptados al proceso de 14 nm+++. Esto debería permitir un aumento del IPC de, en teoría, hasta un 20% frente a la generación actual. Sin embargo, el número máximo de núcleos e hilos no pasaría de los 8 y 16, respectivamente.

La reciente filtración de un diagrama nos muestra el posible diseño que utilizará Intel en sus procesadores Rocket Lake-S, y la verdad es que nos encontramos con algo muy interesante. Por un lado tenemos un chip en 14 nm+++ que suma 10 núcleos, una cifra que contradice totalmente a los rumores y filtraciones anteriores, aunque francamente tiene sentido, ya que siempre me ha parecido extraño que Intel estuviese dispuesta a reducir el número de núcleos. Al consumidor le importa mucho la cantidad, a veces más que la calidad, y bajar de 10 núcleos a 8 núcleos podría ser un grave error, sobre todo en materia de marketing.

Por otro lado tenemos una GPU en un encapsulado independiente que está fabricada en proceso de 10 nm y que utiliza la arquitectura Gen12, la misma que emplea Intel en sus tarjetas gráficas dedicadas de nueva generación. Este encapsulado también integra otros elementos importantes, como la controladora de memoria de doble canal y la controladora PCIE Gen4.

Tenemos dos chips claramente diferenciados, lo que significa que nos encontramos con un módulo multichip que me recuerda, y mucho, al formato que utilizó Intel con los procesadores Clarkdale y Arrandale, que integraban una CPU fabricada en proceso de 32 nm y una GPU fabricada en proceso de 45 nm. Cada componente estaba presente en un encapsulado diferenciado, aunque ambos estaban interconectados, aunque en este caso la GPU utiliza un proceso más avanzado que la CPU.

Estoy seguro de que este diseño os habrá recordado al concepto de módulo multichip que utiliza AMD en sus procesadores basados en Zen, Zen+ y Zen 2, y sí, la idea es similar, pero no igual, ya que en este caso todos los núcleos del procesador se encuentran integrados en una única pastilla de silicio y se comunican a través de un sistema Ring-bus. La CPU y la GPU que integran ese conjunto de doble chip en la serie Intel Rocket Lake-S se comunicarían a través de un EMIB (puente integrado de interconexión multichip) de Intel.

Un enfoque interesante, sin duda, aunque no está confirmado, así que debemos tomar esta información con cautela, por mucho sentido que pueda tener. Veremos si finalmente Intel es capaz de lanzar esta nueva generación de procesadores a finales de 2020, o si, por el contrario, se ve obligada a retrasarlos a 2021. Después de Intel Rocket Lake-S llegará Intel Alder Lake, como vimos en su momento.

Maybe I should talk about Intel stuff a bit more….. for balance.

Disclaimer: This is 1000% my own speculation, and almost certainly wrong. I post this in the hopes that @wccftechdotcom, @VideoCardz, or someone from ChipHell will either confirm or deny it. 🙃 pic.twitter.com/JaBRlsncNx

— RetiredEngineer® (@chiakokhua) November 12, 2019