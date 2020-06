La serie Intel Core de décima generación ha cambiado de forma notable el sector CPU, y por ello hemos decidido que es un buen momento para dar forma a una guía dedicada a elegir los mejores procesadores por menos de 200 euros que podemos encontrar actualmente.

Esa es, precisamente, la franja en la que se mueven una parte importante de los usuarios de PC, y es comprensible, ya que en ella podemos encontrar procesadores que ofrecen un valor muy sólido en relación calidad-precio. Ya hemos hablado sobre ello en artículos anteriores, pero para los recién llegados a MuyComputer, y también para nuestros veteranos que tengan mala memoria, os recuerdo que no siempre lo más potente, y por ende lo más caro, es la mejor opción.

Por ejemplo, en el mundo del gaming en PC no tiene ningún sentido utilizar un procesador de 400 euros o más, ya que la diferencia de rendimiento que presenta frente a un modelo de menos de 200 euros son, en la mayoría de los casos, mínimas, y no empezarán a marcar una diferencia considerable hasta dentro de unos cuantos años.

No tiene sentido pagar un extra desmedido por algo que no vas a utilizar hoy con la excusa de que ya lo aprovecharás dentro de unos años, y el motivo es muy sencillo, para entonces ya existirán soluciones idénticas o superiores a un precio mucho menor, y tu flamante procesador tope de gama se habrá devaluado de tal manera que tu inversión no se habrá visto amortizada.

Si hablamos de profesionales que quieran conciliar trabajo y ocio la cosa cambia, y los procesadores más caros y potentes adquieren todo su sentido. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan procesadores por menos de 200 euros que son totalmente capaces de cubrir las necesidades de muchos usuarios de este tipo, y tampoco que debamos elegir siempre los modelos más caros. El Ryzen 9 3900X, por ejemplo, ofrece un valor muy bueno gracias a sus 12 núcleos y 24 hilos, y es mucho más económico que el Core i9 10900K. Su rendimiento en monohilo es menor, pero su potencia en general es muy superior.

El ejemplo que he puesto anteriormente ilustra a la perfección la importancia de buscar el mejor valor calidad-precio antes que limitarnos a ir siempre a por el mayor rendimiento posible. La diferencia entre comprar el procesador más rápido para juegos y otro que rinde casi al mismo nivel pero pierde por apenas un 6% o un 10% puede ser de hasta 400 euros. Obvia decir que no merece la pena asumir esa diferencia de precio cuando podemos disfrutar de una experiencia perfecta con otros procesadores por menos de 200 euros.

Procesadores por menos de 200 euros: tres modelos que vale la pena comprar

Ya tenemos claro el objetivo de esta guía, y hemos visto por qué no debemos gastar a lo loco e ir siempre a por el procesador más potente, así que ahora estamos preparados para entrar a ver qué procesadores por menos de 200 euros son una buena compra.

Para que todos encontréis opciones interesantes y adaptadas a vuestro presupuesto he realizado una selección completa que abarca desde lo que podemos considerar como gama baja, donde se incluyen los procesadores de menos de 100 euros, hasta el límite del nivel que hemos indicado, es decir, hasta 200 euros.

Al final del artículo os dejaré una selección de procesadores que se encuentran también en esa franja de precios y que son una mala opción. Sin más, empezamos.

AMD Ryzen 3 1200 AF

El Ryzen 3 1200 AF es un procesador de cuatro núcleos y cuatro hilos a 3,1 GHz-3,4 GHz basado en Zen+ y compatible con el socket AM4. Tiene un TDP de 65 vatios, soporta overclock y cuesta 55 euros.

¿Por qué es una buena compra? Pues porque ofrece un rendimiento muy bueno gracias a su alto IPC y a su configuración de cuatro núcleos físicos. Podemos hacerle overclock de una manera muy sencilla, gracias a la herramienta Ryzen Master, y es capaz de mover prácticamente cualquier juego actual sin problemas. Ofrece mucho para lo que cuesta.

¿A qué tipo de usuario se dirige? Sobre todo a aquellos que quieran montar un PC potente pero muy económico. Podemos acompañarlo de una tarjeta gráfica de gama media como la RTX 2060 o la RX 5600.

AMD Ryzen 3 3100

La compañía de Sunnyvale ha descatalogado el Ryzen 5 1600 AF y ha subido el precio del Ryzen 5 2600, una decisión que ha complicado bastante la situación en la franja que va de los 100 a los 150 euros.

Con este panorama no hay duda de que ahora mismo el Ryzen 3 3100 es la mejor opción si queremos apurar al máximo el valor precio-rendimiento. Este procesador cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos, está basado en la arquitectura Zen 2, funciona a 3,6 GHz-3,9 GHz, soporta overclock y es compatible con el socket AM4. Su TDP es de 65 vatios, y tiene un precio de 110,90 euros.

