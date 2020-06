El mes que viene se cumplen los primeros cinco años del lanzamiento de Windows 10. Microsoft puso en marcha entonces un programa de actualización gratuito que permitía migrar desde Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1.

El programa estaba destinado inicialmente a durar solo un año, pero la baja cuota de mercado conseguida por Windows 10 obligó a Microsoft a ampliarlo hasta finales de 2017. Y más allá. Aunque oficialmente el programa ya no existe, el método sigue funcionando como el primer día y obtener la última versión, Windows 10 2004 gratis, es tan sencillo como siempre.

Hoy, oficialmente, Windows 10 es de pago y no es barato. Una licencia de Windows 10 Home cuesta en España 145 euros, mientras que la versión «Pro» se eleva a 259 euros. No hay datos de venta, pero es difícil que un usuario de Windows 7 o Windows 8.1 pague este precio cuando ha tenido la oportunidad de actualizar gratuitamente durante años.

En este escenario, Microsoft ha adoptado una postura pragmática manteniendo un limbo legal y técnico en este asunto. El objetivo es seguir acumulando usuarios y de paso evitar la tentación de las alternativas que llegan de macOS y Linux. Así, los servidores de activación creados por Microsoft para Windows 10 siguen validando todo lo que les llega, incluyendo licencias de anteriores sistemas que -en teoría- no deberían funcionar. De hecho, funcionan hasta copias pirata.

Windows 10 2004 gratis

Este fin de semana hemos comprobado que el método sigue funcionando con una licencia válida de Windows 7 y su actualización a la reciente versión de primavera de Windows 10. Suponemos que también funciona con licencias de Windows 8 y Windows 8.1. Si todavía tienes equipos con Windows 7 y crees que ha llegado el momento de dar el salto una vez que el sistema ya tiene soporte técnico, te recordamos el proceso a seguir.

Pasos previos

Realiza una copia de seguridad de tu sistema y/o de los datos y archivos que quieres mantener como salvaguarda en caso de errores.

Aunque no es imprescindible y la mayoría de actualizaciones funcionan incluso si ella, localiza la clave de producto de Windows 7 o lo que es lo mismo, la licencia del sistema en formato alfanumérico. La puedes obtener de varias maneras. En una pegatina de tu equipo si lo compraste con el sistema preinstalado, grabado en el DVD si compraste una copia física o en un correo electrónico si compraste la licencia digital.

Si no puede encontrarlo, en Windows 7, abre el símbolo del sistema como administrador y ejecuta el comando «wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey».

Método 1. Actualización

Actualizar directamente sistemas Windows 7 o Windows 8/8.1 es la manera más sencilla de obtener Windows 10 2004 gratis. Una vez realizado el backup de datos y teniendo a mano la licencia el proceso es muy sencillo y es el mismo que se utiliza para actualizar versiones de Windows 10:

Accede al portal web de Windows 10 y pulsa sobre el botón «Descargar ahora la herramienta» para obtener la herramienta de creación de medios.

Ejecuta el archivo descargado «MediaCreationTool2004.exe» y acepta los términos de licencia.

En la siguiente pantalla, selecciona «Actualizar este equipo ahora».

El asistente terminará la instalación, actualizará el equipo a Windows 10 y normalmente, si realizas el proceso desde un equipo con licencia válida de Windows 7 o Windows 8.1, validará automáticamente el sistema conectando con los servidores de activación de Microsoft.

Nada más terminar la instalación, accede a «Menú de Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Activación». Si el proceso ha sido correcto verás la licencia activada:

Si no se ha automatizado la activación, selecciona «cambiar la clave de producto» e introduce la clave válida alfanumérica que tengas de Windows 7/8/8.1. Funciona en el 99% de los casos.

Método 2. Instalación desde cero

Igualmente funciona para instalaciones en limpio. Completa el proceso de copia de seguridad y la obtención de la licencia que vimos en el punto anterior. A partir de ahí es lo mismo que en una instalación típica del sistema:

Accede al portal web de Windows 10 y pulsa sobre el botón «Descargar ahora la herramienta».

Ejecuta el archivo descargado «MediaCreationTool2004.exe» y acepta los términos de licencia.

En la siguiente pantalla, selecciona «Crear medio de instalación».

Después de escoger idioma, edición de Windows y arquitectura, selecciona cualquiera de las dos opciones siguientes.

La primera crea el medio de arranque directamente, mientras que la segunda descarga una imagen ISO para que puedas quemarla posteriormente con tu aplicación favorita (ejemplo Rufus).

De las dos maneras ya tendrás preparado el medio que sirve para instalaciones limpias y también para actualizar otros equipos de la misma manera que veíamos en el paso anterior, utilizando la licencia manualmente si los servidores de activación de Microsoft no lo validan automáticamente como suele ser lo normal en el proceso de actualización.

¿Y si no tengo licencias de Windows 7 u 8.1?

Si has montado un nuevo PC por tu cuenta, no tienes licencia y no quieres pagar el alto precio de Windows 10, puedes conseguir en minoristas como eBay claves de licencia de Windows 7 muy económicas, por unos pocos euros, que terminan transformándose en licencias válidas de Windows 10.

Aunque hace años que -en teoría- este tipo de licencia no se venden, existir existen. Su legalidad es dudosa, pero siguiendo el método de instalación limpia, Microsoft «legaliza» estas versiones validando equipos para Windows 10 sin ninguna dificultad.

¿Y si no quiero Windows 10?

Puedes seguir con Windows 7 aún a costa de utilizar un sistema operativo sin soporte oficial y sin parches de seguridad, minimizando las posibilidades de los ataques de malware como vimos en este especial.

O saltar a macOS con la consiguiente compra de un equipo nuevo porque Apple no licencia a terceros su sistema operativo. O, mejor, pasar a GNU/Linux, software gratuito y de código abierto del que puedes elegir múltiples distribuciones, incluyendo las que están especialmente dedicadas a convencer a los usuarios de Windows 7.