¿Por qué es una buena compra? Porque su rendimiento es muy bueno, tanto en monohilo como en multihilo, y tiene un precio bastante razonable, de hecho rinde casi al mismo nivel que un Core i3 10100 y cuesta 30 euros menos. Representa un valor sólido.

¿A qué tipo de usuario se dirige? Principalmente a aquellos que tengan un presupuesto ajustado, pero que quieran disfrutar de un rendimiento superior en aplicaciones que son capaces de aprovechar más de cuatro hilos, juegos incluidos, sin tener que hacer un desembolso importante.

Intel Core i5 10400F

No solo es uno de los mejores procesadores por menos de 200 euros que existen actualmente, sino que es, sin ninguna duda, el mejor procesador que podemos encontrar a día de hoy en la franja que va de los 150 hasta los 200 euros, y mi recomendación a día de hoy si queremos montar un PC económico para jugar y trabajar con todas las garantías sin tener que hacer una gran inversión.

La letra «F» indica que este procesador viene con la GPU integrada desactivada. Tiene seis núcleos y doce hilos a 2,9 GHz-4,3 GHz, su TDP es de 65 vatios, es compatible con el socket LGA 1200 y utiliza la arquitectura Comet Lake-S. El Core i5 10400F tiene un precio de 172,90 euros.

¿Por qué es una buena compra? Pues porque ofrece un rendimiento excelente para lo que cuesta, gracias a su alto IPC y a sus seis núcleos y doce hilos. Está preparado para mover cualquier juego sin problemas, y para afrontar la transición que marcarán PS5 y Xbox Series X.

¿A qué tipo de usuario se dirige? Sin duda a aquellos que tengan un presupuesto medio y que quieran montar un PC potente pero perfectamente equilibrado, capaz de mover juegos y aplicaciones profesionales de forma fluida, y sin tener que gastar de más para conseguir una configuración pensada para durar.

Procesadores por menos de 200 euros: tres modelos que vale la pena comprar

Los tres procesadores por menos de 200 euros que hemos visto en el apartado anterior son, a día de hoy, los mejores en cada rango de precio, ¿pero cuáles son los peores? Os he prometido que íbamos a descubrirlo al final de este artículo, y yo siempre cumplo mis promesas.

Antes de entrar en materia quiero recordaros que el hecho de que hayamos elegido esos procesadores no significa que no sean capaces de ofrecer un buen rendimiento, sino simplemente que no ofrecen un buen valor en relación precio-prestaciones, es decir, que son muy caros para lo que ofrecen.

Con esto claro estamos preparados para entrar a ver esos tres procesadores por menos de 200 euros que debemos evitar a toda costa.

AMD Ryzen 3 1200

Tranquilos, no me he equivocado. Este modelo es la versión original basada en Zen, cuenta con cuatro núcleos y cuatro hilos a 3,1 GHz-3,4 GHz, soporta overclock, tiene un TDP de 65 vatios y es compatible con el socket AM4.

Su precio ronda entre los 60 y los 78 euros, dependiendo del minorista en el que busquemos.

¿Por qué no es una buena opción? Es muy sencillo, porque cuesta más que el Ryzen 3 1200 AF y rinde menos.

Intel Core i3-9100F

Es un procesador de cuatro núcleos y cuatro hilos basado en la arquitectura Coffee Lake Refresh que trabaja a 3,6 GHz-4,2 GHz, tiene un TDP de 65 vatios y es compatible con la plataforma LGA1151. No soporta overclock.

Como en el caso anterior, la letra «F» indica que viene con la GPU integrada desactivada, y tiene un precio de 75,99 euros.

¿Por qué no es una buena opción? Porque ofrece una mejora muy pequeña de rendimiento comparado con el Ryzen 3 1200 AF, y resulta aún menor si hacemos overclock al segundo. Su precio es demasiado elevado para lo que ofrece.

Intel Core i3-10100

Se trata de una versión del modelo anterior que utiliza la arquitectura Comet Lake-S y cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos a 3,6 GHz-4,3 GHz. Su TDP es de 65 vatios, no soporta overclock y se integra en la plataforma LGA1200.

La mejora de rendimiento que ofrece es considerable, ya que al contar con la tecnología HyperThreading puede manejar ocho hilos, pero su alto precio, que ronda entre los 140 y los 160 euros, hace que no tenga sentido alguno.

¿Por qué no es una buena opción? Porque podemos comprar, por un poco más, el Core i5 10400, que tiene seis núcleos y doce hilos. Rinde más, y tendrá una vida útil mucho mayor.